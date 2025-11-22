Alegeri București 2025. Lista completă și validată de BEC a candidaților la Primăria Capitalei

ADVERTISEMENT

Biroul Electoral al Municipiului Bucureşti a validat 17 candidaţi pentru alegerile din 7 decembrie pentru funcţia de primar general al Capitalei. Două candidaturi, ale independenţilor Dumitrică Stan şi ASR Marcu Maria, au fost respinse. Campania electorală începe pe 22 noiembrie şi durează două săptămâni.

Lista finală a candidaților validați la Primăria Capitalei 2025

Mandatul viitorul primar general al Capitalei va fi unul limitat la doi ani şi jumătate, alegerile la termen fiind programate în primăvara lui 2028. Pentru postul lăsat vacant de Nicuşor Dan, instalat în funcţia de preşedinte al României, sunt eligibili 17 candidaţi, care au primit aprobarea autorităţii electorale de a se înscrie în cursă.

ADVERTISEMENT

În ordinea datelor primite de la Biroul Electoral al Municipiului Bucureşti, aceşti candidaţi sunt:

Cătălin Drulă, fost ministru al transporturilor, din partea USR

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, din partea PNL

George Burcea, actor, susţinut de POT

jurnalista Anca Alexandrescu, din partea Alianţei electorale „Dreptate pentru România” şi susţinută de AUR

Alexandru Zidaru cunoscut sub numele de Makaveli, influencer

Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4, din partea PSD

Dan Trifu – independent

Eugen Orlando Teodorovici – independent

Gigi Neţoiu – independent

Mihai Ioan Lasca, din partea Partidului Patrioţilor

fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, care candidează ca independent

Ana Ciceală, din partea SENS

Oana Creţu, din partea Partidului Social Democrat Unit

Rareş Lazăr, din partea Partidului România în Acţiune – care l-a susţinut pe Mircea Geoană la alegerile prezidenţiale de anul trecut

Angela Negrotă, candidat independent

Gheorghe Florea, din partea Partidului Naţional Ţărănesc Maniu-Mihalache

Gheorghe Macovei, din partea Partidului România Mare

Criterii de eligibilitate și termene pentru înscrierea în cursă

Ultima zi de depunere a candidaturilor pentru alegerile din 7 decembrie a fost luni, 17 noiembrie 2025, ora 24.00. „Cu 15 zile înainte de data desfăşurării alegerilor, 22 noiembrie 2025, va începe campania electorală, iar cel mai târziu cu 5 zile înainte de data alegerilor, 2 decembrie 2025, se vor tipări buletinele de vot. În ziua de sâmbătă care precede data alegerilor, 6 decembrie 2025, ora 7.00, se va încheia campania electorală”, a explicat purtătorul de cuvânt al guvernului, Ioana Dogioiu.

ADVERTISEMENT

trebuie să îndeplinească o serie de condiţii de eligibilitate. Legislaţia standard prevede că aceştia pot fi cetăţeni români sau străini, cu drept de a candida la funcţiile locale. De asemenea, trebuie să strângă un număr minim de semnături, pentru Bucureşti acestea fiind de aproximativ 20.000.

ADVERTISEMENT

Ce documente trebuie depuse la BEC

Formularul oficial de candidatură;

Lista cu semnături de susţinere. Listele se depun în original şi cel puţin o copie şi trebuie să fie însoțite de un opis centralizator (nume, semnături, etc.);

Copie după actul de identitate al candidatului;

Declaraţie de acceptare a candidaturii semnată de candidat;

Declaraţie de avere;

Declaraţie de interese (politice, economice, funcţionale).

Cum te înscrii în cursa electorală

orice cetăţean român sau străin cu domiciliul permanent în România, care are dreptul de a candida. Vârsta minimă a unui candidat trebuie să fie de 23 de ani, împliniţi până în ziua alegerilor.

O persoană poate candida din partea unui partid politic sau poate candida independent, însă în acest din urmă caz trebui să strângă singură numărul de semnături necesare pentr a-i fi validată candidatura.

ADVERTISEMENT

După întocmirea dosarului de candidatură, în care trebuie trecute toate actele şi documentele enumerate mai sus, acesta va fi depus la Biroul Electoral Muncipal. Depunerea se poate face de candidatul însuşi sau de mandatarul financiar al campaniei ori reprezentantul legal al partidului. După depunerea candidaturii la Biroul Electoral Muncipal se aşteaptă validarea acesteia. În cazul în care candidatura este respinsă se poate face contestaţie la tribunal, în termen de 48 de ore. Legal, un candidat îşi poate începe campania numai după ce candidatura este admisă şi rămâne definitivă.

Ce partide participă și care sunt alianțele politice pentru 2025

Primăria Bucureştiului este o miză uriaşă pentru toate partidele, dovadă şi numărul mare de formaţiuni care şi-au desemnat candidaţi pentru alegerile din 7 decembrie. Dintre partidele mari, UDMR a ales să nu desemneze candidat şi să nu susţină pe nimeni, în timp ce AUR nu are candidat propriu, dar o susţine pe Anca Alexandrescu.

Deşi fac parte din coaliţia de guvernare, PSD, PNL şi USR participă cu candidaţi separaţi la alegerile pentru Primăria Capitalei. PSD mizează în această luptă electorală pe primarul Sectorului4, Daniel Băluţă, PNL pe edilul de la sectorul 6, Ciprian Ciucu, iar USR îl trimite în cursă pe Cătălin Drulă.

Alte partide care au ţinut să aibă propriul candidat sunt SENS, care a înscris-o pe Ana Ciceală, dar şi PRM, PSDU, Partidul România în Acţiune sau Partidul Patrioţilor. De semenea, avem şi o alianţă electorală, „Dreptate pentru Bucureşti”, formată din AUR şi Partidul Naţional Ţărănesc Creştin-Democrat, care o susţine în aceste alegeri pe Anca Alexandrescu.

Cum sunt ordonați pe buletinul de vot candidații la Primăria București

Ordinea candidaţilor pe buletinele de vot este stabilită prin tragere la sorţi. Tragerea la sorţi este un proces public la care pot participa candidaţii sau reprezentanţii acestora.

Tragerea la sorţi a ordinii candidaţilor pe buletinele de vot pentru alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Bucureşti va avea loc pe 24 noiembrie. În ceea ce priveşte buletinele de vot, acestea vor fi tipărite până pe data de 2 decembrie.

De ce contează ordinea pe buletinul de vot

Putem să discutăm aici despre alegătorii care încă nu s-au decis, dar care nu vor să-și piardă votul și nici să îl anuleze. Aceștia ar putea să se lase influențați de ordinea de pe buletinul de vot și să nu aibă răbdarea necesară să citească toate numele. Așadar, cei aflați în primele rânduri ar conta și pe o oarecare doză de noroc. Un noroc care la fel de bine ar putea să ajungă și în dreptul celor aflați pe finalul buletinului de vot sau al celor poziționați la mijloc.

Cine sunt candidații independenți și ce șanse au în capitală

Sunt nu mai puțin de 6 candidați care n-au susținere pentru primăria Capitalei. Alexandru Zidaru cunoscut sub numele de Makaveli, influencer speră să ajungă numărul 1 în București. La fel vrea și Dan Trifu

Eugen Orlando Teodorovici și Gigi Neţoiu sunt două nume grele, două personaje aflate mereu în lumina reflectoarelor. Primul este fost ministru, în timp ce al doilea a făcut parte din lumea fotbalului.

Și fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, care candidează ca independent vrea să ajungă primar, la fel ca Angela Negrotă, și ea candidat independent

Când începe, de fapt, campania electorală și ce urmează până la vot

Așa cum am notat deja, campania electorală începe pe data de 22 noiembrie. Din acel moment, toți candidații au la dispoziție nu mai puțin de două săptămâni pentru a-i convinge pe oameni să pună ștampila în dreptul lor.

Când se afișează rezultatele și când se anunță câștigătorul

Urnele se închid în toate secţiile de votare la ora 21.00, în ziua alegerilor, 7 decembrie 2025. Imediat după încheierea procesului electoral va începe centralizarea proceselor verbale la fiecare secţie de vot. Pe măsură ce datele sunt înregistrate în sistemul informatic ele încep să fie publicate în timp real pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente, ca rezultate parţiale provizorii.

Câştigătorul scrutinului este declarat după validarea rezultatelor şi confirmarea acestora de către Biroul Electoral Central și nu mai există litigii electorale grave.

Cum se pregătesc bucureștenii pentru ziua votului: secții, program, ce trebuie să știi

Secţiile de votare din Bucureşti se vor deschide în dimineaţa zilei de 7 decembrie, la ora 07.00 şi se vor închide la ora 21.00. Dacă la ora 21.00 mai sunt alegători la coadă procesul de votare se poate prelungi, însă numai pentru cei care se află deja la coadă.

Spre deosebire de alegerile generale, la aceste alegeri se votează în funcţie de adresa din buletin, la secţia electorală arondată. Astfel pentru alegerea Primarului Capitalei vor vota numai cetăţenii care au domiciliul în Municipiul Bucureşti. Secţia de votare la care trebuie să votezi poate fi verificată în prealabil online, prin introducerea CNP-ului pe o platformă deidacată, folosită şi la alte alegeri. De subliniat că există pobilitatea ca secţia arondată să difere faţă de cea de la alegerile trecute. Actul necesar votării este cartea de identitate, valabilă în ziua votării.

În secţie, fiecare alegător primeşte un singur buletin de vot pentru Primăria Generală. Votul se face cu ştampila „Votat”, în patrulaterul care conţine numele candidatului favorit. Fotografierea buletinului de vot este strict interzisă şi reprezintă delict penal.