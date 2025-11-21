Top 5 jucători periculoși ai Turciei. Starurile care pot pune probleme României

ADVERTISEMENT

România și-a aflat adversara din semifinala barajului pentru Campionatul Mondial din 2026, iar aceasta va fi Turcia. Naționala condusă de Vincenzo Montella este una plină de staruri, iar cota totală de piață ajunge aproape de 400 de milioane de euro, de 5 ori peste cea a României. Cine sunt cei mai buni jucători ai Turciei

Cine sunt cei mai periculoși 5 jucători ai Turciei în acest moment

Naționala Turciei a fost readusă la viață în ultimii ani de selecționerul Vincenzo Montella, însă aportul adus de noile staruri recent apărute în fotbalul mondial este la fel de mare. Naționala din „Țara Semilunii” are un lot foarte tânăr, iar acești jucători, care sunt la început de carieră, sunt și cei mai periculoși.

A și ambii ar fi eligibili pentru regula U21 din România, fiind născuți în 2005. Un alt jucător extrem de periculos este atacantul central, Kerem Akturkoglu, care a impresionat la Galatasaray și Benfica, iar acum s-a transferat la marea rivală din oraș, Fenerbahce.

În topul nostru nu omitem să numim și un fotbalist extrem de important din axul echipei, și anume Hakan Calhanoglu, care este și căpitanul Turciei. La echipa de club, mijlocașul central este antrenat de Cristi Chivu, la Inter, și are niște execuții de la distanță de excepție. Un ultim fotbalist pe care îl vom introduce în acest top este Ferdi Kadioglu, fundașul stânga al echipei. În prezent jucător în Premier League, la Brighton, lateralul turc provine din mijlocaș și are un profil extrem de ofensiv, iar împreună cu Yildiz va pune mari probleme în flancul drept al apărării noastre.

Arda Guler – puncte tari, cifre, stil de joc

Arda Guler (Cotă de 60 de milioane de euro) este jucătorul lui Real Madrid, iar alături de Xabi Alonso pare să fi devenit un titular incontestabil. Mijlocașul de 20 de ani este un produs al lui Fenerbahce, care l-a vândut pentru 20 de milioane de euro în capitala Spaniei. Rolul său în teren este cel de „decar”, iar atingerile lui fine și imprevizibilitatea din joc sunt punctul său forte.

Deși nu are o viteză extraordinară de deplasare, rapiditatea sa de gândire și viziunea pe terenul de fotbal întrec orice vitezist. În 5 meciuri jucate în calificări, el a dat un gol și trei assisturi pentru Turcia, în timp ce la Real Madrid are 3 goluri și 6 pase decisive în 16 meciuri în toate competițiile.

Kenan Yildiz – ce face diferit și unde e pericolul

Dacă se poate spune așa, pentru cei ce nu au văzut atât de multe meciuri din Serie A, Kenan Yildiz (cotă de 75 de milioane de euro) este un fel de Laine Yamal al Turciei. Nu doar datorită vârstei fragede și a calității în joc, ci și a schimbărilor sale de direcție și șuturilor în urma incursiunilor spre interior, care îl definesc pe jucătorul lui Juventus.

Pericolul din partea lui Yildiz vine din rapiditatea sa în mișcările scurte, iar România trebuie să evite cu orice preț să îl lase să își așeze mingea pe piciorul drept, deoarece șuturile sale s-au dovedit a fi fatale până și împotriva celor mai mari portari ai lumii.

Hakan Calhanoglu – formă recentă și recordurile

Din păcate pentru România, Cristi Chivu pare să-i fi readus pofta ofensivă lui Hakan Calhanoglu (cotat la 25 de milioane de euro). Sezonul trecut, mijlocașul turc a marcat pentru Inter doar 5 goluri și a oferit șase asisturi în 29 de partide. În acest sezon, după doar 9 etape, și-a egalat deja recordul de sezonul trecut, în ceea ce privește golurile înscrise.

El a înscris 5 goluri și a dat un assist în Serie A, în timp ce în Champions League are un gol și două pase decisive în patru meciuri. În cinci meciuri în preliminariile Campionatului Mondial, Hakan Calhanoglu a dat un gol și patru pase de gol. La 31 de ani, el este cel mai respectat fotbalist al Turciei, fiind și căpitanul reprezentativei, cu 102 selecții și 22 de goluri la națională.

Kerem Akturkoglu – analize statistice

Akturkoglu (cotat la 23 de milioane de euro) este atacantul principal al Turciei în acest moment, însă în ultimele partide el a performat sub așteptări. Vârful de atac a avut un sezon foarte bun la Benfica, iar Fenerbahce a reușit să-l repatrieze, după ce el făcuse spectacol în tricoul lui Galatasaray.

Deși echipa sa a avut meciuri de senzație, cum ar fi 6-1 cu Bulgaria, el nu a ieșit atât de mult în evidență. Spre exemplu, în acel meci, el a ieșit în minutul 84 și a atins mingea în careul advers de doar 4 ori și a tras o singură dată la poartă. În alt meci, din aceeași acțiune, Turcia a defilat și cu Georgia, câștigând cu 4-1, însă atacantul lui Fener nu și-a trecut nici de această dată numele pe tabelă, având doar trei atingeri în careu și tot un singur șut spre poartă. Cu toate acestea, el a demonstrat în tricoul formației „Cimbom”, dar și la Benfica Lisabona, că poate fi un marcator de excepție. El poate reintra în formă până în luna martie.

Ferdi Kadioglu – cum poate fi blocat

Provenit din mijlocaș, Ferdi Kadioglu (cotat la 25 de milioane de euro), fotbalist ce joacă în Premier League, este un fundaș stânga cu un profil extrem de ofensiv. Brighton a plătit nu mai puțin de 30 de milioane de euro pentru a-l aduce de la Fenerbahce, unde el a avut destul de multe realizaări ofensive pentru un fundaș.

Fotbalistul lui Brighton este extrem de periculos, mai ales în combinațiile din bandă cu Kenan Yildiz, iar pentru a bloca posibilele probleme în flancul drept al apărării noastre, Dennis Man va trebui să fie disponbil la efort pentru a-l susține pe Andrei Rațiu în duelul cu cei doi.

Cum îi poate opri România. Soluțiile tactice ale lui Mircea Lucescu

tocmai de aceea avem încredere că indicațiile tactice ale lui „Il Luce” îi vor opri pe cei mai periculoși jucători ai Turciei. România va trebui să aibă un mijloc solid, cu închizători care să îl poată anihila pe Arda Guler. Fotbalistul lui Real Madrid nu are nevoie de foarte mult spațiu și timp pentru a inventa o fază de gol, tocmai de aceea mijlocașii „tricolori” au misiunea de a nu-l scăpa din ochi.

Un alt loc al terenului unde România trebuie să fie atentă este flacul drept al apărării, acolo unde Kenan Yildiz și Ferdi Kadioglu, doi jucători extrem de periculoși, vor ataca în valuri. Naționala lui „Il Luce” va avea nevoie de aportul defensiv al lui Dennis Man, sau orice alt titular va fi în flancul drept al apărării. Totodată, sperăm că Andrei Rațiu va avea o zi de grație și va face din fotbalistul lui Juventus ce a făcut și din Vinicius Junior în meciul dintre Rayo Vallecano și Real Madrid.

Ce spun specialiștii despre starurile Turciei

Marius Șumudică și Adrian Ilie au o mare experiență în fotbalul din Turcia, unul ca antrenor și altul ca jucător. Cei doi au analizat echipa și starurile adversarei României și au dat verdictul: cea mai grea echipă și cu jucători extrem de periculoși.

„Chiar dacă au echipă bună, pierd lucrurile de sub control de fiecare dată. Din punctul meu de vedere este cea mai în formă echipă dintre toate din baraj. Jucători buni care joacă la Inter, la Real Madrid. Au mai pierdut baraje și scapă lucrurile de sub control din punct de vedere tactic. Au meciuri în care joacă pe repriză, dar au jucători de calitate care pot să-ți dezechilibreze meciul”, a spus Adi Ilie, la FANATIK SUPERLIGA.

„Generația lor este în schimbare, cu foarte mulți jucători tineri. Să nu uităm că cel mai mare succes al lor este locul trei în 2002, la CM din Japonia și Coreea de Sud. La EURO joacă semifinală în 2008. Ce să zic, au jucători cheie. Se bazează pe o generație foarte talentată. Arda Guler, mijlocaș ofensiv de 20 de ani, considerat una dintre cele mai mari speranțe ale fotbalului european. Evoluează la Real Madrid și are o cotă foarte mare de piață.

Calhanoglu este căpitanul și motorul lor la mijloc. Lovituri libere senzaționale, viziune foarte bună. Kenan Yildiz, bandă, 20 de ani, joacă la Juventus. Foarte rapid și tehnic. Îl au pe Ferdi Kadioglu, care e fundaș lateral provenit din mijlocaș. Un fundaș polivalent cu o forță ofensivă foarte mare. Îl au pe Demiral, cu o experiență foarte mare, chiar dacă joacă în Arabia Saudită acum”, a fost analiza făcută de Marius Șumudică, în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

Dueluri cheie: cine îi marchează pe cei 5 jucători periculoși

Cei cinci jucători vor trebui ținuți în frâu de jucătorii României, deși va fi extraordinar de greu. În funcție de selecția lui Mircea Lucescu de la acea vreme, jucătorii ce vor avea rolul de a opri superstarurile Turciei ar putea fi următorii:

Arda Guler va trebui ținut în frâu în principal de Marius Marin, care este mijlocașul cu profilul cel mai defensiv din linia mediană a României. Kenan Yildiz și Kadioglu trebuie opriți, cel mai probabil, de Andrei Rațiu și Dennis Man, care vor lipsi de la convocare doar în cazul unor accidentări. Akturkoglu va fi, cel mai probabil, omul lui Radu Drăgușin, care trebuie să arate că merită să fie jucătorul lui Tottenham Hotspur, în timp ce Hakan Calhanoglu trebuie să fie oprit de toți jucătorii de atac ai României, care trebuie să preseze eficient în timpul tranziției pozitive a adversarilor.