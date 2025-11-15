Fanatik SuperLiga, duminică, 16 noiembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, spectacol cu invitați de top după Bosnia – România

Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, ediție specială după meciul Bosnia - România. O să fie show cu invitați de top: Adi Ilie, Marius Șumudică, Adrian Mutu și Dănuț Lupu!
15.11.2025 | 20:05
FANATIK SUPERLIGA, emisiunea la care se uită iubitorii de sport, revine duminică, 16 noiembrie, de la ora 10:30, cu o ediție specială, axată în principal pe echipa națională a României.

Horia Ivanovici și invitații săi te așteaptă la FANATIK SUPERLIGA duminică, 16 noiembrie, începând cu ora 10:30. Moderatorul și analiștii emisiunii, Adrian Ilie, Marius Șumudică, Adrian Mutu și Dănuț Lupu, vor întoarce pe toate părțile meciul României de la Zenica împotriva Bosniei.

Analize pertinente, detalii neștiute și informații exclusive poți vedea la FANATIK SUPERLIGA, emisiune transmisă în direct și în exclusivitate pe site-ul FANATIK.ro, chiar pe pagina de start. Tot ce trebuie să faci este să dai click pe video playerul dedicat emisiunii și să o urmărești.

Cu o victorie în Bosnia, România este aproape sigură de locul secund în grupa de calificare la CM 2026. Dar chiar și un rezultat de egalitate poate fi util pentru Mircea Lucescu și elevii săi, dacă Bosnia pierde în ultima rundă cu Austria. În acest sens, scorul din partida cu San Marino, ultima din campania de calificare pentru „tricolori”, va fi extrem de important. Toate calculele calificării vor fi la FANATIK SUPERLIGA. Nu pierde o ediție specială!

Cum poți vedea LIVE emisiunea Fanatik SuperLiga, duminică, 16 noiembrie, ora 10:30. Când are loc premiera

FANATIK SUPERLIGA, emisiunea în care spectacolul este la el acasă, se vede în direct și în exclusivitate pe FANATIK.ro, pe pagina de start, în player-ul video dedicat. Ediția specială de duminică, 16 noiembrie, începe la ora 10:30 și va fi dedicată naționalei României.

Dacă ai ratat transmisiunea live, abonează-te la YouTube FANATIK RO și la pagina de Facebook Horia Ivanovici și vei primi notificare când începe premiera show-ului. Pentru ediția de duminică, 16 noiembrie, premiera va avea loc la ora 17:30, atât pe canalul de YouTube, cât și pe pagina de Facebook menționate.

Dă LIKE, SHARE și SUBSCRIBE ca să fii tot timpul la curent cu cele mai importante evenimente sportive, cu cele mai interesante analize și declarații, dar și cu informații exclusive oferite la FANATIK SUPERLIGA.

