Fanatik SuperLiga, duminică 1 februarie, ora 13:30. Horia Ivanovici, ediție specială cu invitați de top după Rapid – U Cluj

FANATIK
31.01.2026 | 19:52
EXCLUSIV FANATIK
FANATIK SUPERLIGA, emisiunea dedicată sportului din România, revine cu o nouă ediție de colecție duminică, 1 februarie, de la ora 13:30. Horia Ivanovici vă invită să facem show alături de invitați de top.

Horia Ivanovici îi va avea în platoul FANATIK SUPERLIGA pe foștii fotbaliști Vivi Răchită și Robert Niță. Aceștia vor discuta despre tot ce s-a întâmplat în această etapă din Superliga României și vor încerca să facă scenarii pentru restul sezonului.

Situația din clasament se complică de la o zi la alta. Sunt foarte multe echipe cu șanse reale la calificarea în play-off. Totuși, FCSB și CFR Cluj, campioana și vicecampioana en-titre, riscă să rateze prezența în Top 6, fiind în partea de jos a clasamentului.

Horia Ivanovici le va propune teme speciale invitaților, dar va intra în legătură telefonică și cu cei mai importanți oameni din fotbalul românesc. Pregătiți-vă pentru o serie de exclusivități marca FANATIK, duminică, 2 februarie 2026, de la ora 13:30.

Cum puteți urmări emisiunea Fanatik SuperLiga

FANATIK SUPERLIGA aduce în prim-plan discuțiile care fac agenda sportului românesc. Emisiunea poate fi urmărită live, exclusiv pe FANATIK.ro, și este difuzată în fiecare luni, marți și vineri, dar și în ediții speciale, imediat după cele mai importante momente din fotbalul și sportul autohton.

Ediția de duminică, 1 februarie, va fi difuzată în premieră în aceeași zi, începând cu ora 20:00, și va putea fi urmărită atât pe canalul de YouTube FANATIK.ro, cât și pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici.

Emisiunea este susținută de SUPERBET, sponsor principal și partener de bază al Superligii, un nume care se implică activ și constant în acest proiect. Totodată, FANATIK SUPERLIGA se bucură și de sprijinul AQUA CARPATICA, un brand premium care se potrivește perfect atmosferei create după meciuri pline de intensitate.

