Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Fanatik SuperLiga, duminică, 19 octombrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție de colecție după Metaloglobus – FCSB și U Craiova – Unirea Slobozia

Fanatik SuperLiga se întoarce cu o super ediție, duminică, 19 octombrie, de la ora 10:30. Horia Ivanovici vă invită la o emisiune specială după meciurile jucate de FCSB și U Craiova
FANATIK
18.10.2025 | 19:30
Fanatik SuperLiga duminica 19 octombrie ora 1030 Horia Ivanovici editie de colectie dupa Metaloglobus FCSB si U Craiova Unirea Slobozia
EXCLUSIV FANATIK
Fanatik SuperLiga, duminică, 19 octombrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție de colecție după Metaloglobus - FCSB și U Craiova - Unirea Slobozia. FOTO: Fanatik

FANATIK SUPERLIGA, emisiunea sportivă numărul 1 din România, revine cu o ediție de colecție. Show-ul e programat duminică, 19 octombrie 2025, de la ora 10:30, exclusiv pe site-ul FANATIK.RO. Horia Ivanovici vă așteaptă la un episod special, cu invitați cu greutate.

ADVERTISEMENT

Fanatik SuperLiga, duminică, 19 octombrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție de colecție după Metaloglobus – FCSB și U Craiova – Unirea Slobozia

Horia Ivanovici, directorul FANATIK și moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, îi va avea ca invitați pe Florin Gardoș, Valeriu Răchită, Marius Mitran și Sorin Cârțu. Aceștia vor analiza cele două meciuri tari de sâmbătă, Universitatea Craiova – Unirea Slobozia și Metaloglobus – FCSB.

Se anunță dezbateri incendiare.Se va discuta de asemenea și despre polemicile care îl au în prim plan pe Mircea Lucescu, ultima cu antrenorul Universității Craiova, Mirel Rădoi, dar și patronul Mihai Rotaru.

ADVERTISEMENT

De asemenea, invitații de la FANATIK SUPERLIGA vor prefața derby-ul bucureștean din etapa a 13-a, Dinamo – Rapid. Meciul se va juca pe Arena Națională, duminică, 19 octombrie, de la ora 20:30.

Cum puteți urmări emisiunea Fanatik SuperLiga, duminică, 19 octombrie, ora 10:30

FANATIK SUPERLIGA, cel mai tare show sportiv din România poate fi văzut în direct, exclusiv pe FANATIK.RO, în fiecare luni și marți, de la ora 10:30, și vineri, de la ora 12:0, dar și după cele mai importante evenimente din fotbalul și sportul intern. Premiera noii ediții va fi difuzată duminică, de la ora 16:30, pe canalul de YouTube FANATIK.RO și pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT
VIDEO Ce știu criminaliștii despre victimele care au murit în explozia din Rahova:...
Digi24.ro
VIDEO Ce știu criminaliștii despre victimele care au murit în explozia din Rahova: „Toate trei sunt femei, urmează identificarea ADN”

Emisiunea este realizată cu sprijinul partenerului principal, SUPERBET, compania care susține și SuperLiga României. De asemenea, show-ul beneficiază de sprijinul prietenilor de la AQUA CARPATICA, care ne oferă hidratarea necesară după fiecare etapă plină de tensiune și emoții.

ADVERTISEMENT
Lovitură de proporții: au bătut palma și Lionel Messi semnează! Răsturnare spectaculoasă de...
Digisport.ro
Lovitură de proporții: au bătut palma și Lionel Messi semnează! Răsturnare spectaculoasă de situație

Nu uitați să vă abonați la paginile noastre — dați SUBSCRIBE, LIKE și SHARE pe toate platformele de social media, pentru a rămâne conectați la cele mai noi informații din lumea sportului.

“Îl doare-n pălărie pe George Găman de Universitatea Craiova!”. Declarația care dă foc...
Fanatik
“Îl doare-n pălărie pe George Găman de Universitatea Craiova!”. Declarația care dă foc Băniei
„Unii latră pe lângă mine și Gigi Becali”. Patronul liderului SuperLigii, reacție dură...
Fanatik
„Unii latră pe lângă mine și Gigi Becali”. Patronul liderului SuperLigii, reacție dură pentru Giovanni Becali
Joacă Musi în Dinamo – Rapid?! Anunţ de ultimă oră din tabăra „câinilor”
Fanatik
Joacă Musi în Dinamo – Rapid?! Anunţ de ultimă oră din tabăra „câinilor”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
A câștigat milioane din fotbal, a fost vedetă la națională, însă a căzut...
iamsport.ro
A câștigat milioane din fotbal, a fost vedetă la națională, însă a căzut în patima alcoolului și s-a ruinat: 'Nu mă pot schimba'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!