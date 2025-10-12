Fanatik SuperLiga, luni, 13 octombrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, show fulminant după România – Austria

FANATIK SUPERLIGA se întoarce cu un episod beton! Emisiunea dedicată fotbalului românesc se vede luni, 13 octombrie, de la ora 10:30, pe site-ul FANATIK.RO. Horia Ivanovici vă așteaptă la un show incendiar, alături de super invitați.

Fanatik SuperLiga, luni, 13 octombrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, show incendiar după România – Austria

Moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA îi va avea alături la această super ediție pe Adrian Ilie, Adrian Mutu, Marius Șumudică, Dănuț Lupu și Florin Gardoș. Aceștia vor analiza în detaliu

Invitații lui Horia Ivanovici vor vorbi în detaliu despre meciul de pe Arena Națională. Înainte să primească vizita naționalei lui Ralf Rangnick, „tricolorii” mai aveau doar șanse matematice la locul 1, acestea fiind însă infime. Totuși, naționala lui Mircea Lucescu speră să prindă

Desigur, un alt subiect de mare interes este etapa care va începe weekendul viitor. După ce vor termina discuțiile despre echipa națională, Horia Ivanovici și invitații săi vor pune lupa pe runda cu numărul 13, care are cap de afiș derby-ul Dinamo – Rapid.

Cum puteți urmări emisiunea Fanatik SuperLiga, luni, 13 octombrie, ora 10:30

FANATIK SUPERLIGA, cea mai spectaculoasă emisiune dedicată fotbalului românesc, poate fi urmărită LIVE exclusiv pe , în fiecare luni și marți, de la ora 10:30, și vineri, de la ora 12:00. De fiecare dată când are loc un eveniment major în sportul românesc, Horia Ivanovici și invitații săi revin în platou cu ediții speciale, pline de energie și analiză. Premiera acestei ediții va fi disponibilă pe canalul de , precum și pe pagina de , luni, de la ora 17:30.

