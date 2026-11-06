Semnul care arată că Dinamo poate câștiga titlul în SuperLiga după 20 de ani

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Dinamo a ajuns la o serie impresionantă de 15 meciuri consecutive fără înfrângere în toate competițiile . Ultima oară când Dinamo a reușit un astfel de parcurs a fost în sezonul 2006-2007, când Mircea Rednic aducea titlul în Ștefan cel Mare. Nuno Campos, antrenorul roș-albilor, . „Câinii” au și o serie de 7 victorii în 7 meciuri disputate pe teren propriu.

Dinamo, semn prevestitor pentru titlul în SuperLiga după 20 de ani?!

Jucătorii lui Nuno Campos au revenit pe primul loc în campionat cu 33 de puncte după 14 etape și un parcurs perfect în grupele Cupei României cu două victorii. Singura înfrângere a „câinilor” a venit în prima etapă, când Petrolul se impunea cu cu 1-0 pe „Ilie Oană” pe 19 iulie. De mai bine de trei luni și jumătate, Dinamo este neînvinsă în campionat și a ajuns la 15 meciuri consecutive fără înfrângere în acest sezon. „Câinii” au avut o serie bună și în sezonul trecut, când au ajuns la 14 meciuri consecutive fără înfrângere. Este o performanță notabilă pentru liderul din SuperLiga, în condițiile în care în urmă cu doar trei ani echipa avea un parcurs la polul opus: 15 meciuri consecutive fără victorie.

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Parcursul excelent al lui Dinamo din acest sezon aduce aminte de „spartanii” lui Mircea Rednic

În sezonul 2006-2007, după un tur de campionat aproape perfect și cu o performanță singulară în istoria clubului: 13 victorii în 13 meciuri. Seria de invincibilitate în campionat a ajuns la 17 meciuri consecutive fără înfrângere, după 1-2 în deplasare cu Jiul Petroșani, în prima parte a returului de campionat. Dacă luăm în calcul această coincidență, Dinamo poate fi considerată favorită la titlul de campioană după nu mai puțin de 20 de ani.

Ce s-a întâmplat în istoria clubului Dinamo când au legat cel puțin 15 meciuri consecutive fără înfrângere

Cel mai impresionant parcurs al lui Dinamo într-un sezon a fost în cel din 1991-1992, cu Florin Halagian pe bancă. „Câinii” au reușit să câștige atunci campionatul cu un record absolut al clubului: 47 de meciuri consecutive fără înfrângere între mai 1991 și septembrie 1992! Este important de precizat că vorbim despre două sezoane diferite, dar aproape un an și jumătate de invicibilitate cu 21 de victorii și 13 rezultate de egalitate. De altfel, și între 1992 și 1993, Dinamo a avut nu mai puțin de 29 de partide consecutive în care nu a simțit gustul înfrângerii.

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O altă serie remarcabilă a fost în sezonul 1981-1982, când Dinamo reușea să câștige titlul de campioană cu 18 meciuri consecutive fără înfrângere, sub bagheta marelui antrenor Valentin Stănescu și căpitanul Cornel Dinu în teren. În sezonul 1989-1990, Dinamo reușea să oprească hegemonia Stelei și să câștige titlul de campioană după 20 de meciuri consecutive fără înfrângere în campionat și cupă, toate încheiate cu victorie. Parcursul excelent a fost oprit de FC Olt Scornicești care se impunea cu 1-0 în etapa a 25-a. În concluzie, aceste cifre ar trebui să fie o veste bună pentru suporterii lui Dinamo și să îi mobileze pe jucătorii și staff-ul lui Nuno Campos. De fiecare dată când Dinamo a reușit minim 15 meciuri consecutive fără înfrângere, titlul a fost adjudecat în Ștefan cel Mare!

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