Fanatik SuperLiga, luni, 10 noiembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție incendiară după etapa a 16-a de campionat

FANATIK
09.11.2025 | 19:10
FANATIK SUPERLIGA, emisiunea momentului în peisajul producțiilor cu temă sportivă din România, revine cu o ediție de top luni, 10 noiembrie, de la ora 10:30, pe site-ul FANATIK.ro. Horia Ivanovici va avea, ca de fiecare dată, invitați pe măsură și vă promite un show pe cinste.

Horia Ivanovici vă invită din nou la o nouă emisiune de top marca FANATIK SUPERLIGA. Luni, de la ora 10:30, discuțiile despre meciurile din campionatul României vor fi la cel mai înalt nivel. Rapid a urcat pe primul loc după victoria cu FC Argeș, 2-0, iar partida dintre Dinamo și Miercurea Ciuc a fost una terminată cu scandal, antrenorul oaspețiilor, Robert Ilyeș, făcând acuzații grave la adresa arbitrajului.

De asemenea, alături de invitații de top, Marius Mitran, Mihai Stoichiță, Eugen Trică și Valeriu Răchită analizăm și ce au făcut CFR Cluj, FCSB sau Petrolul, formații care nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor în acest sezon. Discutăm și despre echipa națională, care urmează să aibă două meciuri cruciale în preliminarii, cu Bosnia, în deplasare, și cu San Marino, pe teren propriu.

Unde și cum se vede emisiunea Fanatik SuperLiga, luni, 10 noiembrie, ora 10:30

FANATIK SUPERLIGA, emisiunea lider între celelalte astfel de producții din România, poate fi urmărită LIVE, în exclusivitate, pe FANATIK.RO – în fiecare luni și marți, de la ora 10:30, iar vineri, de la ora 12:00. În plus, ediții speciale sunt difuzate imediat după cele mai importante momente din sportul românesc.

Pentru cei care nu prind transmisia în direct, premiera fiecărui episod este disponibilă ulterior pe canalul de YouTube FANATIK.RO și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici, începând cu ora 17:30, în aceleași zile.

Sponsorul principal al emisiunii este SUPERBET, partenerul de tradiție al campionatului României și un nume de referință în lumea sportului. Alături de el, se află și sponsorul premium AQUA CARPATICA, care aduce ține în permanență hidratați după cele mai intense dispute din Superligă.

