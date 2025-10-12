Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Fanatik SuperLiga, luni, 13 octombrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, show fulminant după România – Austria

Fanatik SuperLiga vine cu o nouă ediție premium luni, 13 octombrie, ora 10:30. Horia Ivanovici îi are alături pe Adi Ilie, Adi Mutu, Marius Șumudică, Dănuț Lupu și Florin Gardoș
Cristian Măciucă
12.10.2025 | 20:00
Fanatik SuperLiga luni 13 octombrie ora 1030 Horia Ivanovici show fulminant dupa Romania Austria
EXCLUSIV FANATIK
Fanatik SuperLiga, luni, 13 octombrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, show fulminant după România - Austria. FOTO: Fanatik

FANATIK SUPERLIGA se întoarce cu un episod beton! Emisiunea dedicată fotbalului românesc se vede luni, 13 octombrie, de la ora 10:30, pe site-ul FANATIK.RO. Horia Ivanovici vă așteaptă la un show incendiar, alături de super invitați.

ADVERTISEMENT

Fanatik SuperLiga, luni, 13 octombrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, show incendiar după România – Austria

Moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA îi va avea alături la această super ediție pe Adrian Ilie, Adrian Mutu, Marius Șumudică, Dănuț Lupu și Florin Gardoș. Aceștia vor analiza în detaliu meciul României cu Austria, decisiv în Grupa H din preliminariile lui World Cup 2026.  

Invitații lui Horia Ivanovici vor vorbi în detaliu despre meciul de pe Arena Națională. Înainte să primească vizita naționalei lui Ralf Rangnick, „tricolorii” mai aveau doar șanse matematice la locul 1, acestea fiind însă infime. Totuși, naționala lui Mircea Lucescu speră să prindă locul al 2-lea, care i-ar oferi o poziție mai bună la barajul pentru Mondial. 

ADVERTISEMENT

Desigur, un alt subiect de mare interes este etapa care va începe weekendul viitor. După ce vor termina discuțiile despre echipa națională, Horia Ivanovici și invitații săi vor pune lupa pe runda cu numărul 13, care are cap de afiș derby-ul Dinamo – Rapid.

Cum puteți urmări emisiunea Fanatik SuperLiga, luni, 13 octombrie, ora 10:30

FANATIK SUPERLIGA, cea mai spectaculoasă emisiune dedicată fotbalului românesc, poate fi urmărită LIVE exclusiv pe FANATIK.RO, în fiecare luni și marți, de la ora 10:30, și vineri, de la ora 12:00. De fiecare dată când are loc un eveniment major în sportul românesc, Horia Ivanovici și invitații săi revin în platou cu ediții speciale, pline de energie și analiză. Premiera acestei ediții va fi disponibilă pe canalul de YouTube FANATIK.RO, precum și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici, luni, de la ora 17:30.

ADVERTISEMENT
Mobilizare în București și Ilfov: De ce a chemat MApN rezerviștii la instrucție...
Digi24.ro
Mobilizare în București și Ilfov: De ce a chemat MApN rezerviștii la instrucție și evaluare

Sponsorul principal, SUPERBET, care susține și SuperLiga, este partenerul de prestigiu al emisiunii. Totodată, show-ul se bucură și de sprijinul sponsorului nostru de top, AQUA CARPATICA, care ne oferă răcoare după meciurile spectaculoase.

ADVERTISEMENT
”Să oprească tot! Mulți vor muri”. N-au ținut cont și sunt gata să...
Digisport.ro
”Să oprească tot! Mulți vor muri”. N-au ținut cont și sunt gata să ia o decizie radicală, fără precedent în istorie

Nu uitați să dați LIKE, SHARE și SUBSCRIBE pentru a fi la curent cu cele mai recente evenimente sportive, cele mai interesante declarații și informații exclusive oferite de FANATIK SUPERLIGA.

Dezvăluiri despre Kevin Ciubotaru, puştiul minune de la naţională! Dani Coman l-a deturnat...
Fanatik
Dezvăluiri despre Kevin Ciubotaru, puştiul minune de la naţională! Dani Coman l-a deturnat de la Dinamo
Gigi Becali a dat ordinul! Ce jucători nu mai vrea patronul sub nicio...
Fanatik
Gigi Becali a dat ordinul! Ce jucători nu mai vrea patronul sub nicio formă la FCSB: „Messi ar trebui să se lase”
Cine este arbitrul talisman pentru România care ne fluieră cu Austria! Ne-a dus...
Fanatik
Cine este arbitrul talisman pentru România care ne fluieră cu Austria! Ne-a dus la EURO, dar și-a luat bătaie la un meci
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
'Buget de salarii de primele 6' la echipa retrogradată rușinos din SuperLiga! Rednic...
iamsport.ro
'Buget de salarii de primele 6' la echipa retrogradată rușinos din SuperLiga! Rednic și Gică Popescu au rămas mască: 'Ești nebun?!'. Suma uriașă de bani care ar fi 'dispărut'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!