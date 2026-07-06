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Fanatik, pe urmele lui Cristiano Ronaldo! Mesajul portughezilor înaintea meciului cu Spania din optimile CM 2026. Foto exclusiv

În ziua în care Cristiano Ronaldo se pregătește pentru derby-ul iberic Portugalia - Spania din optimile CM 2026, FANATIK a vizitat muzeul și locul în care cvintuplul „Balon de Aur” a început fotbalul
Bogdan Cioara, Cristian Măciucă
06.07.2026 | 18:14
Fanatik pe urmele lui Cristiano Ronaldo Mesajul portughezilor inaintea meciului cu Spania din optimile CM 2026 Foto exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
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Fanatik, pe urmele lui Cristiano Ronaldo! Mesajul portughezilor înaintea meciului cu Spania din optimile CM 2026. Sursa: colaj Fanatik
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Cristiano Ronaldo (41 de ani) este în căutarea singurului trofeu major care îi lipsește din palmares, Cupa Mondială. În ziua în care superstarul portughez se pregătește de duelul cu Spania, din optimile CM 2026, FANATIK a vizitat muzeul CR7 din Funchal și arena Estádio do Marítimo.

Vizită la muzeul lui Cristiano Ronaldo din Funchal

Luni, 6 iulie, toți ochii vor fi ațintiți, din nou, asupra lui Cristiano Ronaldo. Superstarul lusitan e anunțat titular în Portugalia – Spania. Derby-ul iberic din optimile de finală ale CM 2026 se va juca pe AT&T Stadium, din Arlington, Texas, începând cu ora 22:00. În dimineața partidei cu „Furia Roja”, FANATIK a fost în vizita la muzeul lui CR7 din Funchal, Madeira, locul de baștină al lui Cristiano.

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Muzeul dedicat fotbalistului de la Al-Nassr este situat pe malul Oceanului Atlantic. Intarea costă doar 5 euro, iar vizitatorii pot admira peste 100 de trofee din cariera singurului jucător care marcat la 6 ediții de Campionat Mondial. De la titlurile de campion și cupele câștigate la Sporting, Manchester United, Real Madrid și Juventus, la trofeele UEFA Champions League și Euro 2016. Toate sunt expuse în vitrine atent păzite de supraveghetori.

Cei care vor să vadă trofeele câștigate în carieră de Cristiano Ronaldo au șansa de a vedea inclusiv distincțiile individuale pe care le-a cucerit atacantul în vârstă de 41 de ani. La muzeul din Funchal, Madeira, sunt și câteva manechine în mărime naturală, care îl înfățișează pe cel mai bun marcator din istoria fotbalului. Muzeul CR7 este amplasat la parterul hotelului Pestana CR7 Funchal, construit în parteneriat cu Cristiano Ronaldo. În fața muzeului se află și celebra statuie din bronz a lui Ronaldo.

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statuia lui cristiano ronaldo
Statuia lui Cristiano Ronaldo de la Muzeul din Funchal. FOTO: Fanatik

Cristiano Ronaldo a început fotbalul pe stadionul din Madeira

Vizita FANATIK nu s-a oprit la muzeul de pe malul oceanului. Am mers și mai sus, pe colinele capitalei arhipelagului Madeira, acolo unde este situat stadionul lui Maritimo Funchal, Estádio do Marítimo. Chiar dacă Ronaldo nu a început fotbalul pe acest stadion, ci pe Estádio da Madeira, unde joacă Nacional, căpitanul naționalei Portugaliei este la fel de iubit. Și aici există un lucru sacru dedicat lui Cristiano Ronaldo. Tricourile atacantului de la echipele club și echipa națională stau la loc de cinste. Așadar, oriunde mergi în Madeira, toți oamenii îl elogiază pe Cristiano și speră ca acesta să îndeplinească visul unui întregi națiuni: câștigarea primului titlu mondial de către Portugalia.

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tricouri ronaldo
Tricouri Ronaldo, de la Juve și Real Madrid. FOTO: Fanatik

 

Ultimul Campionat Mondial pentru Cristiano Ronaldo

Ediția din 2026 va reprezenta ultima prezență a lui Cristiano Ronaldo la un Campionat Mondial. Superstarul portughez a confirmat acest lucru înaintea meciului cu Spania. În dimineața derby-ului iberic, FANATIK a citit presa din Portugalia, iar marile ziare de sport îi dedică prima pagină căpitanului. În A Bola este o poza cu Cristiano Ronaldo de la conferința de presă și declarația acestuia „Simt că vom câștiga!”. Optimismul lui CR7 e de-a dreptul molipsitor. Jurnaliștii de la Record au transmis: „Să vină Spania!”.

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Bogdan Cioara
Bogdan Cioara
A debutat în presă la ziarul Observator arădean, în anul 2001. A continuat la ProSport, Evenimentul Zilei, Fotbal Vest, Libertatea, Gazeta Sporturilor. Are trei cărți scrise până acum, toate despre istoria „Bătrânei Doamne” a fotbalului românesc, UTA.
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