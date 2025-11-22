Fanatik SuperLiga, duminică, 23 noiembrie, ora 10:30. Cristi Coste, ediție de colecție după FCSB – Petrolul Ploiești

Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

22.11.2025 | 19:45
FANATIK SUPERLIGA, emisiunea la care se uită iubitorii de sport, revine duminică, 23 noiembrie, de la ora 10:30, cu o ediție de colecție, axată pe meciul dintre FCSB și Petrolul Ploiești, dar și pe celelalte rezultate înregistrate în campionat.

Cristi Coste și invitații săi te așteaptă la FANATIK SUPERLIGA duminică, 23 noiembrie, începând cu ora 10:30. Moderatorul și analiștii emisiunii, Vivi Răchită, Marius Mitran, Sabin Ilie și Sorin Cârțu, vor oferi primele reacții după meciul dintre FCSB și Petrolul Ploiești.

Analize pertinente, detalii neștiute și informații exclusive pot fi găsite la FANATIK SUPERLIGA, emisiune transmisă în direct și în exclusivitate pe site-ul FANATIK.ro, chiar pe pagina de start. Tot ce trebuie să faci este să dai click pe video playerul dedicat emisiunii și să o urmărești.

FCSB continuă lupta pentru a recupera puncte în campionat și astfel să se apropie de locurile de play-off. Totodată, la FANATIK SUPERLIGA se va discuta și despre victoria Universității Craiova la debutul lui Filipe Coelho pe banca tehnică. Nu pierde o ediție de colecție!

Cum poți vedea LIVE emisiunea Fanatik SuperLiga, duminică, 23 noiembrie, ora 10:30. Când are loc premiera

FANATIK SUPERLIGA, emisiunea în care spectacolul este la el acasă, se vede în direct și în exclusivitate pe FANATIK.ro, pe pagina de start, în player-ul video dedicat. Ediția de duminică, 23 noiembrie, începe la ora 10:30 și se va dedica asupra rezultatelor deja înregistrate în campionatul României.

Dacă ai ratat transmisiunea live, abonează-te la YouTube FANATIK RO și la pagina de Facebook Horia Ivanovici și vei primi notificare când începe premiera show-ului. Pentru ediția de duminică, 23 noiembrie, premiera va avea loc la ora 17:30, atât pe canalul de YouTube, cât și pe pagina de Facebook menționate.

 LIKE, SHARE și SUBSCRIBE ca să fii tot timpul la curent cu cele mai importante evenimente sportive, cu cele mai interesante analize și declarații, dar și cu informații exclusive oferite la FANATIK SUPERLIGA.

