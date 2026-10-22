Fanatik, la Gala Balonului de Aur 2026! Emanuel Roșu, singurul jurnalist din România care votează, a plecat la Londra pentru marele eveniment!

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Decernarea Balonului de Aur 2026 va avea loc pe 26 octombrie, la Londra. Evenimentul reunește un juriu format din 100 de jurnaliști, iar . Experiența sa vastă în presa românească, precum și multiplele colaborări cu publicații internaționale de prestigiu, i-au adus dreptul de a vota pentru jucătorul care să câștige cea mai înaltă distincție pe plan individual. Emi Roșu a plecat către gala Balonului de Aur, în calitate de jurnalist FANATIK.

Tot ce trebuie să știi despre Gala Balonului de Aur

Gala Balonului de Aur 2026 (ediția a 70-a) va avea loc luni, 26 octombrie 2026, de la ora 22:00 (ora României), marcând o premieră istorică. Mai exact, este pentru prima dată când ceremonia nu se mai organizează la Paris, ci la Londra. Motivul? Această decizie reprezintă, de fapt, un omagiu adus lui Sir Stanley Matthews (primul câștigător al trofeului în 1956). France Football și UEFA sunt gata să încoroneze un nou jucător, dintr-o listă de și condusă, din punct de vedere al șanselor, de : tânărul Lamine Yamal și experimentatul Harry Kane.

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Lionel Messi, finalist la CM 2026, este jucătorul cu cele mai multe astfel de trofee (8), iar pe lista de anul acesta se regăsește abia pe poziția 17. Argentinianul deține, de asemenea, recordul pentru cea mai lungă serie consecutivă, reușind să câștige 4 trofee la rând între anii 2009 și 2012. Cristiano Ronaldo, al doilea cel mai bun la acest capitol (5 trofee), lipsește. În spatele lor, cu câte 3 trofee fiecare, se regăsesc nume legendare precum Michel Platini, Johan Cruyff și Marco van Basten. Ousmane Dembele, fotbalistul lui PSG, este cel care a câștigat ediția anterioară (2025).

Emanuel Roșu, singurul jurnalist din România care votează pentru Balonul de Aur

Emanuel Roșu face parte din echipa FANATIK din toamna acestui an. Jurnalistul sportiv de 39 de ani este unul dintre cei mai respectați din România în acest domeniu. De mai mulți ani, el reprezintă România în juriul format din 100 de jurnaliști care acordă cel mai important trofeu individual din fotbalul mondial: Balonul de Aur. Nu este singurul loc în care votează pe plan internațional. Emanuel Roșu este jurat și în acordarea altor distincții în lumea fotbalului, precum proiectul Next Gen ale The Guardian, dar și la desemnarea celor mai buni jucători ai anului de către publicația World Soccer.

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Înainte de a face pasul la FANATIK, Emanuel Roșu a fost membrul unora dintre cele mai importante redacții sportive din România. Debutul și l-a făcut la Gazeta Sporturilor, unde a lucrat până în 2010. A urmat peste un deceniu în grupul PRO TV / Sport.ro. Jurnalistul a mai coordonat ulterior redacția PlaySport și a colaborat cu Digi Sport. În paralel, el a pornit proiectul OTT al Federației Române de Fotbal – FRF.TV (platforma de conținut video). Nu în ultimul rând, Emanuel Roșu a realizat la finalul lunii martie 2025, pentru celebra publicație britanică The Guardian, înainte ca acesta să ne părăsească definitiv pe 7 aprilie 2026, la vârsta de 80 de ani.

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Ce se întâmplă anul acesta în caz de egalitate după numărarea voturilor la Balonul de Aur

În care doi fotbaliști se află la egalitate de puncte, . Articolul 8 din cadrul regulamentului France Football explică exact cum se procedează într-un asemenea scenariu. Primul criteriu care ar putea face diferența este numărul de clasări ale fiecărui jucător pe prima poziție. În cazul în care egalitatea persistă, vor fi luate în calcul numărul dăților în care specialiștii i-au menționat pe jucători pe poziția secundă și tot așa până la finalul listei. Articolul 9 din regulamentul concursului arată că ultimul cuvânt în lupta pentru prestigiosul trofeu l-ar avea redactorul-șef al revistei France Footbal, Vicent Garcia.