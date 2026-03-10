Sport

Fanatik Rapid, miercuri, 11 martie, ora 10:30. Robert Niță, ediție de colecție cu Diana Șucu

Emisiunea „FANATIK Rapid” vă așteaptă cu o ediție specială miercuri, 11 martie, ora 10:30. Robert Niță o va avea ca invitată pe Diana Șucu, soția patronului formației din Giulești.
FANATIK
10.03.2026 | 20:01
Fanatik Rapid miercuri 11 martie ora 1030 Robert Nita editie de colectie cu Diana Sucu
EXCLUSIV FANATIK
Diana Șucu, invitata lui Robert Niță la „FANATIK Rapid”, ediția de miercuri, 11 martie. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

„FANATIK Rapid”, emisiunea dedicată fanilor giuleșteni, revine în prim-plan și va avea un invitat de marcă. Moderatorul Robert Niță o va avea în studio pe Diana Șucu, femeie de afaceri și soția patronului Dan Șucu.

Diana Șucu, invitata lui Robert Niță la „FANATIK Rapid” de miercuri, 11 martie

FANATIK le-a pregătit fanilor din Giulești o mare surpriză înainte de startul derby-ului cu Dinamo din prima etapă din play-off. Miercuri, 11 martie, de la ora 10:30, va avea loc a doua ediție din acest an a emisiunii „FANATIK Rapid”, iar al doilea invitat al lui Robert Niță va fi Diana Șucu.

ADVERTISEMENT

Soția patronului din Giulești va analiza rezultatele obținute în acest sezon sub comanda lui Costel Gâlcă. Lupta la titlu din SuperLiga va fi un alt subiect abordat de către Diana Șucu la „FANATIK Rapid”.

Diana Șucu va răspunde întrebărilor venite de la Robert Niță și va evalua schimbările din cadrul clubului după ce soțul ei, Dan Șucu, a preluat pachetul majoritar de acțiuni. Totodată, partenera patronului de la Mobexpert va oferi detalii din culise de la momentul în care familia Șucu a decis să cumpere echipa Rapid.

ADVERTISEMENT
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în...
Digi24.ro
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată

Cum poți vedea live emisiunea „FANATIK Rapid”

„FANATIK Rapid” este o emisiune se va putea vedea LIVE EXCLUSIV pe site-ul FANATIK.RO. Premiera acestei ediții a emisiunii va avea loc miercuri, 11 martie, începând cu ora 10:30, pe pagina de Facebook Horia Ivanovici și pe canalul de YouTube FANATIK.RO.

De nicăieri! Coreea de Nord a luat pe neașteptate o decizie care afectează...
Digisport.ro
De nicăieri! Coreea de Nord a luat pe neașteptate o decizie care afectează oameni din toată lumea
ADVERTISEMENT

Suporterii, în special cei „alb-vișinii”, vor putea urmări materiale exclusive despre echipă în cadrul emisiunii „FANATIK Rapid”. Nu ratați emoția și dedicarea pentru clubul din Giulești, disponibile doar pe FANATIK.RO, site-ul exclusivităților!

FRF, schimbare revoluționară în SuperLiga și Cupa României! Ce vor fi obligate să...
Fanatik
FRF, schimbare revoluționară în SuperLiga și Cupa României! Ce vor fi obligate să facă cluburile
Andrei Nicolescu a dezvăluit discuția cu Zeljko Kopic după CFR Cluj – Dinamo...
Fanatik
Andrei Nicolescu a dezvăluit discuția cu Zeljko Kopic după CFR Cluj – Dinamo 2-0: „Era greu de întors”
Mario Felgueiras, surprins după ce Mirel Rădoi a semnat cu FCSB: “Am lucrat...
Fanatik
Mario Felgueiras, surprins după ce Mirel Rădoi a semnat cu FCSB: “Am lucrat împreună, el ştie ce face mai bine cu viaţa lui!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Încă o plecare importantă de la FCSB! Pe cine a dat afară Becali,...
iamsport.ro
Încă o plecare importantă de la FCSB! Pe cine a dat afară Becali, după ce Pintilii l-a indicat drept vinovat pentru dezastrul din acest sezon
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!