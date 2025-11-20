Cât valorează, de fapt, lotul Turciei. Comparație cu România

ADVERTISEMENT

România o va întâlni pe Turcia în semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial. Fotbaliștii pregătiți de Mircea Lucescu sunt, cel puțin pe hârtie, mai slabi cotați valoric. FANATIK vă prezinta analiza completă a celor două naționale.

Valoarea totală a lotului Turciei înaintea barajului cu România

Echipa națională a Turciei a dat mai mulți fotbaliști în „fotbalul mare” în ultimii ani, iar acest lucru reiese și în valoarea lotului echipei naționale. Vincenzo Montela se bazează pe jucători legitimați la cele mai importante cluburi din Europa, iar aici enumerăm Real Madrid, Juventus și Inter Milano.

La ultima acțiune a echipei naționale, cea din luna noiembrie, jucătorii convocați de tehnicianul italian cumulau o valoare, potrivit Transfermarkt, de 477,5 milioane de euro.

Ce jucători cresc valoarea echipei. Top 5 cei mai scumpi

Deși lotul întregii echipe cumulează 477,5 milioane de euro, o sumă impresionantă provine de la trei jucători cu perspective foarte mari. Aici vorbim despre Kenan Yıldız (Juventus), Arda Guler (Real Madrid) și Can Uzun (Frankfurt). Toți cei enumerați au aceeași vârstă, anume 20 de ani.

Kenan Yıldız este pe val în Italia și valoarea sa de piață atinge 75 milioane de euro. Arda Guler, următorul pe listă, are o cotă de 60 milioane de euro, ca Can Uzun să fie evaluat la 45 milioane de euro. Top-ul celor mai valoroși 5 fotbaliști este completat de Orkun Kökçü (Beșiktaș), cu 28 milioane de euro, și Hakan Çalhanoğlu, mijlocașul antrenat de Cristi Chivu fiind evaluat la 25 milioane de euro.

Topul celor mai bine cotați fotbaliști ai Turciei

Kenan Yildiz – 75 milioane de euro Arda Guler – 60 milioane de euro Can Uzun – 45 milioane de euro Orkun Kökçü – 28 milioane de euro Hakan Çalhanoğlu – 25 milioane de euro

Compararea valorii lotului României cu Turcia

Diferența dintre valoarea lotului pregătit de Vincenzo Montela și cel al lui Mircea Lucescu este categorică. România cumulează o cotă de 85,75 milioane de euro, conform Transfermarkt.

Cel mai bine cotat jucător al României este Andrei Rațiu, fundașul lui Rayo Vallecano având o cotație de 12 milioane de euro. Din urmă vine tare Dennis Man, atacantul fiind evaluat la 10 milioane de euro. . Fotbalistul celor de la Tottenham are o cotă de 25 milioane de euro.

Diferențele pe posturi: portar, fundași, mijlocași, atacanți

La nivelul portarilor, preferatul lui Vincenzo Montela este Ugurcan Cakir. Jucătorul celor de la Galatasaray atinge o cotă de 15 milioane de euro. De cealaltă parte, Mircea Lucescu s-a bazat în ultimele meciuri din preliminarii pe Ionuț Radu, a cărui evaluare de piață este de 3,5 milioane de euro.

Ajungem la capitolul fundași, acolo unde Turcia îi are pe Merih Demiral (13 milioane de euro), Yusuf Akçiçek (12 milioane de euro), Ferdi Kadıoğlu (25 milioane de euro) și Zeki Çelik (6 milioane de euro). România se va baza, cel mai probabil, pe Andrei Rațiu (12 milioane de euro), Radu Drăgușin (25 milioane de euro), Andrei Burcă (2,5 milioane de euro) și Nicușor Bancu (1,2 milioane de euro).

Mijlocul turcilor este asigurat de Hakan Çalhanoğlu (25 milioane de euro), Atakan Karazor (12 milioane de euro) și Orkun Kökçü (28 milioane de euro). Mircea Lucescu a mizat în ultimele meciuri din preliminarii pe Marius Marin (3 milioane de euro), Vlad Dragomir (2 milioane de euro) și Ianis Hagi (1,5 milioane de euro).

La nivelul ofensivei, Turcia are extrem de multe variante. Aici îi enumerăm pe Kenan Yildiz (75 milioane de euro), Arda Guler (60 milioane de euro), Can Uzun (45 milioane de euro), Kerem Aktürkoğlu (23 milioane de euro), Yunus Akgün (15 milioane de euro) și Deniz Gül (4 milioane de euro). Ei bine, Mircea Lucescu nu se va putea baza pe Drăguș în centrul atacului, astfel că „Il Luce” îi are la dispoziție pe Daniel Bîrligea (5 milioane de euro) și Louis Munteanu (5 milioane de euro). Totodată, benzile atacului au fost aceleași în mandatul selecționerului, astfel că aici intră Dennis Man (10 milioane de euro) și Valentin Mihăilă (3 milioane de euro).

Cum influențează valoarea de piață șansele la baraj

Valoarea de piață influențează direct șansele „tricolorilor” la barajul pentru Campionatul Mondial de anul viitor. Este evident faptul că jucătorii turci sunt văzuți mai bine, iar aceștia evoluează la echipe mai importante de pe continent.

. Și în cazul unei reveniri ai lui Radu Drăgușin, atacantul de la Juventus tot ar fi de 3 ori peste liderul României din punct de vedere valoric.

Totuși, fotbalul demonstrează deseori că nu cotele de piață joacă pe teren. România a reușit să se impună în ultimii ani în fața Austriei, valoarea lotului fiind de 216 milioane de euro, și a Elveției, a cărui sumă cumulată ajunge la 240 milioane de euro.

Fotbalul din Turcia a crescut mult în ultimii ani, iar acest lucru este demonstrat și de sumele de transfer plătite de giganții din Istanbul. Galatasaray a plătit 75 de milioane de euro pentru Victor Osimhen în vara acestui an. De amintit este faptul că echipa a oferit acum patru sezoane 6,5 milioane de euro pentru aducerea lui Alexandru Cicâldău și alți 4,1 milioane de euro pentru Olimpiu Moruțan.