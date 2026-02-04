Fanatik SuperLiga, joi, 5 februarie, ora 13:30. Cristi Coste, ediție specială cu invitați de top după Farul – Dinamo și înainte de FCSB – Botoșani

ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA, emisiunea la care se uită iubitorii de sport, revine joi, 5 februarie, de la ora 13:30, cu o ediție spectaculoasă, axată pe meciurile jucate de CFR Cluj și Dinamo, dar în care se va discuta și despre celelalte partide din etapa intermediară.

Cristi Coste și invitații săi te așteaptă la FANATIK SUPERLIGA joi, 5 februarie, începând cu ora 13:30. Moderatorul și analiștii emisiunii, Dănuț Lupu și Bănel Nicoliță, vor dezbate cele mai tari momente ale întâlnirilor UTA – CFR Cluj și Farul – Dinamo, din .

Analize pertinente, detalii neștiute și informații exclusive pot fi găsite la FANATIK SUPERLIGA, emisiune transmisă în direct și în exclusivitate pe site-ul FANATIK, chiar pe pagina de start. Iar personaje importante din fotbalul românesc vor interveni telefonic și vor comenta tot ce se întâmplă important în SuperLiga.

Ca de obicei, toate detaliile picante, fazele controversate și momentele decisive vor fi aduse pe tapet. În plus, la FANATIK SUPERLIGA veți putea afla înaintea meciurilor pe care Universitatea Craiova și FCSB le vor juca în această rundă intermediară.

Cum puteți urmări emisiunea Fanatik SuperLiga

FANATIK SUPERLIGA este punctul de întâlnire al dezbaterilor care contează în sportul românesc, iar show-ul poate fi urmărit în direct, exclusiv pe . Emisiunea este difuzată în fiecare luni, marți și vineri, dar și imediat după cele mai importante evenimente din fotbalul și sportul autohton.

Ediția de joi, 5 februarie, va avea premiera în aceeași zi, de la ora 20:00, și va fi disponibilă pe canalul de , precum și pe pagina de .

Emisiunea beneficiază de sprijinul SUPERBET, sponsor principal și susținător al SuperLigii, un partener de elită care se află constant alături de proiect. De asemenea, FANATIK SUPERLIGA este susținută și de AQUA CARPATICA, brand premium care completează perfect spectacolul sportiv de după meciuri intense și ne menține hidratați constant.