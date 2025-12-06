Cum votezi la alegerile București 2025. Ghid complet pentru alegători

ADVERTISEMENT

Ce acte sunt necesare pentru a vota la alegerile locale parțiale din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei. Cine poate vota la scrutinul pentru alegerea viitorului primar al Municipiului București și când vor fi afișate rezultatele oficiale. Ghidul complet pentru alegerile din 7 decembrie.

Acte necesare vot București 2025

Alegătorii pot vota la alegerile de duminică, 7 decembrie, pentru alegerea viitorului primar al Capitalei, cu un act de identitate valabil în ziua votării, emis de statul român. Concret, românii pot vota cu cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cu cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate ori paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu electronic sau carnetul de serviciu militar (în cazul elevilor din şcolile militare).

ADVERTISEMENT

Trebuie subliniat că se poate vota numai cu acte de identitate valabile în ziua votării. De asemenea, trebuie știut că nu se poate vota cu pașaportul CRDS sau pașaportul simplu electronic (turistic).

Unde votezi în București la alegerile locale 2025. Harta completă a secțiilor de votare

Pentru cei interesați să afle care sunt secțiile de votare pentru alegerile locale din București din 7 decembrie, lista completă a acestora, cu adresele pentru fiecare sector, poate fi descărcată de pe site-ul Autorității Electorale Permanente sau accesând direct link-ul .

ADVERTISEMENT

De asemenea, la aceeași adresă AEP a făcut publice informațiile cu privire la numărul de alegători arondați fiecărei secții de votare la alegerile din 7 decembrie.

ADVERTISEMENT

Cum afli secția de vot la care ești arondat

Alegătorii care și-au schimbat domiciliul sau reședința de la ultimele alegeri sau cei care vor vota la alegerile din 7 decembrie pentru prima oară pot verifica online în Registrul electoral care este secția de votare la care sunt arondați.

Mai exact, la adresa , alegătorii trebuie doar să introducă CNP-ul și numele de familie și vor primi imediat adresa secției de votare la care sunt arondați.

ADVERTISEMENT

Trebuie subliniat că la alegerile locale din București sectoarele sunt circumscripții diferite. Asta înseamnă că un alegător care are domiciliul în Sectorul 1, dar reședința este în Sectorul 6, însă nu și-a schimbat reședința stabilă cu mai mult de 6 luni înainte de alegeri, atunci va putea vota doar în Sectorul 1, la secția în care este înregistrat.

Ce reguli trebuie respectate în cabina de vot

Alegătorii care vor participa la alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie 2025 trebuie să știe câteva dintre regulile de bază ce trebuie respectate în procesul de votare. Cea mai importantă, prin faptul că mulți alegători vor fi tentați să o încalce, este interdicția totală privind filmarea și fotografierea votului. „Fotografierea sau filmarea buletinului de vot este interzisă”, este Art. 11 din Decizia BEC 22D/2025).

În privința procesului de votare propriu-zis, legea electorală spune că alegătorii votează separat, în cabine închise, aplicând ştampila cu menţiunea „VOTAT” în patrulaterul care cuprinde lista de candidaţi sau numele candidatului pe care îl votează.

„După ce au votat, alegătorii îndoaie buletinele de vot astfel încât pagina albă care poartă ştampila de control să rămână în afară şi le introduc în urnă, având grijă să nu se deschidă. Îndoirea greşită a buletinului de vot nu atrage nulitatea votului, dacă secretul votului este asigurat”, se arată în Legea 115/2015.

Trebuie subliniat că înainte de a intra în cabina de votare, alegătorul trebuie să se asigure că pe spatele buletinului de vot este aplicată ștampila de control a secției de votare. Dacă cumva aceasta lipsește, atunci votul va fi declarat nul.

În ceea ce privește votul asistat, legea electorală spune că alegătorul poate solicita să intre în cabina de vot alături de un însoțitor. „Alegătorul care, din motive temeinice, constatate de președintele biroului electoral al secției de votare, nu poate să voteze singur are dreptul să cheme în cabina de votare, în scopul de a-l ajuta, un însoțitor ales de el. Acesta nu poate fi din rândul persoanelor acreditate, al membrilor biroului electoral al secției de votare sau al candidaților”, se arată în Art. 90 (2) din Legea 115/2015.

Când poți cere un nou buletin de vot

Alegătorii trebuie să știe că dacă au greșit aplicarea ștampilei au dreptul să ceară un nou buletin de vot dacă buletinul de vot nu a fost introdus în urnă. Buletinul de vot inițial va fi anulat, iar alegătorul primește un nou buletin de vot. De asemenea, fotografierea buletinului de vot este interzisă, acest lucru putând conduce la anularea buletinului de vot.

Mai trebuie reținut că îndoirea greşită a buletinului de vot nu atrage nulitatea votului, dacă secretul votului este asigurat. Dacă secretul votului nu este asigurat, atunci alegătorul poate cere un nou buletin de vot.

„În cazul în care buletinul de vot se deschide în aşa fel încât secretul votului nu mai este asigurat, acesta se anulează şi se dă alegătorului, numai o singură dată, un nou buletin de vot, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal al operaţiunilor de votare”, se arată în ghidul publicat de AEP.

Campania electorală, în orice formă, este interzisă în ziua alegerilor și în special în secțiile de votare. Afișarea sau distribuirea de materiale electorale, difuzarea de mesaje electorale, îndemnul adresat alegătorilor să voteze sau nu un anumit candidat constituie sancțiune, pentru care amenzile variază între 1.000 și 2.500 lei. Nu doar partidele politice ci și persoanele fizice care fac propagandă electorală în ziua votului riscă să fie sancționate.

De asemenea, nu trebuie uitat că atât comercializarea cât şi consumul băuturilor alcoolice în jurul secției de votare sunt interzise.

Când sunt deschise secțiile de vot din București

Programul pentru alegerile locale parțiale din 2025 este unul strict. Alegerile locale pentru Primăria Capitalei se vor desfășura duminică, 7 decembrie, între orele 07.00 și 21.00. Votarea nu se va mai prelungi după orele 21.00, după această oră vor mai putea vota doar alegătorii care se află în localul secției de votare.

De asemenea, trebuie știut că urna specială nu poate fi solicitată în ziua alegerilor. Cererile se depun doar sâmbătă seara, în preziua alegerilor, între orele 18-20.

„Pentru alegătorii care nu se pot deplasa la sediul secției de votare din cauză de boală sau invaliditate, președintele biroului electoral al secției de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, însoțită de copii ale actelor din care rezultă starea de sănătate sau de invaliditate, ca o echipă formată din cel puțin 2 membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială și cu materialul necesar votării – ștampilă cu mențiunea „VOTAT” și buletine de vot – la locul unde se află alegătorul, pentru a se efectua votarea. În raza unei secții de votare se utilizează o singură urnă specială.

Urna specială poate fi transportată numai de membrii biroului electoral al secției de votare, sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne”, se arată în ghidul AEP pentru alegerile locale din 7 decembrie.

Cum pot vota cei plecați temporar din Capitală

În cazul alegătorilor care sunt cetățeni ai altor state membre ale Uniunii Europene și care au reşedinţa sau domiciliul pe teritoriul României, aceștia prezintă biroului electoral al secţiei de votare documentul de identitate însoțit de documentul care atestă adresa din România sau certificatul de înregistrare ori cartea de rezidență permanentă, după caz.

La alegerile locale din 7 decembrie nu se votează în străinătate, alegătorii putând vota numai la secțiile de votare la care sunt arondați cu domiciliul sau reședința și doar pe teritoriul României.

Alegătorii cu domiciliul în străinătate pot vota doar în țară și doar în situația în care și-au stabilit reședința în București mai devreme de 7 iunie 2025. Fără a avea reședința în Capitală stabilită cu 6 luni înainte de data alegerilor, aceștia nu vor putea vota la alegerile locale din 7 decembrie.

Ce trebuie să știe studenții și cei cu vize de flotant

Într-o situație aparte se vor afla studenții și alți români care lucrează în Capitală, dar nu au domiciliul aici. Aceștia vor putea vota doar dacă au reședința în București, adică dacă și-au luat viza de flotant cu cel puțin șase luni înainte de data alegerilor. Până cel mai târziu cu 45 de zile înaintea datei scrutinului aceștia puteau solicita înscrierea în Registrul electoral cu adresa de reședință pentru scrutinul respectiv.

Potrivit legislației, alegătorii care au reședința stabilită în București cu mai mult de 6 luni înainte, dar care nu au cerut înscrierea în Registrul electoral vor vota pe listele suplimentare. „O persoană care și-a stabilit reşedinţa în circumscripţia electorală cu mai mult de 6 luni înaintea datei scrutinului, dar nu a solicitat schimbarea arondării în Registrul electoral, poate vota în localitatea de reședință, fiind înscris pe lista suplimentară în ziua votului”, se arată în ghidul AEP pentru alegerile din 7 decembrie.

Altfel spus, studenții și alți alegători pot vota la alegerile din București din 7 decembrie doar dacă și-au stabilit reședința cu 6 luni de zile înaintea datei alegerilor. În cazul în care nu se încadrează în această perioadă, vor putea vota doar la adresa de domiciliu.

Când se anunță rezultatele finale. Calendar BEC pentru alegerile din Capitală

Imediat după închiderea urnelor, rezultatele oficiale vor începe să fie afișate pe pagina oficială a AEP, . Pe acest site vor fi disponibile rezultatele pe secție de votare și procesele verbale completate și aprobate în diverse etape.

Platforma , dezvoltată de către Code for Romania, reprezintă o altă resursă de încredere pentru rezultatele votului din 7 decembrie. .