Fanatik SuperLiga, duminică, 30 noiembrie, ora 10:30. Cristi Coste, ediție specială cu invitați de top înainte de Farul – FCSB

FANATIK SUPERLIGA revine cu o nouă ediție de colecție, duminică, pe 30 noiembrie, de la ora 10:30. Cristi Coste va avea în platou nume importante din fotbalul românesc, care vor analiza, din toate unghiurile, duelurile din etapa cu numărul 18 din Superliga.

Sabin Ilie, Andrei Vochin și Robert Niță vor fi alături de Cristi Coste în platoul FANATIK SUPERLIGA. Unul dintre subiectele pe care aceștia le vor analiza este duelul de la malul mării dintre Farul Constanța și campioana en titre, FCSB.

Cele două echipe sunt în luptă directă pentru calificarea în play-off-ul Superligii, iar în cazul în care roș-albaștrii vor pierde meciul cu Farul, s-ar depărta enorm de locul 6.

De asemenea, analiștii FANATIK vor vorbi și despre celelalte meciuri din etapa a 18-a. Luni, Universitatea Craiova va juca, în deplasare, cu U Cluj. Oltenii vor să se mențină cât mai aproape de liderul Rapid București, care vineri a câștigat cu 4-1 duelul cu Csíkszereda.

Nu vor lipsi nici intervențiile telefonice cu cei mai importanți oameni din fotbalul românesc. Duminică, de la 10:30, veți auzi în direct exclusivități marca FANATIK, oferite de Cristi Coste, moderatorul emisiunii.

Cum poți vedea în direct Fanatik SuperLiga. Pașii simpli pe care trebuie să îi urmezi

FANATIK SUPERLIGA, cea mai tare emisiune sportivă din media românească, poate fi urmărită LIVE exclusiv pe site-ul Show-ul este în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30, dar și după cele mai importante evenimente din sportul românesc, cum este cazul ediției programate duminică, 30 noiembrie.

Premiera emisiunii este disponibilă mereu pe canalul de și pe pagina de , tot în aceleași zile, la ora 17:30.