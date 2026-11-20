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România are de reparat în martie impresia lăsată de o campanie cu cinci înfrângeri și o singură victorie în Liga Națiunilor. Pentru naționala lui Gică Hagi, B. Estonia privește aceeași confruntare ca pe o oportunitate de promovare, după ce a terminat neînvinsă grupa cu Islanda, Bulgaria și Luxemburg.

Analiza prezintă oamenii importanți ai Estoniei, mecanismele pe care se sprijină echipa lui Jurgen Henn și zonele în care România poate construi un avantaj. „Tricolorii” au argumente pentru a controla dubla, însă vor avea nevoie de mai multă eficiență în atac și de mai puține greșeli în apropierea propriei porți.

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Cine este Estonia – profilul complet al adversarei României

, instalat în iunie 2024 după experiența de la Flora Tallinn. Antrenorul a câștigat patru titluri cu formația estonă și a dus-o în grupele Conference League în 2021. La națională a primit misiunea de a construi o echipă mai competitivă, iar rezultatele din această ediție a Ligii Națiunilor arată un progres clar în organizare și constanță.

Balticii au încheiat Grupa C4 pe locul secund, cu 12 puncte, după trei victorii, trei remize și golaveraj 5-2. Mai relevant decât numărul punctelor este modul în care le-au obținut: nu au pierdut niciun meci și au încasat cel mult un gol în fiecare partidă. Nu au cedat nici cu Islanda, câștigătoarea grupei, care nu a reușit să-i învingă în cele două meciuri disputate pe teren propriu și în deplasare.

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Rezultatele Estoniei în Liga Națiunilor:

Islanda – Estonia 1-1

Bulgaria – Estonia 0-0

Estonia – Luxemburg – 1-0

Estonia – Islanda 0-0

Luxemburg – Estonia 0-1

Estonia – Bulgaria 2-1

De menționat este că cele trei victorii în grupa din Liga Națiunilor au venit la un singur gol diferență. Estonia a arătat că este capabilă să câștige meciuri strânse și să-și protejeze avantajul, un detaliu foarte important într-un baraj cu miză. Asta pentru că selecționerul Jürgen Henn, pe lângă jucătorii din competiția internă, se bazează și pe fotbaliști cu experiență care evoluează în străinătate.

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În poartă este Karl Hein, portarul de 24 de ani al lui Werder Bremen. Hein a avut trei apariții în cele cinci meciuri din raport și a contribuit prin intervențiile din final la victoria cu Luxemburg, 1-0. Celelalte două partide au fost apărate de Matvei Igonen, portarul lui Degerfors, din Suedia.

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În apărare se regăsește Maksim Paskotsi, fundașul central de 23 de ani al lui Gent, care este unul dintre oamenii decisivi. Joacă în partea dreaptă a liniei de trei și are libertatea de a avansa când echipa construiește. A înscris în remiza cu Islanda, 1-1, și a adus victoria din Luxemburg, 1-0. În cele cinci jocuri a avut 9 șuturi, dintre care 4 pe poartă, și 56 de recuperări. Este un fundaș pe care România trebuie să-l urmărească și în faza ofensivă, mai ales la loviturile libere sau cornere.

Un alt nume important este Rocco Robert Shein, mijlocașul central de 23 de ani al lui Portsmouth, formație din Championship. A fost autorul a două assisturi în numai 173 de minute și a contribuit la golurile din victoriile cu Luxemburg și Bulgaria.

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Cum joacă Estonia. Stilul tactic și ce pregătește pentru baraj

Estonia alternează așezările, dar păstrează aceeași bază defensivă. În cele cinci partide din raport, Wyscout identifică 3-5-2 în 40% din timpul de joc, 3-5-1-1 în 39% și 3-4-2-1 în 20%, procente rotunjite. Linia de trei fundași centrali este susținută de doi jucători de bandă care pot coborî, formând o apărare în cinci, foarte greu de pătruns.

În centrul defensivei, Henn se bazează și pe Karol Mets, fundașul central de 33 de ani al lui Bochum, respectiv Erko Jonne Tougjas, fundașul central de 23 de ani al lui Halmstads BK, din Suedia. Mets oferă experiență și siguranță în distribuție: 262 de pase precise din 286, aproximativ 92%. Tougjas are o precizie de 93% la pase și 10 dueluri defensive câștigate din 13, aproximativ 77%. România va avea nevoie de mai mult decât mingi trimise direct spre atacant pentru a desface această zonă.

Omul care poate schimba ritmul în apropierea careului advers este Patrik Kristal, mijlocașul ofensiv de 19 ani al lui FC Thun, din prima ligă elvețiană. Aparține de FC Koln, care l-a împrumutat în Elveția în septembrie 2026. Poate evolua și ca mijlocaș central, însă Henn îl utilizează frecvent aproape de atacant, între liniile adversarului, de unde poate combina sau pleca în dribling.

Kristal a strâns 445 de minute, un gol, 9 șuturi și 11 driblinguri reușite din 19 încercări în cele cinci jocuri analizate. A deschis scorul în victoria cu Bulgaria, 2-1, pe 16 noiembrie, după o pasă de la Shein și o acțiune individuală. A fost prima sa reușită pentru naționala de seniori. Pericolul vine și din presiunea pusă pe construcția adversă: are 10 recuperări în ultima treime, în continuarea cărora Estonia a expediat cinci șuturi, patru pe poartă.

Raportul arată diferențe importante și între sistemele folosite. În perioadele jucate în 3-5-1-1, Estonia a produs 3,02 goluri așteptate, față de 1,17 ale adversarilor. În 3-5-2, balanța ocaziilor s-a inversat: 1,64 pentru baltici și 3,12 pentru oponenți. Asta demonstrează că prezența unui om între linii, în spatele vârfului, fix cum încearcă și Gică Hagi cu Ianis, poate ajuta Estonia să lege mai eficient atacurile.

Cele mai mari slăbiciuni ale Estoniei. Aici poate lovi România

Flancul stâng al Estoniei este una dintre zonele pe care România le poate ataca. Acolo evoluează Michael SchjOnning-Larsen, fundașul lateral de 25 de ani al lui Kilmarnock, din Scoția, utilizat ca jucător de bandă în sistemul cu trei stoperi. A fost prezent în toate cele șase partide ale grupei, însă poate fi pus sub presiune când trebuie să apere împotriva unor combinații rapide. În remiza din Islanda, 1-1, a încheiat cu numai 22 de pase precise din 34, aproximativ 65%, un exemplu al dificultăților întâmpinate la distribuție.

România poate încerca să creeze superioritate în acea zonă prin Dennis Man și Andrei Rațiu. Important este ca Man să primească și cu fața la poartă, iar Rațiu să-și aleagă atent momentele în care avansează, nu cum s-a întâmplat în această campanie de Liga Națiunilor. Urcările alternative, sprijinite de un mijlocaș, pot obliga apărarea Estoniei să iasă din poziții. Dacă ambii români rămân blocați lângă tușă, fără soluții în interior, avantajul teoretic dispare.

În partea opusă, Rasmus Peetson, jucătorul lui FCI Levadia Tallinn, este folosit pe flancul drept, deși poate ocupa și poziții de mijlocaș defensiv sau fundaș central. A bifat cinci apariții în cele șase etape și a marcat golul victoriei cu Luxemburg, 1-0, pe 3 octombrie. A contribuit și la egalarea din Islanda, 1-1, oferind pasa decisivă pentru Paskotsi în minutul 64. România trebuie, așadar, să-l oblige să se apere, dar și să urmărească urcările sale în apropierea careului.

O altă problemă este eficiența atacanților. Mattias Mannilaan, vârful lui Nomme Kalju, a încheiat fără gol cele cinci apariții din grupă, iar Robi Saarma, atacantul lui Pardubice, din Cehia, nu a înscris în cele două meciuri jucate. Nici Karel Mustmaa, jucătorul ofensiv al lui CukariCki, din Serbia, nu a marcat, deși a fost utilizat în toate cele șase partide. Cele cinci goluri ale Estoniei au venit de la Paskotši, de două ori, Peetson, Kristal și Palumets. Balticii au obținut rezultate bune, însă fără contribuții la gol din partea atacanților.

Estonia a primit doar două goluri în cele șase meciuri din Liga Națiunilor, însă bilanțul nu înseamnă că adversarii nu au găsit breșe. Numai în ultimele cinci întâlniri, ocaziile acestora au însumat aproximativ 5,09 goluri așteptate, potrivit valorilor din raportul Wyscout. Intervențiile portarilor și ratările oponenților au ajutat Estonia să păstreze scorurile strânse. România poate beneficia de situații bune de finalizare, dar trebuie să le valorifice.

Punctele tari ale României în fața Estoniei

România poate miza pe Dennis Man, un fotbalist capabil să câștige dueluri individuale în zona laterală. În raportul Wyscout al „tricolorilor”, Man a încheiat grupa cu două goluri, un assist și cinci șuturi pe poartă din opt încercări. A reușit și opt dintre cele 12 driblinguri. Împotriva unui adversar care încearcă să închidă centrul, o depășire pe bandă poate obliga întreaga apărare să se repoziționeze.

Un alt argument este Daniel Bîrligea. Atacantul lui Frosinone a avut două goluri, un assist și 14 șuturi, dintre care opt pe poartă, în 281 de minute. Spre deosebire de vârfurile Estoniei, atacantul României a reușit să transforme ocaziile în goluri în această ediție. Pentru a primi în condiții bune, va avea nevoie să alterneze jocul de combinații cu atacarea spațiului din spatele fundașilor.

Contribuția mijlocașilor poate fi la fel de importantă. Alexandru Cicâldău a înscris de două ori în campanie, inclusiv în victoria cu Polonia, 2-1. În fața unei apărări de cinci, aparițiile din linia a doua pot pune probleme mai mari decât un atacant rămas singur între cei trei stoperi.

România poate încerca și recuperarea rapidă după pierderea mingii. Markus Poom, mijlocașul central al lui AS Trencin, din Slovacia, și Kristal au avut în ultimele cinci meciuri o precizie de aproximativ 55% la pasele înainte. Un pressing coordonat ar putea întrerupe ieșirile Estoniei.

Returul pe teren propriu reprezintă un avantaj suplimentar. România va putea decide dubla în fața propriilor suporteri care și-au arătat susținerea necondiționată în cea mai neagră perioadă. Chiar și după patru înfrângeri consecutive au venit peste 45.000 pe Arena Națională.

Primul 11 probabil al Estoniei contra României

Ultima formulă folosită de Henn, 3-5-1-1, în victoria cu Bulgaria, 2-1, va fi probabil utilizată și în meciurile cu România: Karl Hein (portar, Werder Bremen) – Maksim Paskotsi (fundaș central dreapta, Gent), Erko Tougjas (fundaș central, Halmstads BK), Karol Mets (fundaș central stânga, Bochum) – Rasmus Peetson (bandă dreaptă, FCI Levadia), Mattias Kait (mijlocaș central, Thun), Markus Poom (mijlocaș defensiv, AS Trencin), Rocco Robert Shein (mijlocaș central, Portsmouth), Michael Schjonning-Larsen (bandă stângă, Kilmarnock) – Patrik Kristal (mijlocaș ofensiv, Thun) – Marten-Chris Paalberg (atacant central, Saint-Etienne)

Mattias Kait este o figură cunoscută în România după perioada de la Rapid. A jucat în toate cele șase meciuri din grupă, iar în ultimele cinci a avut 89% precizie la pase, cinci driblinguri reușite din șase și 20 de dueluri defensive câștigate din 31. Este unul dintre oamenii care pot păstra echilibrul și pot asigura o pasă sigură atunci când colegii din față sunt presați.

O alternativă importantă este Kevor Palumets, mijlocașul central al lui FC Kosice, din Slovacia, capabil să ocupe și poziții mai avansate. A fost utilizat în toate cele șase etape și a marcat golul victoriei cu Bulgaria, în minutul 60, după ce intrase la pauză. În ultimele cinci meciuri a câștigat 17 dintre cele 25 de dueluri defensive, aproximativ 68%.

În atac, Marten-Chris Paalberg, vârfuld e 18 ani, reprezintă un proiect important pentru fotbalul eston. Francezii l-au adus de la Parnu Vaprus în februarie 2026, în schimbul a 1 milion de euro, plus bonusuri de performanță, o sumă record pentru un jucător plecat din campionatul local. La națională, însă, potențialul nu s-a transformat încă în goluri: a avut două apariții în această ediție, fără să înscrie.

Ce șanse reale are România în baraj

La prima vedere, România pornește favorită, dar după cinci înfrângeri în șase meciuri nu își permite să privească de sus Estonia. Returul acasă este un avantaj, la fel și faptul că Gică Hagi dispune de mai multe soluții în atac. De partea cealaltă vine însă o echipă care nu a pierdut în grupă și pe care nici Islanda, prima clasată, nu a reușit să o învingă: 1-1 și 0-0.

Estonia a marcat doar cinci goluri în șase partide și a câștigat de fiecare dată la limită. Pentru România ar conta mult să înscrie prima. Balticii ar trebui atunci să riște mai mult, iar Man și Bîrligea ar putea găsi spațiile care le lipsesc în fața unei apărări retrase. Dacă îi lăsăm pe estoni să țină de un rezultat favorabil, meciul se poate complica.

În conzluzie, este un baraj în care România este îndreptățită că-l poate câștiga. Dacă vor repeta prestația bună din meciul cu Polonia, 2-1, de la București, și va elemina greșelile personale, „tricolorii” își pot mențiine poziția în grupa B din Liga Națiunilor.