Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Fanatik SuperLiga, duminică, 21 septembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție specială după Oțelul Galați – Universitatea Craiova

Fanatik SuperLiga revine cu o ediție de colecție, duminică, 21 septembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici vă invită la o emisiune cu totul și cu totul specială.
FANATIK
20.09.2025 | 20:05
Fanatik SuperLiga duminica 21 septembrie ora 1030 Horia Ivanovici editie speciala dupa Otelul Galati Universitatea Craiova
EXCLUSIV FANATIK
Fanatik SuperLiga, duminică, 21 septembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție de colecție cu invitați de top. Sursa FOTO: colaj Fanatik.

Horia Ivanovici vine cu o ediție de colecție a show-ului FANATIK SUPERLIGA, duminică, 21 septembrie, de la ora 10:30. Emisiunea în care vor fi prezenți invitați de top, care vor analiza cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, poate fi urmărită în exclusivitate pe site-ul FANATIK.RO.

ADVERTISEMENT

Fanatik SuperLiga, duminică, 21 septembrie, ora 10:30! Horia Ivanovici, ediție de colecție cu invitați de marcă

Emisiunea FANATIK SUPERLIGA revine cu o nouă ediție fabuloasă duminică, 21 septembrie, de la ora 10:30, în care Horia Ivanovici și invitații săi vor analiza cele mai importante aspecte din fotbalul românesc. Aceștia își vor expune părerile pertinente și avizate despre primele rezultatele înregistrate în runda a 10-a din Superligă, care se încheie luni seară cu partida dintre Dinamo și Farul.

Etapa cu numărul 10 a început cum nu se poate mai surprinzător. FC Botoșani a obținut o victorie importantă în fața lui FCSB, scor 3-1, iar moldovenii au urcat, cel puțin pentru moment, până pe treapta secundă în clasament. De cealaltă parte, campioana en-titre pare că nu poate să treacă peste momentul greu. Totodată, invitații de la FANATIK SUPERLIGA vor analiza și partidele FC Argeș – U Cluj și Oțelul Galați – Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

La ediția de duminică, 21 septembrie a emisiunii FANATIK SUPERLIGA, invitații lui Horia Ivanovici vor fi Adrian Ilie, Florin Gardoș, Marius Mitran și Eugen Trică. Nu vor lipsi nici intervențiile telefonice ale unor personalități de renume din fotbalul românesc, dar nici super exclusivitățile marca FANATIK.

Cum puteți urmări emisiunea FANATIK SUPERLIGA, duminică, 21 septembrie, ora 10:30

FANATIK SUPERLIGA, emisiunea de referință a sportului românesc, poate fi urmărită LIVE, exclusiv pe FANATIK.RO, în fiecare luni, marți și vineri de la ora 10:30, dar și după cele mai importante momente din fotbalul și sportul autohton. Premiera acestei ediții va fi disponibilă pe canalul de YouTube FANATIK.RO, precum și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici, duminică, de la ora 16:30.

ADVERTISEMENT
EXCLUSIV Un consilier al premierului Ilie Bolojan propune desființarea ANAF: „E nefuncțională. Trebuie...
Digi24.ro
EXCLUSIV Un consilier al premierului Ilie Bolojan propune desființarea ANAF: „E nefuncțională. Trebuie o abordare mai radicală”

Sponsorul principal, SUPERBET, care susține și SuperLiga, este partenerul de prestigiu al emisiunii. Totodată, show-ul se bucură și de sprijinul sponsorului nostru de top, AQUA CARPATICA, care ne oferă răcoare după meciurile spectaculoase.

ADVERTISEMENT
Florinel Coman s-a trezit cu ea la ușă: ce a făcut imediat cum...
Digisport.ro
Florinel Coman s-a trezit cu ea la ușă: ce a făcut imediat cum a deschis

Nu uitați să dați LIKE, SHARE și SUBSCRIBE pentru a fi la curent cu cele mai recente evenimente sportive, cele mai interesante declarații și informații exclusive oferite de FANATIK SUPERLIGA.

Reghe, scut în faţa lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova: “Relaxarea şi automulţumirea...
Fanatik
Reghe, scut în faţa lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova: “Relaxarea şi automulţumirea sunt pe primul loc în Oltenia! Mi s-a întâmplat şi mie”
Oţelul Galaţi nu se teme de liderul Universitatea Craiova: “Îi respectăm că sunt...
Fanatik
Oţelul Galaţi nu se teme de liderul Universitatea Craiova: “Îi respectăm că sunt pe primul loc şi că s-au calificat în Conference, dar atât!”
Condiţii inumane pentru echipa lui Reghe în Champions League: “Jucăm la 35 de...
Fanatik
Condiţii inumane pentru echipa lui Reghe în Champions League: “Jucăm la 35 de grade pe un teren sintetic, la ora 3 după amiaza”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Gino Iorgulescu aruncă urme de îndoială în privința morții lui Nicu Ceaușescu: 'Am...
iamsport.ro
Gino Iorgulescu aruncă urme de îndoială în privința morții lui Nicu Ceaușescu: 'Am acest sentiment. El a stat la mine la Snagov după Revoluție'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!