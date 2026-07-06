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Universitatea Craiova și ML Vitebsk au intrat în linie dreaptă cu pregătirile pentru prima manșă a duelului din turul 1 preliminar al Ligii Campionilor, programată marți, de la ora 20:00, la Mezőkövesd. Cu mai puțin de 24 de ore înaintea partidei, FANATIK a ajuns în „cartierul general” al campioanei Belarusului din localitatea din Ungaria și a descoperit că cele două echipe sunt cazate la doar câteva sute de metri una de cealaltă, fiind despărțite de aproximativ patru minute de mers pe jos.

FANATIK a ajuns la hotelul lui ML Vitebsk! Bielorușii pregătesc duelul cu Universitatea Craiova la un complex impresionant

ML Vitebsk a sosit la Mezőkövesd încă din 2 iulie și este cazată la Etalon Sporthotel, un complex construit special pentru cantonamentele echipelor profesioniste și amplasat chiar lângă baza de pregătire a clubului maghiar. La doar patru minute de mers pe jos se află și Balneo Hotel Zsori, locul în care este cazată delegația Universității Craiova.

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Reporterii FANATIK au fost prezenți la hotelul în care sunt cazați bielorușii și au discutat cu oficialii lui ML Vitebsk. Aceștia au confirmat că reprezentanții presei vor avea acces la antrenamentul oficial programat marți seară, ultima ședință de pregătire înaintea primei confruntări cu campioana României.

Etalon Sporthotel este unul dintre cele mai moderne centre de pregătire din zonă și este destinat în principal echipelor de fotbal aflate în cantonament. Complexul dispune de patru terenuri cu gazon natural omologate la standarde UEFA, un teren sintetic, o hală acoperită, sală de forță, spații pentru recuperare și analiză video, toate amplasate în imediata apropiere a hotelului.

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4 minute este distanța de mers pe jos dintre Etalon Sporthotel și Balneo Hotel Zsori, cele două hoteluri în care sunt cazate ML Vitebsk și Universitatea Craiova

Decizie uluitoare a bielorușilor de la Vitebsk înainte de duelul cu Universitatea Craiova

. Partida se va juca în Ungaria, iar FANATIK a aflat că bielorușii au ajuns deja la vecinii noștri încă din data de 2 iulie. Aventura campioanei din Belarus se anunță, totuși, una extrem de complicată.

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Pe lângă faptul că au stat câteva ore bune la graniță, echipa lui Magomed Adiyev are și alte probleme. Doi jucători ruși din lotul lui Vitebsk și patru ruși, membri ai staff-ului tehnic, nu au putut trece granița pe cale terestră din cauza războiului. Aceștia au zburat de la Minsk la Istanbul și de acolo în Ungaria. Restul echipei lui Adiyev a zburat de la Vilnius la Budapesta, iar de acolo a luat autocarul până la Mezokovesd, acolo unde va avea loc confruntarea cu U Craiova.

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20.00 este ora la care va avea loc meciul tur cu ML Vitebsk, cu 30 de minute mai devreme decât era stabilit inițial

Vitebsk și-a amânat meciurile din campionatul Belarusului

FANATIK a aflat și întreaga strategie a bielorușilor pentru confruntarea cu campioana României din primul tur preliminar UEFA Champions League. Pe 1 iulie, înainte să plece în Ungaria, ML Vitebsk a avut meci în campionat, în deplasare, cu Slavia Mozyr.

Din informațiile FANATIK, Vitebsk va rămâne în Ungaria și după meciul tur cu oltenii, iar , unde are loc returul, programat pe 15 iulie, ora 20:30. De asemenea, ML Vitebsk și-a amânat meciurile de campionat dintre cele două jocuri contra Universității Craiova. Bielorușii sunt foarte flexibili când vine vorba de echipele lor în cupele europene. La fel s-a întâmplat și cu Dinamo Minsk când a jucat în Europa.

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