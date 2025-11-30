ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA, emisiunea momentului în peisajul producțiilor cu temă sportivă din România, revine cu o ediție de top luni, 1 decembrie, de la ora 10:30, pe site-ul FANATIK.ro. Horia Ivanovici va avea, ca de fiecare dată, invitați pe măsură, iar show-ul este garantat.

Fanatik SuperLiga, luni, 1 decembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție incendiară după Farul – FCSB

Horia Ivanovici vă invită din nou la o nouă emisiune de top marca FANATIK SUPERLIGA. Luni, de la ora 10:30, discuțiile despre meciurile din campionatul României vor fi la cel mai înalt nivel. Se va discuta despre partida de la Ovidiu dintre Farul și FCSB, una foarte importantă pentru campioana României, care vine după un eșec dezamăgitor în Europa League, 0-1 cu Steaua Roșie Belgrad.

Invitații lui Horia Ivanovici pentru emisiunea FANATIK SUPERLIGA de luni, 1 decembrie, Ziua Națională a României, vor fi Adrian Mutu, Marius Șumudică, Mihai Stoichiță și Valeriu Răchită. După ce se va face analiza completă a , se va discuta și despre ce ne așteaptă luni seara, când va avea loc un meci extrem de important: .

Cum puteți urmări emisiunea Fanatik SuperLiga

FANATIK SUPERLIGA, cel mai tare show sportiv din România, poate fi văzut în direct, exclusiv pe FANATIK.RO, în fiecare luni și marți, de la ora 10:30, iar vineri, de la ora 12:00, dar și după cele mai importante evenimente din fotbalul și sportul intern. Premiera noii ediții va fi difuzată luni, de la ora 17:30, pe canalul de și pe .

Sponsorul principal, SUPERBET, care susține și SuperLiga, este partenerul de prestigiu al emisiunii. Totodată, show-ul se bucură și de sprijinul sponsorului nostru de top, AQUA CARPATICA, care ne oferă răcoare după meciurile spectaculoase.