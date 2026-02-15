Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Fanatik SuperLiga, luni, 16 februarie 2026, ora 13:30. Cristi Coste, ediție specială după Farul – Rapid și Universitatea Craiova – FCSB

Fanatik SuperLiga revine luni, 16 februarie 2026, de la ora 13:30 pe FANATIK.RO cu o ediție ce se anunță una cu totul specială. Cristi Coste îi va avea invitați în platou pe Adrian Ilie, Robert Niță și Marius Mitran
15.02.2026 | 19:32
Fanatik SuperLiga luni 16 februarie 2026 ora 1330
Foto: colaj Fanatik
Ediția de luni, 16 februarie 2026, a emisiunii FANATIK SUPERLIGA, realizate de Cristi Coste, se anunță a fi una incendiară, în contextul în care moderatorul va analiza alături de invitații săi, Adrian Ilie, Robert Niță și Marius Mitran, două meciuri extrem de importante disputate în acest weekend în SuperLiga. Este vorba bineînțeles despre duelurile dintre Farul Constanța și Rapid, respectiv Universitatea Craiova și FCSB

Fanatik Superliga, luni, 16 februarie 2026, ora 13:30. Cristi Coste, ediție specială cu invitați de marcă după Farul – Rapid și U Craiova – FCSB

Bineînțeles că în această emisiune, în mod devenit deja tradițional, vor intra în direct prin telefon sau prin Skype și cele mai relevante personaje dintre cele implicate direct în aceste două partide cruciale pentru configurația finală a play-off-ului din SuperLiga, pentru a se exprima cu privire la cele mai importante momente, sau chiar controverse de arbitraj sau de altă natură, dacă va fi cazul de așa ceva, petrecute în cele două jocuri.

Așadar, analize pertinente, detalii neștiute și informații exclusive despre ultimele evenimente din fotbalul românesc, și nu numai, pot fi consultate doar la FANATIK SUPERLIGA, emisiune transmisă în direct și în exclusivitate pe site-ul FANATIK.RO. 

Cum puteți urmări emisiunea Fanatik SuperLiga

FANATIK SUPERLIGA este punctul de întâlnire al dezbaterilor care contează în sportul românesc, iar show-ul poate fi urmărit în direct, exclusiv, pe FANATIK.RO. Emisiunea este difuzată în fiecare luni, marți și vineri, dar și imediat după cele mai importante evenimente din fotbalul și sportul autohton.

Ediția de luni, 16 februarie 2026, va putea fi urmărită deci pe FANATIK.RO de la ora 13:30 și va avea premiera în aceeași zi, de la ora 20:00, pe canalul de YouTube FANATIK.RO, dar și pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici.

Emisiunea beneficiază de sprijinul SUPERBET, sponsor principal și susținător al SuperLigii, un partener de elită care se află constant alături de proiect. De asemenea, FANATIK SUPERLIGA este susținută și de AQUA CARPATICA, brand premium care completează perfect spectacolul sportiv de după meciuri intense și ne menține hidratați constant.

