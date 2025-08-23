Fanatik SuperLiga, duminică, 24 august, ora 10:30. Cristi Coste, ediție cu invitați de top după U Cluj – Dinamo

Cristi Coste vine cu o nouă ediție de FANATIK SUPERLIGA, duminică, 24 august, de la ora 10:30. Emisiunea poate fi urmărită în exclusivitate pe site-ul FANATIK.RO, subiectul principal fiind duelul dintre Universitatea Cluj și Dinamo.

FANATIK SUPERLIGA , duminică, 24 august, ora 10:30! Cristi Coste, ediție incendiară după U Cluj – Dinamo

FANATIK SUPERLIGA vine cu o ediție de excepție duminică, 24 august, de la ora 10:30, acolo unde .

Invitații de gală prezenți în studio își vor expune părerile pertinente și avizate despre întâlnirea dintre cele două formații care în sezonul precedent au fost protagoniste în play-off, dar vor analiza și ale etapei a 7-a din SuperLiga. În plus, FANATIK vă va oferi, ca de fiecare dată, super exclusivități.

La ediția de duminică, 24 august a emisiunii FANATIK SUPERLIGA, invitații lui Cristi Coste vor fi Andrei Nicolescu, Dănuț Lupu și Sabin Ilie. Pe lângă oaspeții de elită din platou, vor participa telefonic și personalități de renume din fotbalul românesc, care vor da ”cărțile pe față”.

Nu rata FANATIK SUPERLIGA ! Cum vezi ediția de duminică, 24 august

FANATIK SUPERLIGA, cea mai tare emisiune sportivă din România, poate fi urmărită LIVE exclusiv pe site-ul FANATIK.RO, în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30, dar și după cele mai importante evenimente din sportul românesc. Premiera emisiunii este disponibilă mereu pe canalul de și pe pagina de Facebook , tot în aceleași zile, la ora 17:30.

Sponsorul principal, SUPERBET, care este și sponsorul principal al SuperLigii, este partenerul de renume al emisiunii. De asemenea, emisiunea beneficiază și de sponsorul nostru premium, AQUA CARPATICA, care ne răcorește după meciurile încinse.

