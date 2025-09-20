Fanatik SuperLiga, duminică, 21 septembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție specială după Oțelul Galați – Universitatea Craiova

Horia Ivanovici vine cu o ediție de colecție a show-ului FANATIK SUPERLIGA, duminică, 21 septembrie, de la ora 10:30. Emisiunea în care vor fi prezenți invitați de top, care vor analiza cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, poate fi urmărită în exclusivitate pe site-ul FANATIK.RO.

Emisiunea FANATIK SUPERLIGA revine cu o nouă ediție fabuloasă duminică, 21 septembrie, de la ora 10:30, în care Horia Ivanovici și invitații săi vor analiza cele mai importante aspecte din fotbalul românesc. Aceștia își vor expune părerile pertinente și avizate despre primele rezultatele înregistrate în runda a 10-a din Superligă, care se încheie luni seară cu partida dintre Dinamo și Farul.

Etapa cu numărul 10 a început cum nu se poate mai surprinzător. F , iar moldovenii au urcat, cel puțin pentru moment, până pe treapta secundă în clasament. De cealaltă parte . Totodată, invitații de la FANATIK SUPERLIGA vor analiza și partidele FC Argeș – U Cluj și Oțelul Galați – Universitatea Craiova.

La ediția de duminică, 21 septembrie a emisiunii FANATIK SUPERLIGA, invitații lui Horia Ivanovici vor fi Adrian Ilie, Florin Gardoș, Marius Mitran și Eugen Trică. Nu vor lipsi nici intervențiile telefonice ale unor personalități de renume din fotbalul românesc, dar nici super exclusivitățile marca FANATIK.

Cum puteți urmări emisiunea FANATIK SUPERLIGA, duminică, 21 septembrie, ora 10:30

FANATIK SUPERLIGA, emisiunea de referință a sportului românesc, poate fi urmărită LIVE, exclusiv pe FANATIK.RO, în fiecare luni, marți și vineri de la ora 10:30, dar și după cele mai importante momente din fotbalul și sportul autohton. Premiera acestei ediții va fi disponibilă pe canalul de , precum și pe pagina de , duminică, de la ora 16:30.

