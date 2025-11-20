Turcia – România. Tot ce trebuie să știi despre adversara tricolorilor din baraj

ADVERTISEMENT

România lui Mircea Lucescu va da în barajul pentru Campionatul Mondial din 2026 peste Turcia. În ultima vreme, naționala din „Țara Semilunii” a devenit o echipă redutabilă, iar meciul se va disputa în infernul din Turcia.

Cine este Turcia – profilul complet al adversarei României

De-a lungul istoriei, România a întâlnit-o de mai multe ori pe Turcia și s-a descurcat destul de bine per total. Ultimul meci disputat în deplasare împotriva Turciei a fost câștigat cu scorul de 1-0, Gicu Grozav fiind unicul marcator al „tricolorilor” din acea partidă. Acest meci se întâmpla în preliminariile Campionatului Mondial din 2014, însă de atunci lucrurile s-au schimbat.

În ultima vreme, Turcia a devenit un pericol, mai ales pentru echipele medii și mici. Într-adevăr, Spania a părut o nucă mult prea tare pentru turci în aceste preliminarii, însă în meciurile cu Bulgaria și Georgia nu au avut nici cea mai mică problemă.

Lotul lor este format din jucători ofensivi foarte buni, iar vedetele echipei sunt Arda Guler, de la Real Madrid, Kenan Yildiz, de la Juventus, și Hakan Calhanoglu, de la Interul lui Cristi Chivu. În cele patru meciuri din aceste preliminarii, cu echipe apropiate valoric cu naționala României, Georgia și Bulgaria, turcii au obținut maximum de puncte, au marcat 15 goluri în 4 meciuri și au primit 5.

Pe teren propriu, Turcia este o adevărată putere, întrucât suporterii turci sunt extrem de fanatici și fac o atmosferă extraordinară pe orice stadion joacă preferații lor.

Cum joacă Turcia. Stilul tactic și ce pregătesc turcii pentru baraj

Vincenzo Montella este pe banca Turciei din 2023 și a reușit să revitalizeze naționala complet. El se bazează pe un stil de joc extrem de ofensiv și de obicei folosește sistemul 4-2-3-1, bazându-se pe calitatea și tehnica lui Arda Guler ca număr 10 și pe viteza și execuțiile lui Kenan Yildiz în bandă, în timp ce căpitanul Calhanoglu este motorul echipei de la mijlocul terenului.

După un 0-6 în tur cu Spania, Turcia a jucat cu 5 fundași returul cu ibericii și a reușit să scoată o remiză fără să aibă pe teren niciuna dintre cele trei vedete enumerate mai sus. În meciul cu România, Vincenzo Montella va reveni, cu siguranță, la un sistem ofensiv, iar fundașii României vor avea viață grea cu atacanții turci.

Cele mai mari slăbiciuni ale Turciei. Aici poate lovi România

Făcând analiza adversarei României, putem observă că Turcia nu a arătat foarte multe slăbiciuni împotriva echipelor de valoare medie, însă în meciurile cu Spania, dar chiar și cu Georgia, au arătat că suferă în anumite părți ale terenului. Turcii au dificultăți în a închide meciurile, iar cu suporterii în spate vor încerca să atace în valuri. România poate profita de generozitatea ofensivă pe care o oferă echipa lui Montella și poate căuta să lovească pe contraatac în spațiile create.

Tocmai de aceea, România va avea nevoie de jucători de viteză precum Valentin Mihăilă, care poate profita de orice greșeală în benzi. La toate meciurile în care Turcia s-a descurcat sub așteptări în ultima vreme, punctele lor slabe au fost fundașii laterali, care au arătat dificultăți. Chiar dacă Ferdi Kadioglu, fundaș titular în Premier League la Brighton, va fi folosit acolo, el provine totuși din mijlocaș, iar punctele sale forte sunt calitățile ofensive, iar Dennis Man ar putea specula lacunele lui defensive.

Punctele tari ale României în fața Turciei

Deși de multe ori vrea să aibă controlul meciului, este foarte probabil ca România lui Lucescu să nu poată face acest lucru în Turcia. Tocmai de aceea, tactica României la baraj ar trebui axată pe o defensivă bine pusă la punct. Sperăm că Radu Drăgușin va reveni în forță până în luna martie și va putea fi stâlpul din defensiva noastră, în timp ce Andrei Rațiu va avea misiunea de a-l ține în frâu pe Yildiz.

Marius Marin sau oricare alt jucător va juca la închidere trebuie să anticipeze orice mișcare a lui Arda Guler, deși decarul lui Real Madrid poate fi extrem de imprevizibil. În atac, România poate lovi prin benzile sale, care cel mai probabil vor fi Dennis Man și Valentin Mihăilă, cel de-al doilea jucând chiar în campionatul Turciei.

Primul 11 probabil al Turciei contra României

Mai sunt destule luni până la barajul pentru Campionatul Mondial, însă în acest moment, naționala Turciei pare că are câțiva jucători bătuți în cuie în primul „11” al lui Montella, iar echipa de start ar putea arăta în felul următor:

Cakir (Galatasaray / 15 milioane de euro cotă) – Celik (AS Roma / 6 milioane de euro cotă), Demiral (Al-Ahli / 13 milioane de euro cotă), Bardakci (Galatasaray / 7 milioane de euro cotă), Kadioglu (Brighton / 25 de milioane de euro cotă) – Calhanoglu (25 de milioane de euro cotă / Inter Milano, Yuksek (Fenerbahce / 11 milioane de euro cotă) – Ayidin (Fenerbahce / 11 milioane de euro cotă), Guler (Real Madrid / 60 de milioane de euro cotă), Yildiz (Juventus / 75 de milioane de euro cotă) – Akturkoglu (Fenerbahce / 23 de milioane de euro).

Cum vede Mircea Lucescu meciul cu Turcia

deși era una dintre echipele de evitat pentru acest baraj. Cu toate acestea, „Il Luce” a explicat că nu există secrete pentru el în fotbalul turcesc, iar meciul începe de la scorul de 0-0:

„Reacțiile sunt normale. Fiecare antrenor nu se aventurează în declarații. În fotbal totul e posibil. Se pleacă de la 0-0. Fiecare dintre țările astea va încerca să își asigure calificarea. Nu va fi ușor. Au timp să se organizeze foarte bine. Ați văzut Bosnia cum a organizat meciul împotriva noastră, cu public, totul le-a fost la îndemână. Din punctul ăsta de vedere… fiecare vrea să ajungă la Mondial. Până la urmă, în fotbalul profesionist toată lumea încearcă să aibă de partea lor cele mai sofisticate mijloace pentru a obține victoria.

Cunoaștem Turcia. Eu, cel puțin, ca antrenor, i-am bătut în 1986 de două ori, 3-0 la Craiova și 2-1 la Izmir. A mai fost un 2-0 la Târgu Mureș. Ştim totul despre Turcia! Meciul trebuie pregătit de întreaga naţiune, nu doar de mine”, a declarat Mircea Lucescu la FANATIK SUPERLIGA.

Ce șanse reale are România la baraj

În concluzie, putem spune că România nu a avut foarte mult noroc la baraj, însă în fotbal norocul este un termen relativ. Așa cum toată lumea s-a bucurat pentru grupa pe care am avut-o în preliminarii, iar România nu a reușit să termine decât pe locul trei, în același fel „tricolorii” pot ieși triumfători în Turcia, deși adversarul pare extrem de dificil la prima vedere.

Fotbalul este frumos datorită imprevizibilității sale, și, deși România va pleca din postura de outsider, șansele calificării la Campionatul Mondial rămân vii. În cazul unei victorii în Turcia, atunci „tricolorii” ar avea o finală mult mai facilă, contra câștigătoarei din semifinala dintre Slovacia și Kosovo.