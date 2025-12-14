Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Fanatik SuperLiga, luni 15 decembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție specială cu invitați de top după FC Hermannstadt – Universitatea Craiova

Fanatik SuperLiga revine cu o ediție specială, luni, 15 decembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici vă invită la o emisiune cu adevărat spectaculoasă după FC Hermannstadt - Universitatea Craiova.
FANATIK
14.12.2025 | 19:30
Fanatik SuperLiga luni 15 decembrie ora 1030 Horia Ivanovici editie speciala cu invitati de top dupa FC Hermannstadt Universitatea Craiova
EXCLUSIV FANATIK
Fanatik SuperLiga vă propune o ediție specială luni, 15 decembrie, de la ora 10:30, după FC Hermannstadt - Universitatea Craiova. Sursă foto: colaj Fanatik
Horia Ivanovici vine cu o ediție de colecție a show-ului FANATIK SUPERLIGA, lumo, 15 decembrie, de la ora 10:30. Emisiunea în care vor fi prezenți invitați de top, care vor analiza partidele deja disputate în etapa 20, poate fi urmărită în exclusivitate pe site-ul FANATIK.RO.

Fanatik SuperLiga, luni, 15 decembrie, ora 10:30! Horia Ivanovici, ediție de colecție cu invitați de marcă

Emisiunea FANATIK SUPERLIGA revine cu o nouă ediție fabuloasă luni, 15 decembrie, de la ora 10:30, în care Horia Ivanovici și invitații săi vor analiza la sânge partidele deja disputate în etapa 20 din SuperLiga. Aceștia își vor expune părerile pertinente și avizate despre meciul FC Hermannstadt – Universitatea Craiova.

Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, îi va avea ca invitați pe Dănuț Lupu, Andrei Vochin, Adrian Mutu și Robert Niță, care vor dezbate după întâlnirea dintre FC Hermannstadt și Universitatea Craiova, dar și eșecul Rapidului cu Oțelul Galați. Nu vor lipsi nici intervențiile telefonice ale unor personalități de renume din fotbalul românesc, dar nici super exclusivitățile marca FANATIK.

Nu vor fi uitate alte două partide extrem de importante din această rundă. Se va face o avancronică a jocurilor Farul Constanța – UTA și Unirea Slobozia – FCSB, extrem de importante pentru lupta la play-off.

Cum puteți urmări emisiunea Fanatik SuperLiga

FANATIK SUPERLIGA, emisiunea de referință a sportului românesc, poate fi urmărită LIVE, exclusiv pe FANATIK.RO, în fiecare luni, marți și vineri, dar și după cele mai importante momente din fotbalul și sportul autohton. Premiera ediției de luni, 15 decembrie, va fi disponibilă pe canalul de YouTube FANATIK.RO, precum și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici, în aceeași zi, de la ora 16:30.

Sponsorul principal, SUPERBET, care susține și SuperLiga, este partenerul de prestigiu al emisiunii. Totodată, show-ul se bucură și de sprijinul sponsorului nostru de top, AQUA CARPATICA, care ne oferă răcoare după meciurile spectaculoase.

Nu uitați să dați LIKESHARE și SUBSCRIBE pentru a fi la curent cu cele mai recente evenimente sportive, cele mai interesante declarații și informații exclusive oferite de FANATIK SUPERLIGA.

