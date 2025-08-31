Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Fanatik SuperLiga, luni, 1 septembrie, ora 10:30. Cristi Coste, invitați de top după CFR Cluj – FCSB și FC Botoșani – Universitatea Craiova

Fanatik SuperLiga programează o nouă ediție de foc luni, 1 septembrie, ora 10:30. Cristi Coste are invitați de marcă după partidele CFR Cluj - FCSB și FC Botoșani - Universitatea Craiova.
31.08.2025 | 19:30
Fanatik SuperLiga, luni, 1 septembrie, ora 10:30. Cristi Coste, ediție explozivă după CFR Cluj - FCSB și FC Botoșani - Universitatea Craiova. Sursă foto: Colaj Fanatik

FANATIK SUPERLIGA revine cu o nouă ediție incendiară, luni, 1 septembrie, de la ora 10:30. Cristi Coste vă invită la un show de top, cu cei mai tari invitați după meciurile CFR Cluj – FCSB și FC Botoșani – Universitatea Craiova din etapa a 8-a.

Show-ul FANATIK SUPERLIGA va începe luni, de la ora 10:30, iar Cristi Coste, moderatorul emisiunii, îi va avea în platou pe Marius Mitran, Mihai Stoichiță și Bănel Nicoliță. Se anunță un nou episod incendiar, cu dezvăluiri de senzație.

Duminica aceasta am avut parte de meciuri de foc în Superliga României, iar Cristi Coste și invitații săi vor analiza evoluția celor de la FCSB, Universitatea Craiova și CFR Cluj. Nu vor lipsi nici intervențiile telefonice din partea celor mai importanți oameni din fotbalul românesc, iar aici îi enumerăm pe Cristi Balaj și Sorin Cârțu.

Pregătiți-vă de exclusivități marca FANATIK. Așa cum v-ați obișnuit deja, Cristi Coste vine, ca de fiecare dată, pregătit cu cele mai interesante informații din fotbalul românesc. Show-ul poate fi urmărit în direct de la ora 10:30 pe site-ul FANATIK.

Cum poți vedea show-ul FANATIK SUPERLIGA

FANATIK SUPERLIGA, una dintre cele mai urmărite emisiuni sportive din România, poate fi vizionată LIVE exclusiv pe FANATIK.RO, în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30, dar și după cele mai importante competiții sportive. Episoadele noi pot fi urmărite în premieră și pe canalul de YouTube FANATIK.RO sau pe pagina de Facebook Horia Ivanovici, în aceleași zile, de la ora 17:30.

