Fanatik SuperLiga, joi, 28 august, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție specială cu invitați de top înainte de meciurile din cupele europene

Horia Ivanovici revine în forță, joi, 28 august, de la ora 10:30, cu super invitați la Fanatik SuperLiga: Robert Niță, Marian Aliuță și Marius Mitran.
27.08.2025 | 16:28
FANATIK SUPERLIGA, emisiunea care a cucerit fanii sportului din România, revine cu o ediție specială dedicată meciurilor pe care echipele din România le vor juca în cupele europene. Horia Ivanovici va avea, ca de fiecare dată, invitați de marcă, care vor analiza în detaliu partidele.

Joi, 28 august, de la ora 10:30, va începe un nou episod din FANATIK SUPERLIGA. Horia Ivanovici îi va avea invitați pe Robert Niță, Marian Aliuță și Marius Mitran. Aceștia vor discuta despre meciurile echipelor din România în play-off-ul cupelor europene.

FCSB va juca cu scoțienii de la Aberdeen în play-off-ul Europa League. În tur, partida s-a încheiat 2-2, iar campioana României speră să facă o figură frumoasă și să obțină calificarea în faza principală. Se anunță o atmosferă de vis pe Arena Națională.

Universitatea Craiova a produs surpriza plăcută săptămâna trecută, în Turcia. Oltenii au învins cu 2-1 pe Istanbul Bașakșehir, iar fanii din Bănie visează cu ochii deschiși la un loc în cupele europene. Horia Ivanovici și invitații săi vor analiza strategia lui Mirel Rădoi din acest start de sezon, care pare să dea rezultate.

CFR Cluj a fost surpriza neplăcută în manșa tur. Ardelenii sunt în criză după 2-7 în Suedia, cu Häcken. Totuși, au mai avut loc minuni în fotbal, iar echipa din Gruia trebuie să demonstreze caracter și să intre pe teren cu gândul la victorie.

Nu vor lipsi nici intervențiile telefonice. Horia Ivanovici va intra în direct cu cei mai importanți oameni din fotbalul românesc, înainte de o seară europeană de colecție. Pe site-ul nostru, FANATIK.ro, veți putea vedea exclusivități de ultimă oră.

Cum poți vedea show-ul FANATIK SUPERLIGA. Să facem SHOW!

FANATIK SUPERLIGA, una dintre cele mai populare producții sportive din România, este transmisă LIVE exclusiv pe FANATIK.RO, în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30, dar și imediat după cele mai importante evenimente sportive. Noile ediții pot fi urmărite în premieră și pe canalul de YouTube FANATIK.RO sau pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici, în aceleași zile, de la ora 17:30.

Partenerul principal, SUPERBET – susținător și al SuperLigii – este sponsorul de prestigiu al emisiunii. De asemenea, show-ul beneficiază de sprijinul valoros al AQUA CARPATICA, care aduce prospețime și energie după partidele pline de spectaculozitate.

