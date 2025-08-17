Fanatik SuperLiga, luni, 18 august, ora 10:30. Horia Ivanovici, spectacol total cu invitați de marcă după Rapid – FCSB

FANATIK SUPERLIGA, show-ul dedicat iubitorilor de sport, revine cu un nou episod de colecție luni, 18 august, la o zi după derby-ul de foc dintre Rapid și FCSB. Horia Ivanovici va avea invitați de gală și ne va provoca să facem show.

ADVERTISEMENT

Fanatik SuperLiga, luni, 18 august, ora 10:30. Horia Ivanovici, spectacol total după Rapid – FCSB

Emisiunea FANATIK SUPERLIGA continuă luni, 18 august, de la ora 10:30, LIVE în exclusivitate pe site-ul FANATIK.RO. Moderatorul Horia Ivanovici îi va avea invitați pe Adrian Mutu, Marius Șumudică, Florin Gardoș, Robert Niță și Dănuț Lupu. Se anunță discuții extrem de interesante în platou.

. În platou se vor afla cinci foști fotbaliști care vor diseca toate cele întâmplate duminică seara.

ADVERTISEMENT

De asemenea, analiștii FANATIK vor vorbi și despre CFR Cluj și Universitatea Craiova, două echipe care au avut parte de meciuri tari în acest sfârșit de săptămână. Nu vor lipsi nici intervențiile telefonice marca FANATIK.

Un alt subiect extrem de interesant, pe care invitații FANATIK SUPERLIGA îl vor aborda, este legat de meciurile echipelor românești în cupele europene.

ADVERTISEMENT

Cum poți vedea spectacolul FANATIK SUPERLIGA

FANATIK SUPERLIGA, cel mai urmărit show sportiv din România, poate fi văzut LIVE exclusiv pe FANATIK.RO în fiecare luni și marți, de la ora 10:30, dar și vinerea, de la ora 12:00. În plus, după marile evenimente din sportul românesc, emisiunea revine cu ediții speciale. Pentru cei care nu prind transmisia live, premiera este disponibilă de fiecare dată, la ora 17:30, pe canalul de YouTube FANATIK.RO și pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT

Partenerul principal al emisiunii este SUPERBET, sponsorul oficial al SuperLigii României, iar alături de acesta se află și AQUA Carpatica, sponsor premium, care aduce prospețime după cele mai încinse meciuri și dezbateri.