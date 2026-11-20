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În urma tragerii la sorți de la Nyon pentru barajele din Liga Națiunilor, România va disputa o „dublă” cu Estonia în primăvara anului viitor. Vezi totul despre lotul țării cu ieșire la Marea Baltică înaintea confruntării cu reprezentativa noastră.

Valoarea totală a lotului Estoniei înaintea barajului cu România

Vineri, 20 noiembrie 2026, . Tragerea la sorți de la Nyon a stabilit ca „tricolorii” să dispute o „dublă” cu Estonia în perioada 25-30 martie 2027. În întreaga istorie, Estonia ne-a ieșit de 4 ori în cale. Primul duel s-a consumat pe 14 iulie 1937, într-un amical câștigat de estoni cu 2-1. A doua confruntare a avut tot un caracter amical, pe 3 martie 1999, dar „tricolorii” își luau revanșa cu 2-0.

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Cele mai recente întâlniri directe s-au consumat în preliminariile CM 2014, iar România a câștigat tur-retur (2-0, pe 7 septembrie 2012 și 2-0 pe 15 octombrie 2013). În tot acest timp, România a bifat 3 turnee finale (EURO 2008, EURO 2016 și EURO 2024), în timp ce Estonia nu s-a calificat în nicio competiție majoră. Acum, estonii vin cu un lot ce valorează în total, conform site-urilor de specialitate, 18 milioane de euro și ocupă, la momentul redactării acestui articol, poziția 117 în ierarhia globală FIFA.

Ce jucători cresc valoarea echipei. Top 5 cei mai scumpi

Cel mai valoros jucător din lotul Estoniei este portarul Karl Hein. Cotat la 4 milioane de euro, el este legitimat în Bundesliga, la Werder Bremen. Următorul pe listă este fundașul central Maksim Paskotsi. Cotat la 3,5 milioane de euro, el este jucătorul belgienilor de la KAA Gent. Un alt jucător valoros pentru echipa Estoniei este Rocco Shein, mijlocașul lui Portsmouth (2,3 milioane de euro). Primul nume cunoscut pentru microbiștii români este cel al lui Mattias Kait (FC Thun, 1,2 milioane de euro), în perioada 2022-2025. Ultimul, dar nu cel din urmă, atacantul Marten-Chris Paalberg este legitimat la AS Saint-Etienne (700.000 de euro). Dintre toți acești 5 jucători numiți, cel mai matur este chiar fostul Rapidist Mattias Kait (28 de ani), ceilalți având vârste cuprinse între 18 și 24 de ani.

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Compararea valorii lotului României cu Estonia

Așa cum am precizat în rândurile de mai sus, lotul Estoniei este cotat la 18 milioane de euro. Naționala României este superioară la acest capitol, întreg lotul nostru fiind cotat la 109 milioane de euro. Cei mai scumpi „tricolori” sunt Andrei Rațiu (Rayo Vallecano, 24 milioane de euro), Radu Drăgușin (Fiorentina, împrumutat, 16 milioane de euro) și Dennis Man (PSV, 12 milioane de euro).

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Diferențele pe posturi: portar, fundași, mijlocași, atacanți

Începând cu portarii, Karl Hein, titularul Estoniei, este format de Arsenal. El a bifat chiar și un meci pentru echipa de seniori a „Tunarilor”, în EFL Cup. Pentru naționala sa, el a bifat 51 de selecții. Ionuț Radu, titularul dintre buturi pentru România până la ultima acțiune din Liga Națiunilor, a început fotbalul juvenil în România, dar s-a format ulterior la Inter. Jucătorul lui Celta Vigo are o mai mare experiență la nivelul echipelor de club, însă pentru prima reprezentativă a strâns doar 11 apariții. Karl Hein are cea mai mare cotă individuală dintre portari, la 4 milioane de euro, dar România are adâncime și concurență mult mai mare (Otto Hindrich, Ștefan Târnovanu, Laurențiu Popescu – convocați toți 3 la ultima acțiune din Liga Națiunilor).

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La capitolul fundașilor, România se bazează pe piese de top precum Rațiu și Drăgușin, plus tineri precum Strata, Coubiș și Eissat. Estonia mizează pe Maksim Paskotsi și veterani/jucători din zona baltică și nordică (Mets, Peetson, Saliste, Liivak). Maksim Paskotsi, liderul defensivei estonilor, s-a format în țara natală. În 2020, el făcea pasul către juniorii lui Tottenham, la gruparea U18. În vara anului 2023, el părăsea formația U21 a celor de la Spurs pentru elvețienii de la Grasshoppers. Din 2025 evoluează pentru Gent. Radu Drăgușin, liderul apărării lui Gică Hagi la naționala României, a început fotbalul tot pe teren natal. Cariera l-a purtat ulterior la Juventus, atât la juniori cât și la seniori, la Genoa și la Tottenham, club de care încă aparține și care l-a împrumutat în vară la Fiorentina.

Axul central și cel ofensiv arată mai bine, pe hârtie, tot în tabăra României (Marin, Hagi, Cicâldău, Cîrjan, Dragomir, Corbu). La Estonia, punctele de reper la mijloc sunt Rocco Shein și Mattias Käit, alături de tineri precum Patrik Kristal și Maksimilian Skvortsov. Și forța ofensivă cunoaște o diferență netă între cele două echipe naționale. România are un atacant central cotat la 4,50 milioane de euro (Bîrligea) și extreme de mare viteză/impact precum Dennis Man, în timp ce Estonia are un compartiment ofensiv tânăr și modest valoric, condus de puștiul de 18 ani Marten-Chris Paalberg (700.000 de euro), Mannilaan (350.000 de euro) și Mustmaa (250.000 de euro). România dispune de mai multe soluții de creație și travaliu (Marin, Hagi, Cicâldău, Cîrjan, Dragomir, Corbu) și de benzi ofensive explozive (Man, Coman, Stoica, Moruțan). Estonia compensează prin coeziune și întinerire în față (Paalberg, Mustmaa, Kristal, Skvortsov), dar are o putere ofensivă mult mai limitată pe hârtie.