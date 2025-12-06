Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Fanatik SuperLiga, duminică 7 decembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție specială cu invitați de top după FCSB – Dinamo

Fanatik SuperLiga revine cu o ediție specială, duminică, 7 decembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici vă invită la o emisiune cu adevărat spectaculoasă după FCSB - Dinamo.
FANATIK
06.12.2025 | 22:11
Fanatik SuperLiga duminica 7 decembrie ora 1030 Horia Ivanovici editie speciala cu invitati de top dupa FCSB Dinamo
SPECIAL FANATIK
Fanatik SuperLiga vă propune o ediție specială duminică, 7 decembrie, de la ora 10:30, după derby-ul FCSB - Dinamo. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Horia Ivanovici vine cu o ediție de colecție a show-ului FANATIK SUPERLIGA, duminică, 7 decembrie, de la ora 10:30. Emisiunea în care vor fi prezenți invitați de top, care vor analiza marele derby al fotbalului românesc dintre FCSB și Dinamo, poate fi urmărită în exclusivitate pe site-ul FANATIK.RO.

Fanatik SuperLiga, duminică, 7 decembrie, ora 10:30! Horia Ivanovici, ediție de colecție cu invitați de marcă

Emisiunea FANATIK SUPERLIGA revine cu o nouă ediție fabuloasă duminică, 7 decembrie, de la ora 10:30, în care Horia Ivanovici și invitații săi vor analiza la sânge derby-ul etapei cu numărul 19 dintre FCSB și Dinamo. Aceștia își vor expune părerile pertinente și avizate despre meciul desfășurat pe Arena Națională.

ADVERTISEMENT

Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, îi va avea ca invitați pe Adrian Ilie, Marius Șumudică, Dănuț Lupu și Andrei Vochin, care vor dezbate după întâlnirea dintre marile rivale FCSB și Dinamo. Nu vor lipsi nici intervențiile telefonice ale unor personalități de renume din fotbalul românesc, dar nici super exclusivitățile marca FANATIK.

Nu vor fi uitate alte două partide extrem de importante din această rundă. Se va face o avancronică a jocurilor Universitatea Craiova – CFR Cluj și FC Botoșani – Rapid, extrem de importante pentru lupta la play-off.

ADVERTISEMENT
„Salutări de la Moș Crăciun”: Grănicerii ucraineni au distrus o bază de lansare...
Digi24.ro
„Salutări de la Moș Crăciun”: Grănicerii ucraineni au distrus o bază de lansare a dronelor rusești după ce au intrat pe horn

Cum puteți urmări emisiunea Fanatik SuperLiga

FANATIK SUPERLIGA, emisiunea de referință a sportului românesc, poate fi urmărită LIVE, exclusiv pe FANATIK.RO, în fiecare luni, marți și vineri, dar și după cele mai importante momente din fotbalul și sportul autohton. Premiera ediției de duminică, 7 decembrie, va fi disponibilă pe canalul de YouTube FANATIK.RO, precum și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici, în aceeași zi, de la ora 16:30.

ADVERTISEMENT
FOTO Apariție rară: Elena Băsescu, de nerecunoscut la jumătate de an după ce...
Digisport.ro
FOTO Apariție rară: Elena Băsescu, de nerecunoscut la jumătate de an după ce a fost dată afară! Cu ce se ocupă acum

Sponsorul principal, SUPERBET, care susține și SuperLiga, este partenerul de prestigiu al emisiunii. Totodată, show-ul se bucură și de sprijinul sponsorului nostru de top, AQUA CARPATICA, care ne oferă răcoare după meciurile spectaculoase.

Nu uitați să dați LIKESHARE și SUBSCRIBE pentru a fi la curent cu cele mai recente evenimente sportive, cele mai interesante declarații și informații exclusive oferite de FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Tatăl lui Dennis Politic a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe...
Fanatik
Tatăl lui Dennis Politic a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe oficialul FRF: „Nu vreau ca fiul meu să fie bătaia de joc a României”
Alexandru Chipciu și Dan Nistor au semnat „la pachet”! Update exclusiv
Fanatik
Alexandru Chipciu și Dan Nistor au semnat „la pachet”! Update exclusiv
Bogdan Andone, lecție de tactică în direct! Cum a reușit să o învingă...
Fanatik
Bogdan Andone, lecție de tactică în direct! Cum a reușit să o învingă pe Rapid în Cupă și ce a spus despre cel mai nou transfer: „Un profesionist”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Viciul care l-a adus pe Radu Banciu în pragul ruinei: 'Am pierdut case,...
iamsport.ro
Viciul care l-a adus pe Radu Banciu în pragul ruinei: 'Am pierdut case, averi, tot! Nu mai aveam nimic'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!