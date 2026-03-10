Fanatik Rapid, miercuri, 11 martie, ora 10:30. Robert Niță, ediție de colecție cu Diana Șucu

ADVERTISEMENT

„FANATIK Rapid”, emisiunea dedicată fanilor giuleșteni, revine în prim-plan și va avea un invitat de marcă. Moderatorul Robert Niță o va avea în studio pe Diana Șucu, femeie de afaceri și soția patronului Dan Șucu.

Diana Șucu, invitata lui Robert Niță la „FANATIK Rapid” de miercuri, 11 martie

FANATIK le-a pregătit fanilor din Giulești o mare surpriză înainte de startul derby-ului cu Dinamo din prima etapă din play-off. Miercuri, 11 martie, de la ora 10:30, va avea loc a doua ediție din acest an a emisiunii „FANATIK Rapid”, iar al doilea invitat al lui Robert Niță va fi Diana Șucu.

ADVERTISEMENT

Soția patronului din Giulești va analiza rezultatele obținute în acest sezon sub comanda lui Costel Gâlcă. Lupta la titlu din SuperLiga va fi un alt subiect abordat de către Diana Șucu la „FANATIK Rapid”.

Diana Șucu va răspunde întrebărilor venite de la Robert Niță și va evalua schimbările din cadrul clubului după ce soțul ei, Dan Șucu, a preluat pachetul majoritar de acțiuni. Totodată, de la .

ADVERTISEMENT

Cum poți vedea live emisiunea „FANATIK Rapid”

„FANATIK Rapid” este o emisiune se va putea vedea LIVE EXCLUSIV pe site-ul . Premiera acestei ediții a emisiunii va avea loc miercuri, 11 martie, începând cu ora 10:30, pe pagina de și pe canalul de .

ADVERTISEMENT

Suporterii, în special cei „alb-vișinii”, vor putea urmări materiale exclusive despre echipă în cadrul emisiunii „FANATIK Rapid”. Nu ratați emoția și dedicarea pentru clubul din Giulești, disponibile doar pe , site-ul exclusivităților!