Fanatik SuperLiga, joi, 20 noiembrie, ora 14:00. Horia Ivanovici, ediție specială alături de invitați de top, dedicată tragerii la sorți pentru barajul Campionatului Mondial

ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA, emisiunea la care se uită iubitorii de sport, revine joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, cu o ediție specială, axată pe tragerile la sorți pentru barajul Campionatului Mondial. Naționala lui „Il Luce” își va afla adversara din luna martie.

Fanatik SuperLiga, joi, 20 noiembrie, ora 14:00. Toate reacțiile după tragerea la sorți

Horia Ivanovici și invitații săi te așteaptă la FANATIK SUPERLIGA joi, 20 noiembrie, începând cu ora 14:00. Moderatorul și analiștii emisiunii, Adrian Mutu, Andrei Vochin, Adrian Ilie și Bănel Nicoliță, vor oferi primele reacții după ce România își va afla adversara de la barajul din luna martie. Tragerea la sorți a barajului pentru CM 2026 are loc joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, la sediul FIFA din Zurich.

ADVERTISEMENT

Toate reacțiile la cald din Elveția, de la tragerea la sorți, pot fi găsite la FANATIK SUPERLIGA, emisiune transmisă în direct și în exclusivitate pe site-ul , chiar pe pagina de start. Tot ce trebuie să faci este să dai click pe video playerul dedicat emisiunii și să o urmărești.

Înainte de tragerea la sorți, „Tricolorii” vor intra în urna a patra, datorită rezultatelor din UEFA Nations League, și

ADVERTISEMENT

Cum poți vedea LIVE emisiunea Fanatik SuperLiga, joi, 20 noiembrie, ora 14:00. Când are loc premiera

FANATIK SUPERLIGA, emisiunea în care spectacolul este la el acasă, se vede în direct și în exclusivitate pe FANATIK.ro, pe pagina de start, în player-ul video dedicat. Ediția specială de joi, 20 noiembrie, începe la ora 14:00 și va fi dedicată naționalei României.

ADVERTISEMENT

Dacă ai ratat transmisiunea live, abonează-te la și la pagina de și vei primi notificare când începe premiera show-ului. Pentru ediția de joi, 20 noiembrie, premiera va avea loc la ora 17:30, atât pe canalul de YouTube, cât și pe pagina de Facebook menționate.

Dă LIKE, SHARE și SUBSCRIBE ca să fii tot timpul la curent cu cele mai importante evenimente sportive, cu cele mai interesante analize și declarații, dar și cu informații exclusive oferite la FANATIK SUPERLIGA.