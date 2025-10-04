Fanatik SuperLiga, duminică, 5 octombrie, ora 10:30. Cristi Coste, ediție de colecție înainte de FCSB – Universitatea Craiova

Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Fanatik SuperLiga revine cu o ediție de senzație, duminică, 5 octombrie, ora 10:30. Cristi Coste vă invită la o emisiune cu totul și cu totul specială.
FANATIK
04.10.2025 | 18:06
EXCLUSIV FANATIK
FANATIK SUPERLIGA, emisiunea cu și despre fotbalul din România, revine cu o nouă ediție de colecție duminică, 5 octombrie 2025, de la ora 10:30, pe site-ul FANATIK.ro. Cristi Coste vă invită la un episod special, cu invitați de gală.

Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, îi va avea invitați în platou pe Robert Niță, Marius Șumudică, Vivi Răchită și Florin Gardoș. Aceștia vor analiza ultima etapă jucată în Superliga României și vor discuta, de asemenea, despre parcursul echipelor noastre în cupele europene.

Se anunță discuții fierbinți. Cu siguranță, unul dintre subiectele principale va fi cel al selecțiilor făcute de Mircea Lucescu la echipa națională. Tricolorii joacă în octombrie două meciuri tari, cu Moldova și Austria, iar pe lista de convocări au apărut nume surpriză.

De asemenea, invitații de la FANATIK SUPERLIGA vor prefața marele derby din această etapă, dintre FCSB și Universitatea Craiova. Echipele care reprezintă România în cupele europene se vor duela duminică seară, pe Arena Națională, și se anunță o partidă de foc.

Cum puteți urmări emisiunea Fanatik SuperLiga, duminică, 5 octombrie, ora 10:30

FANATIK SUPERLIGA, emisiunea-fanion a sportului românesc, poate fi urmărită în direct, exclusiv pe FANATIK.RO, în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30, dar și după cele mai importante evenimente din fotbalul și sportul intern. Premiera noii ediții va fi difuzată duminică, de la ora 16:30, pe canalul de YouTube FANATIK.RO și pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici.

Emisiunea este realizată cu sprijinul partenerului principal, SUPERBET, compania care susține și SuperLiga României. De asemenea, show-ul beneficiază de sprijinul prietenilor de la AQUA CARPATICA, care ne oferă hidratarea necesară după fiecare etapă plină de tensiune și emoții.

Nu uitați să vă abonați la paginile noastre — dați SUBSCRIBE, LIKE și SHARE pe toate platformele de social media, pentru a rămâne conectați la cele mai noi informații din lumea sportului.

