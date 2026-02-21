Fanatik SuperLiga, duminică, 22 februarie, ora 13:30. Cristi Coste, ediție de top după derby-ul Rapid – Dinamo

ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA, emisiunea care îi ține captivați de la început până la sfârșit pe iubitorii de sport, revine duminică, 22 februarie, de la ora 13:30, cu o ediție spectaculoasă, axată pe derby-ul Rapid – Dinamo.

Cristi Coste și invitații săi te așteaptă la FANATIK SUPERLIGA duminică, 22 februarie, începând cu ora 13:30. Moderatorul și analiștii emisiunii, Robert Niță și Dănuț Lupu, vor comenta tot ce s-a întâmplat la .

Nu vor lipsi nici comentarii pe seama dinaintea derby-ului de pe Arena Națională. FANATIK SUPERLIGA, locul unde ai parte de analize pertinente, detalii neștiute și informații exclusive, este transmisă în direct și în exclusivitate pe site-ul FANATIK, chiar pe pagina de start.

Personaje importante din fotbalul românesc vor interveni telefonic și vor comenta tot ce se întâmplă important în SuperLiga. Ca de obicei, toate detaliile picante, fazele controversate și momentele decisive vor fi aduse pe tapet.

Cum puteți urmări emisiunea Fanatik SuperLiga

FANATIK SUPERLIGA este punctul de întâlnire al dezbaterilor care contează în sportul românesc, iar show-ul poate fi urmărit în direct, exclusiv pe FANATIK. Emisiunea este difuzată în fiecare luni, marți și vineri, dar și imediat după cele mai importante evenimente din fotbalul și sportul autohton.

Ediția de duminică, 22 februarie, va avea premiera în aceeași zi, de la ora 20:00, și va fi disponibilă pe canalul de YouTube FANATIK.ro, precum și pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici.

Emisiunea beneficiază de sprijinul SUPERBET, sponsor principal și susținător al SuperLigii, un partener de elită care se află constant alături de proiect. De asemenea, FANATIK SUPERLIGA este susținută și de AQUA CARPATICA, brand premium care completează perfect spectacolul sportiv de după meciuri intense și ne menține hidratați constant.