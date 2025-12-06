Alegeri locale București 2025. Cum arată sondajele pe ultimele săptămâni, cum stau PSD, PNL, AUR și USR

ADVERTISEMENT

Trei candidați înscrişi în cursa pentru Primăria Capitalei par să se fi detașat în ultimele săptămâni, conform sondajelor pentru alegerile locale din 7 decembrie. Faţă de precampanie, se constată o creștere spectaculoasă a Ancăi Alexandrescu, în timp Cătălin Drulă a pierdut procente importante, iar sondajele îl plasează la cel puţin cinci puncte în urma primilor trei.

Sondaje PSD, PNL, USR, AUR pentru București

Un sondaj de opinie dat publicităţii la începutul acestei săptămâni a relevat o schimbare a ordinii primilor trei clasaţi, Anca Alexandrescu depăşindu-l pe Ciprian Ciucu şi apropiindu-se la 0,1% de Daniel Băluţă, candidatul creditat cu cele mai mari şanse să devină noul Primar General. Sondajul realizat de AtlasIntel îl creditează pe candidatul PSD cu 23,3%, candidata independentă susţinută de AUR are 23,2%, în timp ce candidatul PNL, Ciprian Ciucu, are 21,7%. Cătălin Drulă, candidatul USR, pare să fi pierdut contactul cu plutonul fruntaş şi a coborât la 15,5%. Cifrele şi ordinea favoriţilor sunt radical diferite faţă de sondalul AtlasIntel realizat cu două săptămâni înainte, când Ciucu era liderul ierahiei (19.2%), urmat de Băluţă (18,6%), Drulă (18,1%) şi Alexandrescu (17.9%).

Ciprian Ciucu era pe primul loc şi în sondajul realizat de Novel Research la comanda PNL, însă în urmă cu două săptămâni, în emisiunea FANATIK EXCLUSIV, îi dezvăluia lui Horia Ivanovici că sondajele interne ale PNL arată că el şi Băluţă conduc în preferinţe. „Suntem undeva la 25%. 25-26%, cap la cap. În funcție de cei care vin la vot. Din populația generală el ar fi cu un procent în față sau două. Din cei care au zis că vin la vot, eu sunt în față. Doamna Alexandrescu vine în continuare din urmă pe locul 3. Cred că este undeva la 21-22%. Și domnul Drulă s-a plafonat undeva pe la 14%, cred, iar doamna Ciceală are undeva la 7-8%”, spunea Ciprian Ciucu.

, conform căruia 26,6% dintre cei care merg la vot l-ar alege pe Daniel Băluță (PSD), 24,2% pe Ciprian Ciucu (PNL), iar 19,1% pe Anca Alexandrescu (independentă, susținută de AUR și PNȚCD). Băluţă conducea şi în sondajul Avangarde de la mijlocul lunii noiembrie, cu 24%, urmat de Ciprian Ciucu (21%), Cătălin Drulă (20%) şi Anca Alexandrescu (17%).

Cifre comparative față de 2024

Cifrele sondajelor realizate în această toamnă anticipează o luptă electorală mai strânsă ca niciodată pentru Primăria Capitalei. Comparativ cu sondajele precedentului scrutin, difereneţele sunt uriaşe. Cu câteva săptămâni înainte de alegeri, Nicuşor Dan avea 43% în sondajele IRSOP şi IPSOS, în timp ce Gabriela Firea, candidata PSD, era creditată cu 18 şi, respectiv, 19,1%. Doar sondajul Avangarde, realizat cu o săptămână înaintea alegerilor, indica un scor mai strâns şi îi plasa pe candidaţi ceva mai apropiaţi, cu Nicuşor Dan având 28,6%, iar Gabriela Firea cu 26,5%. Rezultatele finale au relevat totuşi o diferenţă uriaşă, cu Nicuşor Dan învingător datorită voturilor a 47,94 dintre cei prezenţi la urne, şi Gabriela Firea pe locul doi, cu 22,17% din voturi.

Înainte de a o arunca în luptă pe Gabriela Firea, PSD şi PNL au avut un candidat unic, pe medicul Cătălin Cârstoiu. Şi în acest caz sondajele îl dădeau favorit clar pe Nicuşor Dan, creditat cu 46,1% de Verifield, 41% de Avangarde, 37,1% de AtlasIntel. În acelaşi timp, candidatul comun PSD-PNL abia dacă se apropia de 20%, cu 16% la Avangarde şi 17,4% la AtlasIntel.

Ce spun analiștii politici

Procentele strânse între primii candiaţi, cu multe diferenţe în marja de eroare, reprezintă o provocare pentru analiştii politici. Remus Ştefureac, directorul INSCOP Research, consideră că o predicţie reală este şi mai greu de făcut, în condiţiile în care numărul aproape s-a dublat, de la 10 la 18%.

„Numărul mai mare de nehotărâți poate să însemne două lucruri. Fie un grad mai mare de imprevizibil cu privire la deznodământul acestor alegeri, în condițiile în care unii alegători se pot hotărî chiar și în ziua votului. Fie pur și simplu un refugiu facil al celor care de fapt nu vor veni la vot, dar aleg să declare că nu sunt hotărâți, așa cum s-a mai întâmplat la alte alegeri”, spune Remus Ştefureac.

Analistul politic Cristian Hriţuc consideră că Anca Alexandrescu are prima şansă să câştige alegerile din 7 decembrie şi consideră că PSD a pierdut procente importante în favoarea AUR. „După apariția sondajului Atlasintel, am explicat de ce Anca Alexandrescu are prima șansă să câștige cursa pentru primăria Capitalei și de ce Ciucu ar putea totuși să o învingă în ultimul moment pe candidata AUR. La Drulă nu m-am referit pentru că e pe locul 4, iar deja, în toate sondajele cu o cotă bună de credibilitate (nu cele „desenate în baie”), pare că s-a plafonat.

Nu m-am referit nici la Băluță pentru că, din punctul meu de vedere, nici el nu mai are vreo șansă, iar jocul lui Grindeanu de ieri confirmă că și acolo e un pic de disperare”, a scris Hriţuc, după rezultatele sondajului în care Anca Alexandrescu se află la doar 0,1% în spatele lui Daniel Băluţă.

Cine are cele mai mari șanse la Primăria Capitalei. Analiză pe baza sondajelor și trendurilor online

.

Ierarhia din sondaje poate fi însă dată peste cap de procentul mare al persoanelor nehotărâte, mobilizarea la vot putând face diferenţa. Analiștii apreciază că avantajul Ancăi Alexandrescu este că are cel mai stabil electorat. Pe de altă parte, judecând după grija oamenilor pentru probleme de interes public, precum traficul, infrastructura sau costul vieții, ne arată că în aceste alegeri contează mai puţin eticheta de partid, fiind mai importantă percepţia legată de capacitatea fiecărui candidat de a rezolva problemele concrete.

Spre deosebire de scrutinele anterioare, batalia electorală din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei se anunţă cea mai imprevizibilă din ultimii 15 ani şi deschisă oricărui rezultat. Potrivit analiştilor, la aceste alegeri s-ar putea repeta scenariul din 2008, când în turul 1 s-a consemnat cea mai strânsă confruntare pentru Primăria Capitalei, primii doii candidaţi fiind departajaţi de numai 0,8%.