News

Alegeri locale București 2025. Cum arată sondajele pe ultimele săptămâni, cum stau PSD, PNL, AUR și USR

Sondajele pentru alegerile din 7 decembrie arată o cursă strânsă pentru Primăria Capitalei, cu Băluță, Alexandrescu și Ciucu detașați în frunte, în timp ce numărul mare de nehotărâți poate răsturna orice pronostic.
Daniel Spătaru
06.12.2025 | 19:15
Alegeri locale Bucuresti 2025 Cum arata sondajele pe ultimele saptamani cum stau PSD PNL AUR si USR
EXCLUSIV FANATIK
Sondajele de opinie anticipează cea mai strânsă luptă electorală pentru Primăria Capitalei din ultimii 15 ani Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Trei candidați înscrişi în cursa pentru Primăria Capitalei par să se fi detașat în ultimele săptămâni, conform sondajelor pentru alegerile locale din 7 decembrie. Faţă de precampanie, se constată o creștere spectaculoasă a Ancăi Alexandrescu, în timp Cătălin Drulă a pierdut procente importante, iar sondajele îl plasează la cel puţin cinci puncte în urma primilor trei.

Sondaje PSD, PNL, USR, AUR pentru București

Un sondaj de opinie dat publicităţii la începutul acestei săptămâni a relevat o schimbare a ordinii primilor trei clasaţi, Anca Alexandrescu depăşindu-l pe Ciprian Ciucu şi apropiindu-se la 0,1% de Daniel Băluţă, candidatul creditat cu cele mai mari şanse să devină noul Primar General. Sondajul realizat de AtlasIntel îl creditează pe candidatul PSD cu 23,3%, candidata independentă susţinută de AUR are 23,2%, în timp ce candidatul PNL, Ciprian Ciucu, are 21,7%. Cătălin Drulă, candidatul USR, pare să fi pierdut contactul cu plutonul fruntaş şi a coborât la 15,5%. Cifrele şi ordinea favoriţilor sunt radical diferite faţă de sondalul AtlasIntel realizat cu două săptămâni înainte, când Ciucu era liderul ierahiei (19.2%), urmat de Băluţă (18,6%), Drulă (18,1%) şi Alexandrescu (17.9%).

ADVERTISEMENT

Ciprian Ciucu era pe primul loc şi în sondajul realizat de Novel Research la comanda PNL, însă în urmă cu două săptămâni, în emisiunea FANATIK EXCLUSIV, îi dezvăluia lui Horia Ivanovici că sondajele interne ale PNL arată că el şi Băluţă conduc în preferinţe. „Suntem undeva la 25%. 25-26%, cap la cap. În funcție de cei care vin la vot. Din populația generală el ar fi cu un procent în față sau două. Din cei care au zis că vin la vot, eu sunt în față. Doamna Alexandrescu vine în continuare din urmă pe locul 3. Cred că este undeva la 21-22%. Și domnul Drulă s-a plafonat undeva pe la 14%, cred, iar doamna Ciceală are undeva la 7-8%”, spunea Ciprian Ciucu.

Un scor strâns indică şi ultimul sondaj INSCOP Research, conform căruia 26,6% dintre cei care merg la vot l-ar alege pe Daniel Băluță (PSD), 24,2% pe Ciprian Ciucu (PNL), iar 19,1% pe Anca Alexandrescu (independentă, susținută de AUR și PNȚCD). Băluţă conducea şi în sondajul Avangarde de la mijlocul lunii noiembrie, cu 24%, urmat de Ciprian Ciucu (21%), Cătălin Drulă (20%) şi Anca Alexandrescu (17%).

ADVERTISEMENT
„Salutări de la Moș Crăciun”: Grănicerii ucraineni au distrus o bază de lansare...
Digi24.ro
„Salutări de la Moș Crăciun”: Grănicerii ucraineni au distrus o bază de lansare a dronelor rusești după ce au intrat pe horn

Cifre comparative față de 2024

Cifrele sondajelor realizate în această toamnă anticipează o luptă electorală mai strânsă ca niciodată pentru Primăria Capitalei. Comparativ cu sondajele precedentului scrutin, difereneţele sunt uriaşe. Cu câteva săptămâni înainte de alegeri, Nicuşor Dan avea 43% în sondajele IRSOP şi IPSOS, în timp ce Gabriela Firea, candidata PSD, era creditată cu 18 şi, respectiv, 19,1%. Doar sondajul Avangarde, realizat cu o săptămână înaintea alegerilor, indica un scor mai strâns şi îi plasa pe candidaţi ceva mai apropiaţi, cu Nicuşor Dan având 28,6%, iar Gabriela Firea cu 26,5%. Rezultatele finale au relevat totuşi o diferenţă uriaşă, cu Nicuşor Dan învingător datorită voturilor a 47,94 dintre cei prezenţi la urne, şi Gabriela Firea pe locul doi, cu 22,17% din voturi.

ADVERTISEMENT
FOTO Apariție rară: Elena Băsescu, de nerecunoscut la jumătate de an după ce...
Digisport.ro
FOTO Apariție rară: Elena Băsescu, de nerecunoscut la jumătate de an după ce a fost dată afară! Cu ce se ocupă acum

Înainte de a o arunca în luptă pe Gabriela Firea, PSD şi PNL au avut un candidat unic, pe medicul Cătălin Cârstoiu. Şi în acest caz sondajele îl dădeau favorit clar pe Nicuşor Dan, creditat cu 46,1% de Verifield, 41% de Avangarde, 37,1% de AtlasIntel. În acelaşi timp, candidatul comun PSD-PNL abia dacă se apropia de 20%, cu 16% la Avangarde şi 17,4% la AtlasIntel.

Ce spun analiștii politici

Procentele strânse între primii candiaţi, cu multe diferenţe în marja de eroare, reprezintă o provocare pentru analiştii politici. Remus Ştefureac, directorul INSCOP Research, consideră că o predicţie reală este şi mai greu de făcut, în condiţiile în care numărul aproape s-a dublat, de la 10 la 18%.

ADVERTISEMENT

„Numărul mai mare de nehotărâți poate să însemne două lucruri. Fie un grad mai mare de imprevizibil cu privire la deznodământul acestor alegeri, în condițiile în care unii alegători se pot hotărî chiar și în ziua votului. Fie pur și simplu un refugiu facil al celor care de fapt nu vor veni la vot, dar aleg să declare că nu sunt hotărâți, așa cum s-a mai întâmplat la alte alegeri”, spune Remus Ştefureac.

Analistul politic Cristian Hriţuc consideră că Anca Alexandrescu are prima şansă să câştige alegerile din 7 decembrie şi consideră că PSD a pierdut procente importante în favoarea AUR. „După apariția sondajului Atlasintel, am explicat de ce Anca Alexandrescu are prima șansă să câștige cursa pentru primăria Capitalei și de ce Ciucu ar putea totuși să o învingă în ultimul moment pe candidata AUR. La Drulă nu m-am referit pentru că e pe locul 4, iar deja, în toate sondajele cu o cotă bună de credibilitate (nu cele „desenate în baie”), pare că s-a plafonat.

Nu m-am referit nici la Băluță pentru că, din punctul meu de vedere, nici el nu mai are vreo șansă, iar jocul lui Grindeanu de ieri confirmă că și acolo e un pic de disperare”, a scris Hriţuc, după rezultatele sondajului în care Anca Alexandrescu se află la doar 0,1% în spatele lui Daniel Băluţă.

Cine are cele mai mari șanse la Primăria Capitalei. Analiză pe baza sondajelor și trendurilor online

Pe baza unei analize comparative a sondajelor din ultimele săptămâni, Daniel Băluţă şi Anca Alexandrescu sunt în frunte cu cote aproape egale, urmaţi la mică distanţă de candidatul PNL, Ciprian Ciucu.

Ierarhia din sondaje poate fi însă dată peste cap de procentul mare al persoanelor nehotărâte, mobilizarea la vot putând face diferenţa. Analiștii apreciază că avantajul Ancăi Alexandrescu este că are cel mai stabil electorat. Pe de altă parte, judecând după grija oamenilor pentru probleme de interes public, precum traficul, infrastructura sau costul vieții, ne arată că în aceste alegeri contează mai puţin eticheta de partid, fiind mai importantă percepţia legată de capacitatea fiecărui candidat de a rezolva problemele concrete.

Spre deosebire de scrutinele anterioare, batalia electorală din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei se anunţă cea mai imprevizibilă din ultimii 15 ani şi deschisă oricărui rezultat. Potrivit analiştilor, la aceste alegeri s-ar putea repeta scenariul din 2008, când în turul 1 s-a consemnat cea mai strânsă confruntare pentru Primăria Capitalei, primii doii candidaţi fiind departajaţi de numai 0,8%.

Trebuia să își dea demisia Ilie Bolojan?! Verdict în direct: ”Crede că face...
Fanatik
Trebuia să își dea demisia Ilie Bolojan?! Verdict în direct: ”Crede că face bine, dar va fi cel mai hulit!”
Incident la o secție de votare din București! Alegerile la Primăria Capitalei ar...
Fanatik
Incident la o secție de votare din București! Alegerile la Primăria Capitalei ar putea fi sistate?
Pariul făcut de Dumitru Dragomir cu Gigi Neţoiu: “Atâţia bani trebuie să-i dau...
Fanatik
Pariul făcut de Dumitru Dragomir cu Gigi Neţoiu: “Atâţia bani trebuie să-i dau dacă iese primar!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
Viciul care l-a adus pe Radu Banciu în pragul ruinei: 'Am pierdut case,...
iamsport.ro
Viciul care l-a adus pe Radu Banciu în pragul ruinei: 'Am pierdut case, averi, tot! Nu mai aveam nimic'
Incredibil, ce transformare! E de NERECUNOSCUT Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în...
viva.ro
Incredibil, ce transformare! E de NERECUNOSCUT Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Șefa departamentului Transporturi din Primăria Capitalei: „Și eu m-am dat jos ori cu...
Jurnalul.ro
Șefa departamentului Transporturi din Primăria Capitalei: „Și eu m-am dat jos ori cu bâta, ori cu pistolul, la șoferul de taxi”
Cum se explică incidentele în care Marina SUA a pierdut trei avioane de...
adevarul.ro
Cum se explică incidentele în care Marina SUA a pierdut trei avioane de luptă în confruntările cu rebelii houthi. Marinarii, la secunde distanță de un dezastru
O alertă alimentară majoră a fost emisă în România! Dr. Tudor Ciuhodaru avertizează:...
unica.ro
O alertă alimentară majoră a fost emisă în România! Dr. Tudor Ciuhodaru avertizează: „Mergeți la spital sau consultați un medic dacă ați mâncat!” E vorba despre un aliment pe care foarte mulți români îl cumpără
A făcut infarct şi a murit pe marginea drumului când şi-a văzut soţia...
Observatornews.ro
A făcut infarct şi a murit pe marginea drumului când şi-a văzut soţia ucisă, între fiarele maşinii, în Spania
Mi se sfâşie sufletul! Românul celebru i-a transmis un mesaj emoţionant lui Cornel...
as.ro
Mi se sfâşie sufletul! Românul celebru i-a transmis un mesaj emoţionant lui Cornel Dinu, care s-a închis în el
REPORTAJ Starea de spirit la coadă la apă în Breaza și Băicoi, Prahova:...
Libertatea.ro
REPORTAJ Starea de spirit la coadă la apă în Breaza și Băicoi, Prahova: „Am ajuns să stăm cu mâna-ntinsă pentru greșelile unor incompetenți!”
Informat.ro vă pune la dispoziție, duminică, prezența la vot, în timp real, la...
informat.ro
Informat.ro vă pune la dispoziție, duminică, prezența la vot, în timp real, la alegerile pentru P...
Vortexul polar se rupe, ce iarnă aduce de Crăciun şi Revelion. Prognoza actualizată...
RTV.NET
Vortexul polar se rupe, ce iarnă aduce de Crăciun şi Revelion. Prognoza actualizată pentru România
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!