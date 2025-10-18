FANATIK SUPERLIGA, emisiunea sportivă numărul 1 din România, revine cu o ediție de colecție. Show-ul e programat duminică, 19 octombrie 2025, de la ora 10:30, exclusiv pe site-ul FANATIK.RO. Horia Ivanovici vă așteaptă la un episod special, cu invitați cu greutate.

Fanatik SuperLiga, duminică, 19 octombrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție de colecție după Metaloglobus – FCSB și U Craiova – Unirea Slobozia

Horia Ivanovici, directorul FANATIK și moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, îi va avea ca invitați pe Florin Gardoș, Valeriu Răchită, Marius Mitran și Sorin Cârțu. Aceștia vor analiza cele două meciuri tari de sâmbătă, Universitatea Craiova – Unirea Slobozia și Metaloglobus – FCSB.

Se anunță dezbateri incendiare.Se va discuta de asemenea și despre polemicile care îl au în prim plan pe dar și patronul Mihai Rotaru.

De asemenea, invitații de la FANATIK SUPERLIGA vor prefața . Meciul se va juca pe Arena Națională, duminică, 19 octombrie, de la ora 20:30.

Cum puteți urmări emisiunea Fanatik SuperLiga, duminică, 19 octombrie, ora 10:30

FANATIK SUPERLIGA, cel mai tare show sportiv din România poate fi văzut în direct, exclusiv pe , în fiecare luni și marți, de la ora 10:30, și vineri, de la ora 12:0, dar și după cele mai importante evenimente din fotbalul și sportul intern. Premiera noii ediții va fi difuzată duminică, de la ora 16:30, pe canalul de și pe

Emisiunea este realizată cu sprijinul partenerului principal, SUPERBET, compania care susține și SuperLiga României. De asemenea, show-ul beneficiază de sprijinul prietenilor de la AQUA CARPATICA, care ne oferă hidratarea necesară după fiecare etapă plină de tensiune și emoții.

