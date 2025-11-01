Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Fanatik SuperLiga, duminică, 2 noiembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție incendiară după U Cluj – FCSB

Fanatik SuperLiga revine cu o ediție de top, duminică, 2 noiembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici vă invită la o emisiune cu totul și cu totul specială după U Cluj - FCSB
01.11.2025 | 18:00
Fanatik SuperLiga duminica 2 noiembrie ora 1030 Horia Ivanovici editie incendiara dupa U Cluj FCSB
Fanatik SuperLiga, duminică, 2 noiembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție incendiară după U Cluj - FCSB.
FANATIK SUPERLIGA, emisiunea care domină peisajul sportiv din România, revine cu o ediție de colecție duminică, 2 noiembrie, de la ora 10:30, pe site-ul FANATIK.ro. Horia Ivanovici va avea, ca de fiecare dată, invitați pe măsură și vă promite un show total.

Fanatik SuperLiga, duminică, 2 noiembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție incendiară după U Cluj – FCSB

Horia Ivanovici îi va avea în platoul FANATIK SUPERLIGA pe Adrian „Cobra” Ilie, Andrei Vochin și Eugen Trică. Aceștia vor analiza tot ce s-a întâmplat în derby-ul dintre Dinamo și CFR Cluj, câștigat de „câini” cu 2-1 după o remontada fabuloasă.

Nu va fi exclus din discuție nici meciul U Cluj – FCSB, unul extrem de important pentru echipa bucureșteană care luptă din greu să recupereze diferența de puncte până la play-off.

De asemenea, exclusivitățile marca FANATIK își vor face, ca de obicei, apariția în discuțiile aprinse. Horia Ivanovici va intra în direct cu cei mai importanți oameni din fotbalul românesc, care vor oferi telespectatorilor informații și reacții de ultimă oră.

Cum se vede emisiunea Fanatik SuperLiga, duminică, 2 noiembrie, ora 10:30

FANATIK SUPERLIGA, emisiunea care dă ora exactă în fotbalul din România, poate fi urmărită LIVE, în exclusivitate, pe FANATIK.RO – în fiecare luni și marți, de la ora 10:30, iar vineri, de la ora 12:00. În plus, ediții speciale sunt difuzate imediat după cele mai importante momente din sportul românesc.

Pentru cei care nu prind transmisia în direct, premiera acestui episod este disponibilă ulterior pe canalul de YouTube FANATIK.RO și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici, în aceeași zi, de la ora 16:30.

Sponsorul principal al emisiunii este SUPERBET, partenerul de tradiție al campionatului României și un nume de referință în lumea sportului. Alături de el, se află și sponsorul premium AQUA CARPATICA, care aduce ține în permanență hidratați după cele mai intense dispute din Superligă.

