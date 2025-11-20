Cine transmite la TV barajul Turcia – România. Program complet

ADVERTISEMENT

Barajul dintre Turcia și România a stârnit un interes imens din partea suporterilor. „Tricolorii”, deși au ocupat locul 3 în grupa H din preliminarii, mai au o șansă pentru a ajunge la Campionatul Mondial de anul viitor. Naționala lui Mircea Lucescu mai are de disputat cel puțin un meci, iar două posturi TV se luptă atât pentru televizare, cât și pentru live-streaming-ul duelului.

Ce televiziuni transmit Turcia – România

Cum România a încheiat grupa H din preliminarii pe poziția a 3-a, singura șansă a „tricolorilor” pentru a ajunge la Campionatul Mondial a rămas la baraj. Acest loc a fost obținut după parcursul perfect din Liga Națiunilor de anul trecut.

România o va înfrunta pe Turcia la barajul din luna martie a acestui an. Duelul va fi transmis la TV în România, însă aici intervine o situație bizară. Atât Antena 1, cât și Prima TV au dreptul de televizare al acestei partide

Acțiunile echipei naționale din preliminarii aveau la bază două partide. Cum Antena 1 și Prima TV aveau drepturile de televizare ale „tricolorilor”, cele două canale de televizare au avut o convenție, anume ca duelurile să fie transmise pe rând.

Cum va fi ales postul care va transmite partida la TV

Totuși, în cazul barajului situația stă diferit. România are asigurat un singur meci, iar postul TV care are întâietate este Antena 1. Dacă meciurile s-au împărțit egal până acum, meciul de baraj cu Turcia schimbă total dinamica.

Antena 1 are prioritate în difuzarea meciurilor din baraj, astfel că, cel mai probabil, trust-ul TV va alege să prezinte primul meci, cel cu Turcia, cum calificarea în finală nu este sigură.

În acest caz, Prima TV va fi responsabilă pentru transmisiunea finalei, asta în cazul în care România va ajunge acolo. Miza este una uriașă, un eventual act final al „tricolorilor” urmând să genereze o audiență mult peste medie.

Cum poți vedea meciul online. Toate platformele disponibile

După cum se știe deja destul de bine, Antena 1 dispune și de o platformă online, Antena Play, astfel încât această semifinală a barajului pentru Mondial va putea fi urmărită și acolo.

Cum pot să vadă meciul și românii din diaspora

Partida dintre Turcia și România va putea fi vizionată atât pe TV, cât și online. Calitatea transmisiunii va fi una premium, atât la TV, cât și pe aplicațiile de streaming, precum Antena Play, după cum s-a notat deja anterior.

Ora oficială a meciului Turcia – România

Semifinala barajului pentru Campionatul Mondial dintre Turcia și România se va juca în martie 2026 și va reprezenta un prim test pe care naționala lui „Il Luce” trebuie să-l treacă. Ora oficială a meciului este 21:45.

Ce urmează pentru România după meciul cu Turcia. Programul echipei naționale

„Tricolorii” pot ajunge după 28 de ani la turneul final al Cupei Mondiale dacă se impun în barajul cu Turcia care va avea loc în primăvara lui 2026, mai exact pe data de 26 martie.

România a fost în urna a 4-a valorică și va juca în deplasare meciul cu Turcia din semifinala barajului. Ulterior, arena gazdă a finalei va fi trasă la sorți, asta în cazul în care „tricolorii” vor reuși să treacă de prima partidă. Ultimul act ar urma să se dispute pe data de 31 martie, din perspectiva României în deplasare cu Slovacia sau Kosovo.

De ce adversari a scăpat România la baraj

Cum România a picat cu Turcia la tragerea la sorți, elevii pregătiți de Mircea Lucescu au e

Programul complet al barajului pentru Cupa Mondială 2026

Semifinalele barajului sunt împărțite în 4 grupe, iar fiecare va da câte o națională ce se va califica la turneul final. În prima grupă se vor juca Italia – Irlanda de Nord și Țara Galilor – Bosnia & Herțegovina, în cea de-a doua se joacă Ucraina – Suadia și Polonia – Albania, în cea de-a treia, în care se află și „tricolorii”, se joacă Turcia – România și Slovacia Kosovo, iar în ultima se vor disputa meciurile Danemarca – Macedonia de Nord și Cehia – Irlanda.

Unde se joacă meciul Turcia – România

Deoarece s-a calificat la baraj prin prisma rezultatelor bune din UEFA Nations League, România a intrat în urna a patra, fapt pentru care va juca acest meci în deplasare. Naționala Turciei joacă meciurile de acasă prin toată țara, dar cel mai probabil partida va avea loc la Istanbul, fiind una extrem de importantă.

Atmosfera făcută de suporterii turci este cunoscută ca fiind una infernală, deci naționala lui „Il Luce” va fi nevoită să reziste unei presiuni uriașe.

Cine va transmite la TV Campionatul Mondial

Indiferent dacă România se va număra sau nu printre cele 48 de echipe calificate, Campionatul Mondial din vara anului 2026 va fi difuzat în exclusivitate în țara noastră de postul Antena 1.

Turneul va începe pe 11 iunie, în Mexic, și se va întinde pe o perioadă de aproximativ cinci săptămâni și jumătate, urmând ca finala să se dispute în Statele Unite, la New York, pe 19 iulie.

În total vor avea loc nu mai puțin de 104 partide, cu 40 mai multe decât la ediția anterioară, găzduită de Qatar și transmisă de TVR. La turneul final anterior,

Ce audiență a generat Bosnia – România

Conform paginademedia.ro, , pierdut de “tricolori” cu 1-3, a fost urmărit la nivel național de aproape 1,6 milioane de români. Prima TV, postul care a difuzat partida, a înregistrat un rating de 8,9 și o cotă de piață impresionantă de 27%.

Practic, audiența Prima TV a fost echivalentă cu totalul înregistrat de Pro TV și Antena 1, ocupantele pozițiilor doi și trei în clasamentul național.

Și în mediul urban postul a dominat detașat. Peste 900.000 de telespectatori din orașe au urmărit jocul, Prima TV obținând un rating de 9,2 și o cotă de piață de 27,5%.