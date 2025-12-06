Fanatik SuperLiga, duminică 7 decembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție specială cu invitați de top după FCSB – Dinamo

ADVERTISEMENT

Horia Ivanovici vine cu o ediție de colecție a show-ului FANATIK SUPERLIGA, duminică, 7 decembrie, de la ora 10:30. Emisiunea în care vor fi prezenți invitați de top, care vor analiza marele derby al fotbalului românesc dintre FCSB și Dinamo, poate fi urmărită în exclusivitate pe site-ul FANATIK.RO.

Emisiunea FANATIK SUPERLIGA revine cu o nouă ediție fabuloasă duminică, 7 decembrie, de la ora 10:30, în care Horia Ivanovici și invitații săi vor analiza la sânge . Aceștia își vor expune părerile pertinente și avizate despre meciul desfășurat pe Arena Națională.

Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, îi va avea ca invitați pe Adrian Ilie, Marius Șumudică, Dănuț Lupu și Andrei Vochin, care FCSB și Dinamo. Nu vor lipsi nici intervențiile telefonice ale unor personalități de renume din fotbalul românesc, dar nici super exclusivitățile marca FANATIK.

Nu vor fi uitate alte două partide extrem de importante din această rundă. Se va face o avancronică a jocurilor Universitatea Craiova – CFR Cluj și FC Botoșani – Rapid, extrem de importante pentru lupta la play-off.

Cum puteți urmări emisiunea Fanatik SuperLiga

FANATIK SUPERLIGA, emisiunea de referință a sportului românesc, poate fi urmărită LIVE, exclusiv pe FANATIK.RO, în fiecare luni, marți și vineri, dar și după cele mai importante momente din fotbalul și sportul autohton. Premiera ediției de duminică, 7 decembrie, va fi disponibilă pe canalul de , precum și pe pagina de , în aceeași zi, de la ora 16:30.

Sponsorul principal, SUPERBET, care susține și SuperLiga, este partenerul de prestigiu al emisiunii. Totodată, show-ul se bucură și de sprijinul sponsorului nostru de top, AQUA CARPATICA, care ne oferă răcoare după meciurile spectaculoase.

