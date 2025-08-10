Fanatik SuperLiga, luni, 11 august, ora 10:30. Horia Ivanovici, spectacol total cu invitați de top după FCSB – Unirea Slobozia și Craiova – Hermannstadt

Maratonul FANATIK SUPERLIGA continuă luni, 11 august, de la ora clasică 10:30. Horia Ivanovici vă invită „să facem show” cu cei mai tari invitați de după jocul dintre , din etapa a cincea a SuperLigii.

FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI vă așteaptă luni, 11 august, de la ora 10:30, la o nouă ediție a emisiunii care a cucerit microbiștii din toată țara și nu numai. Show-ul poate fi urmărit live pe site-ul . La ediția care deschide săptămâna, invitații lui Horia Ivanovici vor fi Marius Mitran, Florin Gardoș, Bănel Nicoliță și Marius Șumudică.

Subiectul principal al emisiunii va fi reprezentat de meciul FCSB – Unirea Slobozia, din etapa a 5-a a SuperLigii. Sub lupa experților FANATIK vor fi puse însă și alte meciuri importante, cum ar fi și .

FANATIK vă pregătește, ca de obicei, super exclusivități! Nu ratați premiera emisiunii în aceeași zi pe Facebook și YouTube, de la ora 17:30, unde Horia Ivanovici și invitații săi vor aduce cele mai interesante reacții, comentarii și analize despre partida din Ghencea și nu numai. Aceștia vor discuta și despre săptămâna europeană ce vine pentru echipele românești.

FANATIK SUPERLIGA, show-ul sportiv numărul 1 din România, poate fi urmărit LIVE exclusiv pe site-ul , în fiecare luni și marți, de la ora 10:30, respectiv vineri, de la ora 12:00, dar și după cele mai importante evenimente din sportul românesc.

Premiera emisiunii este disponibilă mereu pe canalul de și pe pagina de , tot în aceleași zile, la ora 17:30.

Sponsorul principal, SUPERBET, care este și sponsorul principal al campionatului României, este partenerul de renume al emisiunii. De asemenea, emisiunea beneficiază și de sponsorul nostru premium, AQUA CARPATICA, care ne răcorește după meciurile încinse.