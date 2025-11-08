Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

08.11.2025 | 20:12
Fanatik SuperLiga, duminică, 9 noiembrie, ora 10:30. Cristi Coste, ediție incendiară după Rapid - FC Argeș. FOTO: Fanatik
FANATIK SUPERLIGA, emisiunea care domină peisajul sportiv din România, revine cu o ediție de colecție duminică, 9 noiembrie, de la ora 10:30, pe site-ul FANATIK.RO. Cristi Coste va avea, ca de fiecare dată, invitați pe măsură și vă promite un spectacol de toată frumusețea.

Invitații moderatorului Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA vor fi Marius Şumudică, Sabin Ilie, Robert Niță și Dănuţ Lupu. Aceștia vor analiza tot ce s-a întâmplat în special în partida Rapid – FC Argeș, din prima etapă a returului sezonului regulat.

Nu va fi exclus din discuție nici meciul de pe Arena Națională dintre Dinamo și Csikszereda. Partida a stârnit mai multe controverse din cauza arbitrajului prestat de Iuliana Demetrescu.

Bineînțeles, exclusivitățile marca FANATIK își vor face, ca de fiecare dată, simțită prezența în discuțiile aprinse. Cristi Coste va intra în direct cu cei mai importanți oameni din fotbalul românesc, care vor oferi microbștilor informații și reacții de ultimă oră.

Cum se vede emisiunea Fanatik SuperLiga, duminică, 9 noiembrie, ora 10:30

FANATIK SUPERLIGA, emisiunea care dă ora exactă în fotbalul din România, poate fi urmărită LIVE, în exclusivitate, pe FANATIK.RO – în fiecare luni și marți, de la ora 10:30, iar vineri, de la ora 12:00. În plus, ediții speciale sunt difuzate imediat după cele mai importante momente din sportul românesc.

Pentru cei care nu prind transmisia în direct, premiera acestui episod este disponibilă ulterior pe canalul de YouTube FANATIK.RO și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici, în aceeași zi, de la ora 16:30.

Sponsorul principal al emisiunii este SUPERBET, partenerul de tradiție al campionatului României și un nume de referință în lumea sportului. Alături de el, se află și sponsorul premium AQUA CARPATICA, care aduce ține în permanență hidratați după cele mai intense dispute din Superligă.

