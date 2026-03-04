ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA, emisiunea dedicată sportului românesc, revine cu o nouă ediție de colecție joi, 5 martie, de la ora 13:30. Cristi Coste vă așteaptă în direct pe FANATIK.ro cu invitați de seamă, dar și cu exclusivități de marcă.

Fanatik SuperLiga, joi, 5 martie, ora 13:30. Cristi Coste, ediție specială cu invitați de top după Universitatea Craiova – CFR Cluj

Invitații lui Cristi Coste pentru ediția de 5 martie a emisiunii FANATIK SUPERLIGA sunt Vivi Răchită, Marius Mitran și Super Gigi. Aceștia vor analiza meciurile din Cupa României și programul echipelor din România în drumul spre marea finală. Ne așteptăm la un final de competiție extrem de interesant. Miza este uriașă: calificarea în preliminariile Europa League.

Nu vor lipsi nici discuțiile interesante legate de finalul sezonului regular din Superliga României. Vineri începe ultima etapă înainte de startul play-off-ului și al play-out-ului.

Cristi Coste va intra în direct cu cei mai importanți oameni din fotbalul românesc, la fel cum se întâmplă la fiecare ediție a FANATIK SUPERLIGA. Pe site-ul nostru veți putea afla în premieră informații de ultimă oră și exclusivități marca FANATIK. Țineți aproape pentru a nu rata un show garantat.

Cum puteți urmări emisiunea Fanatik SuperLiga

FANATIK SUPERLIGA, unul dintre cele mai urmărite show-uri dedicate sportului din România, este difuzat LIVE, în exclusivitate pe FANATIK.RO, în fiecare luni, marți și vineri, începând cu ora 10:30, dar și ori de câte ori au loc evenimente majore din sportul românesc. Ediția în premieră poate fi urmărită ulterior pe canalul de YouTube , precum și pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici, în aceleași zile, de la ora 17:30.

Sponsorul principal al emisiunii este SUPERBET, companie care susține și SuperLiga României. Totodată, FANATIK SUPERLIGA se bucură și de sprijinul sponsorului premium AQUA CARPATICA, partenerul care ne ține mereu în formă după cele mai intense meciuri și dezbateri.