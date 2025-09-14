Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Fanatik SuperLiga, luni, 15 septembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, spectacol cu invitați de top după meciurile CFR-ului, Universității Craiova și FCSB-ului

Fanatik SuperLiga revine cu o ediție spectaculoasă, luni, 15 septembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici va avea alături invitați de marcă după meciurile din weekend.
FANATIK
14.09.2025 | 20:00
Fanatik SuperLiga luni 15 septembrie ora 1030 Horia Ivanovici spectacol cu invitati de top dupa meciurile CFRului Universitatii Craiova si FCSBului
EXCLUSIV FANATIK
Fanatik SuperLiga, luni, 15 septembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, spectacol cu invitați de top. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Horia Ivanovici vine cu o ediție specială de FANATIK SUPERLIGA, luni, 15 septembrie, de la ora 10:30. Emisiunea poate fi urmărită în exclusivitate pe site-ul FANATIK.RO, subiectul principal fiind meciurile disputate de CFR Cluj, Universitatea Craiova și FCSB.

ADVERTISEMENT

Fanatik SuperLiga, luni, 15 septembrie, ora 10:30! Horia Ivanovici, ediție incendiară după meciurile din weekend

FANATIK SUPERLIGA vine cu o ediție de excepție luni, 15 septembrie, de la ora 10:30, în care se vor emite cele mai tari concluzii după meciurile disputate în SuperLiga în acest weekend.

Invitații de gală își vor expune părerile pertinente și avizate despre duelurile etapei a 9-a, cu accent pe meciurile Metaloglobus – CFR Cluj, U Craiova – Farul și Ciskszereda – FCSB. Ei vor analiza la sânge cele mai importante faze, dar și deciziile controversate. În plus, FANATIK vă va oferi, ca de fiecare dată, super exclusivități.

ADVERTISEMENT

La ediția de luni, 15 septembrie a emisiunii FANATIK SUPERLIGA, invitații lui Horia Ivanovici vor fi Marius Mitran, Cristi Balaj, Marian Aliuţă și Marius Şumudică. Nu vor lipsi nici intervențiile telefonice ale unor personalități de renume din fotbalul românesc, care vor da ”cărțile pe față”.

Nu rata Fanatik SuperLiga! Cum vezi ediția de luni, 15 septembrie

FANATIK SUPERLIGA, cea mai tare emisiune sportivă din România, poate fi urmărită LIVE exclusiv pe site-ul FANATIK.RO, în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30, dar și după cele mai importante evenimente din sportul românesc. Premiera emisiunii este disponibilă mereu pe canalul de YouTube FANATIK.RO și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici, tot în aceleași zile, la ora 17:30.

ADVERTISEMENT
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot...
Digi24.ro
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”

Sponsorul principal, SUPERBET, care este și sponsorul principal al SuperLigii, este partenerul de renume al emisiunii. De asemenea, emisiunea beneficiază și de sponsorul nostru premium, AQUA CARPATICA, care ne răcorește după meciurile încinse.

ADVERTISEMENT
Românul de 2.800.000€ s-a întors! Urmează încă o veste importantă
Digisport.ro
Românul de 2.800.000€ s-a întors! Urmează încă o veste importantă

Nu uitați să dați LIKE, SHARE și SUBSCRIBE pentru a fi la curent cu cele mai recente evenimente sportive, cele mai interesante declarații și informații exclusive oferite de FANATIK SUPERLIGA.

Suporterii nu mai pot fi interzişi pe stadion pe baza unui proces verbal:...
Fanatik
Suporterii nu mai pot fi interzişi pe stadion pe baza unui proces verbal: “Intră prezumţia de nevinovăţie! Nu va mai fi aşa uşor” Ce se întâmplă cu torţele şi fumigenele pe arene
Dezastru la revelaţia SuperLigii după pauza internaţională! Trei jucători de bază, out: “Unul...
Fanatik
Dezastru la revelaţia SuperLigii după pauza internaţională! Trei jucători de bază, out: “Unul şi-a rupt clavicula, altul a făcut ruptură de ligamente! Pierderi importante”
“Mircea Lucescu va rămâne selecţioner în această campanie!” Verdict în direct la Fanatik...
Fanatik
“Mircea Lucescu va rămâne selecţioner în această campanie!” Verdict în direct la Fanatik SuperLiga după dezastrul din preliminarii
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Mândria lui Ion Țiriac Jr.: 'Cel mai bun complex rezidențial din Europa'. Cum...
iamsport.ro
Mândria lui Ion Țiriac Jr.: 'Cel mai bun complex rezidențial din Europa'. Cum arată 'bijuteria' holdingului condus de tatăl său
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!