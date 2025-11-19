Sport

Fanatik SuperLiga, joi, 20 noiembrie, ora 14:00. Horia Ivanovici, ediție specială alături de invitați de top, dedicată tragerii la sorți pentru barajul Campionatului Mondial

FANATIK
19.11.2025 | 20:21
EXCLUSIV FANATIK
FANATIK SUPERLIGA, emisiunea la care se uită iubitorii de sport, revine joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, cu o ediție specială, axată pe tragerile la sorți pentru barajul Campionatului Mondial. Naționala lui „Il Luce” își va afla adversara din luna martie.

Fanatik SuperLiga, joi, 20 noiembrie, ora 14:00. Toate reacțiile după tragerea la sorți

Horia Ivanovici și invitații săi te așteaptă la FANATIK SUPERLIGA joi, 20 noiembrie, începând cu ora 14:00. Moderatorul și analiștii emisiunii, Adrian Mutu, Andrei Vochin, Adrian Ilie și Bănel Nicoliță, vor oferi primele reacții după ce România își va afla adversara de la barajul din luna martie. Tragerea la sorți a barajului pentru CM 2026 are loc joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, la sediul FIFA din Zurich.

Toate reacțiile la cald din Elveția, de la tragerea la sorți, pot fi găsite la FANATIK SUPERLIGA, emisiune transmisă în direct și în exclusivitate pe site-ul FANATIK.ro, chiar pe pagina de start. Tot ce trebuie să faci este să dai click pe video playerul dedicat emisiunii și să o urmărești.

Înainte de tragerea la sorți, România știe exact care sunt echipele pe care le-ar putea întâlni. „Tricolorii” vor intra în urna a patra, datorită rezultatelor din UEFA Nations League, și vor întâlni un adversar din prima urnă, care este formată din: Italia, Danemarca, Turcia și Ucraina.

Cum poți vedea LIVE emisiunea Fanatik SuperLiga, joi, 20 noiembrie, ora 14:00. Când are loc premiera

FANATIK SUPERLIGA, emisiunea în care spectacolul este la el acasă, se vede în direct și în exclusivitate pe FANATIK.ro, pe pagina de start, în player-ul video dedicat. Ediția specială de joi, 20 noiembrie, începe la ora 14:00 și va fi dedicată naționalei României.

Dacă ai ratat transmisiunea live, abonează-te la YouTube FANATIK RO și la pagina de Facebook Horia Ivanovici și vei primi notificare când începe premiera show-ului. Pentru ediția de joi, 20 noiembrie, premiera va avea loc la ora 17:30, atât pe canalul de YouTube, cât și pe pagina de Facebook menționate.

Tags:
