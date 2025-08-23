Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Fanatik SuperLiga, duminică, 24 august, ora 10:30. Cristi Coste, ediție cu invitați de top după U Cluj – Dinamo

Fanatik SuperLiga a pregătit o ediție spectaculoasă, duminică, 24 august, ora 10:30. Cristi Coste îi va avea alături pe Andrei Nicolescu, Dănuț Lupu și Sabin Ilie.
FANATIK
23.08.2025 | 19:00
Invitați de marcaă la ediția Fanatik SuperLiga de duminică, 24 august. Sursă foto: colaj Fanatik

Cristi Coste vine cu o nouă ediție de FANATIK SUPERLIGA, duminică, 24 august, de la ora 10:30. Emisiunea poate fi urmărită în exclusivitate pe site-ul FANATIK.RO, subiectul principal fiind duelul dintre Universitatea Cluj și Dinamo.

FANATIK SUPERLIGA vine cu o ediție de excepție duminică, 24 august, de la ora 10:30, acolo unde se va pune lupa pe meciul de pe Cluj Arena dintre Universitatea lui Neluțu Sabău și ”câinii” lui Zeljko Kopic.

Invitații de gală prezenți în studio își vor expune părerile pertinente și avizate despre întâlnirea dintre cele două formații care în sezonul precedent au fost protagoniste în play-off, dar vor analiza și ce ne așteaptă în celelalte jocuri ale etapei a 7-a din SuperLiga. În plus, FANATIK vă va oferi, ca de fiecare dată, super exclusivități.

La ediția de duminică, 24 august a emisiunii FANATIK SUPERLIGA, invitații lui Cristi Coste vor fi Andrei Nicolescu, Dănuț Lupu și Sabin Ilie. Pe lângă oaspeții de elită din platou, vor participa telefonic și personalități de renume din fotbalul românesc, care vor da ”cărțile pe față”.

FANATIK SUPERLIGA, cea mai tare emisiune sportivă din România, poate fi urmărită LIVE exclusiv pe site-ul FANATIK.RO, în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30, dar și după cele mai importante evenimente din sportul românesc. Premiera emisiunii este disponibilă mereu pe canalul de YouTube FANATIK.RO și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici, tot în aceleași zile, la ora 17:30.

