Fanatik SuperLiga joi, 21 august, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție specială cu Gigi Nețoiu, cunoscutul om de fotbal și candidat la Primăria Capitalei

FANATIK SUPERLIGA revine joi, 21 august, de la ora 10.30, cu o ediție specială. Horia Ivanovici îl are ca invitat pe Gigi Nețoiu, cunoscutul om de fotbal și, mai nou, candidat care și-a anunțat intenția pentru Primăria Capitalei. Discuția se anunță una interesantă atât pentru iubitorii de sport, bineînțeles, dar cât și pentru cei care urmăresc evenimentele de pe scena politică din România.

Fanatik SuperLiga joi, 21 august. Întâlnire 1 la 1 între Horia Ivanovici și Gigi Nețoiu

Bucureștiul se pregătește de alegerile locale, . Interimatul la Primăria Capitalei este asigurat acum de Stelian Bujduveanu, dar competiția electorală se anunță a fi una aprinsă. Printre candidați apare un nume surpriză: . Acesta a anunțat, în exlusivitate pentru FANATIK, faptul că va candida independent la Primăria Capitalei.

În reacția oferită redacției, fostul acționar al echipelor Universitatea Craiova și Dinamo l-a atacat dur pe președintele Nicușor Dan. Nețoiu l-a acuzat că și-a desemnat un „moștenitor” și că a tratat Bucureștiul ca pe o rampă de lansare spre funcția de șef de stat: „Din câte ştiu eu, în România nu suntem monarhie, unde să ne alegem moştenitorii”.

„De ce am luat decizia să candidez pentru Primăria Capitalei? Domnul Nicuşor Dan spunea înainte de alegerile de la primărie că dorește cu ardoare să-şi continue proiectele. Din păcate, bucureştenii nu văd nimic! Primăria a fost doar o rampă de lansare ca să meargă spre cea mai înaltă funcţie din țară.

Nu ştiu dacă bucureştenii au fost mulţumiţi de ce-a făcut, dar faptul că ai plecat şi le-ai promis tot felul de proiecte să le fie mai bine şi după doar câteva luni de zile i-ai abandonat, personal cred că nu-i un lucru normal”, a declarat, în exclusivitate, omul de afaceri pentru FANATIK.

Iar acum, la FANATIK SUPERLIGA, urmează ca omul de afaceri să ofere bineînțeles mai multe detalii referitoare la acest demers al său, unul care a fost deja ironizat în spațiul public la nivelul patronilor din fotbal.

„Nu mă bag eu. O să-l facă ăștia praf. Televiziunile. (n.r. Nu-l vedeți cu șanse?) Nu mă bag, de ce să vorbesc, nu știu eu, nu mă pricep. Din ce partid se duce? (n.r. i s-a răspuns că din postură de independent).

(n.r. râzând) Nu mă bag, e prietenul meu. Nu pot să-i spun că are șanse, dar nu vreau să zic nimic împotriva lui. M-am mirat când am auzit că va candida. Poate nu are ce face, cheltuie niște bani, vreo 2-3 milioane, o să-l facă praf televiziunile, țăndări”, a spus patronul de la FCSB.

Ce le promite Gigi Nețoiu bucureștenilor

Revenind, în același timp Nețoiu a declarat că va oferi sprijin și transparență totală cetățenilor. El a precizat faptul că ușile primăriei vor fi deschise în fiecare weekend pentru oamenii de rând, „pentru bucureștenii care au fost uitați”. Astfel, el a promis că le va asculta toate nemulțumirile și va încerca să găsească o soluție pentru fiecare problemă.

„Ca o premieră, vă anunț că dacă voi reuşi în acest proiect, sâmbăta şi duminica de la ora 12:00, uşile Primăriei vor fi deschise pentru oamenii de rând, pentru cei care au probleme, pentru bucureștenii care au fost uitaţi. Sunt convins că voi face tot ce e mai bine pentru oamenii din Bucureşti și nu îi voi dezamăgi”, a mai spus Gigi Nețoiu pentru FANATIK.