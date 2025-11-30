Fanatik SuperLiga, luni, 1 decembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție incendiară după Farul – FCSB

Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Fanatik SuperLiga revine cu o ediție de top, luni, 1 decembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici vă invită la o emisiune de senzație după partida dintre Farul și FCSB.
30.11.2025 | 19:26
FANATIK SUPERLIGA, emisiunea momentului în peisajul producțiilor cu temă sportivă din România, revine cu o ediție de top luni, 1 decembrie, de la ora 10:30, pe site-ul FANATIK.ro. Horia Ivanovici va avea, ca de fiecare dată, invitați pe măsură, iar show-ul este garantat.

Horia Ivanovici vă invită din nou la o nouă emisiune de top marca FANATIK SUPERLIGA. Luni, de la ora 10:30, discuțiile despre meciurile din campionatul României vor fi la cel mai înalt nivel. Se va discuta despre partida de la Ovidiu dintre Farul și FCSB, una foarte importantă pentru campioana României, care vine după un eșec dezamăgitor în Europa League, 0-1 cu Steaua Roșie Belgrad.

Invitații lui Horia Ivanovici pentru emisiunea FANATIK SUPERLIGA de luni, 1 decembrie, Ziua Națională a României, vor fi Adrian Mutu, Marius Șumudică, Mihai Stoichiță și Valeriu Răchită. După ce se va face analiza completă a partidelor deja disputate în cadrul etapei 18, se va discuta și despre ce ne așteaptă luni seara, când va avea loc un meci extrem de important: Universitatea Cluj – Universitatea Craiova.

Cum puteți urmări emisiunea Fanatik SuperLiga

FANATIK SUPERLIGA, cel mai tare show sportiv din România, poate fi văzut în direct, exclusiv pe FANATIK.RO, în fiecare luni și marți, de la ora 10:30, iar vineri, de la ora 12:00, dar și după cele mai importante evenimente din fotbalul și sportul intern. Premiera noii ediții va fi difuzată luni, de la ora 17:30, pe canalul de YouTube FANATIK.RO și pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici.

Sponsorul principal, SUPERBET, care susține și SuperLiga, este partenerul de prestigiu al emisiunii. Totodată, show-ul se bucură și de sprijinul sponsorului nostru de top, AQUA CARPATICA, care ne oferă răcoare după meciurile spectaculoase. Nu uitați să dați LIKESHARE și SUBSCRIBE pentru a fi la curent cu cele mai recente evenimente sportive, cele mai interesante declarații și informații exclusive oferite de FANATIK SUPERLIGA.

