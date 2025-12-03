Fanatik SuperLiga, joi, 4 decembrie, ora 10:30. Cristi Coste, spectacol cu invitați de top după Farul – Dinamo și UTA – FCSB

Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Fanatik Superliga, o nouă ediție specială, joi, 4 decembrie, ora 10:30. Cristi Coste îi va avea în platou pe Marian Aliuță, Robert Niță, Cristi Balaj și Marius Mitran.
03.12.2025 | 20:02
FANATIK SUPERLIGA, emisiunea dedicată sportului din România, revine cu o nouă ediție de senzație joi, de la ora 10:30. Cristi Coste va avea invitați cu nume importante, care vor analiza tot ce s-a întâmplat în ultima etapă din Cupa României.

Marian Aliuță, Robert Niță, Cristi Balaj și Marius Mitran sunt invitații lui Cristi Coste pentru ediția de joi, 4 decembrie, FANATIK SUPERLIGA. Aceștia vor vorbi despre duelurile deja disputate în Cupa României, iar în prim-plan se vor afla Farul – Dinamo și UTA – FCSB.

Gigi Becali, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, a trimis echipa a doua la Arad, pentru duelul cu UTA. Totodată, partida dintre Farul și Dinamo este extrem de importantă pentru ierarhia din grupa D a Cupei României.

Nu vor lipsi nici intervențiile în direct marca FANATIK. Cristi Coste va intra în dialoguri interesante cu cei mai importanți oameni din fotbalul românesc, care nu vor ezita să spună lucrurile fără perdea.

Fanatik SuperLiga, joi, 4 decembrie, ora 10:30. Spectacolul este garantat!

FANATIK SUPERLIGA, cea mai tare emisiune sportivă din România, poate fi urmărită LIVE, exclusiv pe site-ul FANATIK.RO, în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30, dar și după cele mai importante evenimente din sportul românesc. Premiera emisiunii este disponibilă mereu pe canalul de YouTube FANATIK.RO și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici, tot în aceleași zile, la ora 17:30.

Sponsorul principal, SUPERBET, care este și sponsorul principal al SuperLigii, este partenerul de renume al emisiunii. De asemenea, emisiunea beneficiază și de sponsorul nostru premium, AQUA CARPATICA, care ne răcorește după meciurile încinse.

