Fanatik SuperLiga, luni, 12 ianuarie 2026, ora 13:30. Horia Ivanovici, prima ediție din acest an cu invitați de top

FANATIK SUPERLIGA se întoarce în 2026 și revine astfel cu o nouă ediție de colecție. Horia Ivanovici îi va avea alături pe doi invitați cu nume grele, care vor analiza tot ce s-a întâmplat până acum în cantonamentul de iarnă al echipelor din SuperLiga.

Fanatik SuperLiga, luni, 12 ianuarie, ora 13:30. Horia Ivanovici, ediție specială la început de an

FANATIK SUPERLIGA se întoarce, după ce . Acum, suntem gata să începem în forță anul și să vă oferim cele mai tari și fierbinți informații.

Dănuț Lupu și Marius Mitran sunt invitații lui Horia Ivanovici pentru ediția de luni a FANATIK SUPERLIGA. Aceștia vor vorbi despre cantonamentul de iarnă al echipelor din SuperLiga, dar și despre cele mai tari mutări din acest mercato.

Horia Ivanovici va intra în dialoguri aprinse. Nu vor lipsi nici intervențiile telefonice cu cei mai importanți oameni din fotbalul românesc, iar . Vor ieși discuții de senzație, pe care le veți putea urmări în direct pe site-ul exclusivităților FANATIK.ro.

De asemenea, în cadrul ediției de luni a FANATIK SUPERLIGA se vor discuta toate noutățile despre FCSB, Dinamo, Rapid si Universitatea Craiova, toate concentrate în cantonamentul din Antalya.

Cum puteți urmări emisiunea Fanatik SuperLiga

FANATIK SUPERLIGA este punctul de întâlnire al dezbaterilor care contează în sportul românesc și poate fi urmărită în direct, exclusiv pe FANATIK.ro. Emisiunea este difuzată în fiecare luni, marți și vineri, dar și imediat după cele mai importante evenimente din fotbalul și sportul autohton.

Ediția de luni, 12 ianuarie, va avea premiera în aceeași zi, de la ora 20:00, și va fi disponibilă pe canalul de YouTube FANATIK.ro, precum și pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici.

Emisiunea beneficiază de sprijinul SUPERBET, sponsor principal și susținător al SuperLigii, un partener de elită care se află constant alături de proiect. De asemenea, FANATIK SUPERLIGA este susținută și de AQUA CARPATICA, brand premium care completează perfect spectacolul sportiv de după meciuri intense.