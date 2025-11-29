Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Fanatik SuperLiga, duminică, 30 noiembrie, ora 10:30. Cristi Coste, ediție specială cu invitați de top înainte de Farul – FCSB

Fanatik SuperLiga vă invită duminică, 30 noiembrie 2025, ora 10:30, la un nou show cu Cristi Coste alături de Sabin Ilie, Andrei Vochin și Robert Niță.
FANATIK
29.11.2025 | 18:11
Fanatik SuperLiga duminica 30 noiembrie ora 1030 Cristi Coste editie speciala cu invitati de top inainte de Farul FCSB
EXCLUSIV FANATIK
Fanatik SuperLiga, duminică, 30 noiembrie, ora 10:30.Cristi Coste, ediție specială cu invitați de top înainte de Farul - FCSB
ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA revine cu o nouă ediție de colecție, duminică, pe 30 noiembrie, de la ora 10:30. Cristi Coste va avea în platou nume importante din fotbalul românesc, care vor analiza, din toate unghiurile, duelurile din etapa cu numărul 18 din Superliga.

Fanatik SuperLiga, duminică, 30 noiembrie, ora 10:30. Cristi Coste, ediție specială cu invitați de top înainte de Farul – FCSB

Sabin Ilie, Andrei Vochin și Robert Niță vor fi alături de Cristi Coste în platoul FANATIK SUPERLIGA. Unul dintre subiectele pe care aceștia le vor analiza este duelul de la malul mării dintre Farul Constanța și campioana en titre, FCSB.

ADVERTISEMENT

Meciul de la Ovidiu are o miză uriașă. Cele două echipe sunt în luptă directă pentru calificarea în play-off-ul Superligii, iar în cazul în care roș-albaștrii vor pierde meciul cu Farul, s-ar depărta enorm de locul 6.

De asemenea, analiștii FANATIK vor vorbi și despre celelalte meciuri din etapa a 18-a. Luni, Universitatea Craiova va juca, în deplasare, cu U Cluj. Oltenii vor să se mențină cât mai aproape de liderul Rapid București, care vineri a câștigat cu 4-1 duelul cu Csíkszereda.

ADVERTISEMENT
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al...
Digi24.ro
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump: Faceți bani, nu război!

Nu vor lipsi nici intervențiile telefonice cu cei mai importanți oameni din fotbalul românesc. Duminică, de la 10:30, veți auzi în direct exclusivități marca FANATIK, oferite de Cristi Coste, moderatorul emisiunii.

ADVERTISEMENT
Ion Țiriac: ”E femeia perfectă! România trebuie să facă ceva”
Digisport.ro
Ion Țiriac: ”E femeia perfectă! România trebuie să facă ceva”

Cum poți vedea în direct Fanatik SuperLiga. Pașii simpli pe care trebuie să îi urmezi

FANATIK SUPERLIGA, cea mai tare emisiune sportivă din media românească, poate fi urmărită LIVE exclusiv pe site-ul FANATIK.RO. Show-ul este în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30, dar și după cele mai importante evenimente din sportul românesc, cum este cazul ediției programate duminică, 30 noiembrie.

Premiera emisiunii este disponibilă mereu pe canalul de YouTube FANATIK.RO și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici, tot în aceleași zile, la ora 17:30. Sponsorul principal, SUPERBET, care este și sponsorul principal al SuperLigii, este partenerul de renume al emisiunii. De asemenea, emisiunea beneficiază și de sponsorul nostru premium, AQUA CARPATICA, care ne răcorește după meciurile încinse.

ADVERTISEMENT
Toate calculele calificării Universității Craiova în primăvara Conference League. Ce bani sunt la...
Fanatik
Toate calculele calificării Universității Craiova în primăvara Conference League. Ce bani sunt la mijloc
Marius Șumudică a remarcat un gest surprinzător pe care Șut l-a făcut în...
Fanatik
Marius Șumudică a remarcat un gest surprinzător pe care Șut l-a făcut în Steaua Roșie – FCSB. „Ați observat asta?”. Exclusiv
Marius Mitran, apariție surpriză la Fanatik SuperLiga după seara europeană. A cântat imnul în direct!
Fanatik
Marius Mitran, apariție surpriză la Fanatik SuperLiga după seara europeană. A cântat imnul în direct!
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Susține că s-a 'ocupat atent' ca Rădoi să plece de la Craiova: 'Am...
iamsport.ro
Susține că s-a 'ocupat atent' ca Rădoi să plece de la Craiova: 'Am reușit să îi destabilizez până la schimbarea antrenorului!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!