Fanatik SuperLiga, duminică, 28 septembrie, ora 10:30! Horia Ivanovici, ediție specială cu invitați de top după Petrolul – Rapid

FANATIK SUPERLIGA, duminică, de la ora 10:30, unde Horia Ivanovici va avea invitați de top și show-ul va fi asigurat.

ADVERTISEMENT

Fanatik Superliga, duminică, ora 10:30, după Petrolul – Rapid. Show cu Horia Ivanovici și invitații

Niciun detaliu nu scapă, nicio declarație nu rămâne necomentată și nicio controversă nu rămâne fără reacții, totul la FANATIK SUPERLIGA, duminică, după PRIMVS Derby, dintre Petrolul și Rapid. Horia Ivanovici îi va avea ca invitați pe Marius Șumudică, Dănuț Lupu, Robert Niță și Marius Mitran, iar aceștia vor oferi cele mai precise analize ale celor întâmplate pe stadionul Ilie Oană, dar și a evenimentelor cele mai importante din fotbalul românesc.

De ce a fost Alex Dobre rezervă? Cum a gândit Eugen Neagoe să abordeze primul său meci ca antrenor al celor de la Petrolul, asta după ce l-a înlocuit pe Liviu Ciobotariu? Cine a fost omul meciului, iar prin prestația sa a reușit să decidă rezultatul partidei? Totul va fi sub lupă și comentat de către specialiștii aflați în studioul FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Cum puteți urmări emisiunea Fanatik SuperLiga, duminică, 28 septembrie, ora 10:30

FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, emisiunea de referință a sportului românesc, poate fi urmărită LIVE, exclusiv pe , în fiecare luni, marți și vineri, dar și după cele mai importante momente din fotbalul și sportul autohton. Premiera ediției de duminică, 28 septembrie, va fi disponibilă pe canalul de YouTube FANATIK.RO, precum și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici.

Emisiunea este susținută de sponsorul principal, SUPERBET, aceeași firmă care este și sponsor al SuperLigii. Show-ul este sprijinit de un alt sponsor de top, prietenii noștri de la AQUA CARPATICA, care ne hidratează după fiecare partidă din campionat și emoțiile provocate. Nu uitați, pentru a fi la curent cu cele mai importante noutăți, dați SUBSCRIBE, LIKE & SHARE pe toate platformele de socializare unde ne găsiți.