Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Fanatik SuperLiga, luni, 18 august, ora 10:30. Horia Ivanovici, spectacol total cu invitați de marcă după Rapid – FCSB

Fanatik SuperLiga programează o nouă ediție de senzație luni, 18 august, ora 10:30. Horia Ivanovici are invitați de top după derby-ul Rapid - FCSB
FANATIK
17.08.2025 | 20:08
Fanatik SuperLiga luni 18 august ora 1030 Horia Ivanovici spectacol total cu invitati de marca dupa Rapid FCSB
EXCLUSIV FANATIK
Fanatik SuperLiga, luni, 18 august, ora 10:30. Horia Ivanovici, spectacol total după Rapid - FCSB

FANATIK SUPERLIGA, show-ul dedicat iubitorilor de sport, revine cu un nou episod de colecție luni, 18 august, la o zi după derby-ul de foc dintre Rapid și FCSB. Horia Ivanovici va avea invitați de gală și ne va provoca să facem show.

ADVERTISEMENT

Fanatik SuperLiga, luni, 18 august, ora 10:30. Horia Ivanovici, spectacol total după Rapid – FCSB

Emisiunea FANATIK SUPERLIGA continuă luni, 18 august, de la ora 10:30, LIVE în exclusivitate pe site-ul FANATIK.RO. Moderatorul Horia Ivanovici îi va avea invitați pe Adrian Mutu, Marius Șumudică, Florin Gardoș, Robert Niță și Dănuț Lupu. Se anunță discuții extrem de interesante în platou.

Cu siguranță, cel mai discutat subiect va fi partida dintre Rapid și FCSB, de pe „Arena Națională”. În platou se vor afla cinci foști fotbaliști care vor diseca toate cele întâmplate duminică seara.

ADVERTISEMENT

De asemenea, analiștii FANATIK vor vorbi și despre CFR Cluj și Universitatea Craiova, două echipe care au avut parte de meciuri tari în acest sfârșit de săptămână. Nu vor lipsi nici intervențiile telefonice marca FANATIK.

Un alt subiect extrem de interesant, pe care invitații FANATIK SUPERLIGA îl vor aborda, este legat de meciurile echipelor românești în cupele europene. Se anunță o nouă săptămână de foc pentru FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT
„Marionetele Kremlinului”. Cum sunt instruiți profesorii ruși să depisteze eventuale „porniri criminale” în...
Digi24.ro
„Marionetele Kremlinului”. Cum sunt instruiți profesorii ruși să depisteze eventuale „porniri criminale” în rândul studenților străini

Cum poți vedea spectacolul FANATIK SUPERLIGA

FANATIK SUPERLIGA, cel mai urmărit show sportiv din România, poate fi văzut LIVE exclusiv pe FANATIK.RO în fiecare luni și marți, de la ora 10:30, dar și vinerea, de la ora 12:00. În plus, după marile evenimente din sportul românesc, emisiunea revine cu ediții speciale. Pentru cei care nu prind transmisia live, premiera este disponibilă de fiecare dată, la ora 17:30, pe canalul de YouTube FANATIK.RO și pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT
Liber de contract de două luni și jumătate, Ianis Hagi a ales
Digisport.ro
Liber de contract de două luni și jumătate, Ianis Hagi a ales

Partenerul principal al emisiunii este SUPERBET, sponsorul oficial al SuperLigii României, iar alături de acesta se află și AQUA Carpatica, sponsor premium, care aduce prospețime după cele mai încinse meciuri și dezbateri.

ADVERTISEMENT
Șumudică și Reghecampf au găsit primul 11 trăsnet al Craiovei lui Rădoi. „Cu...
Fanatik
Șumudică și Reghecampf au găsit primul 11 trăsnet al Craiovei lui Rădoi. „Cu Baiaram în spatele celor doi”
Dialogul decisiv pe care Ion Marin l-a avut la turneul final U19 cu...
Fanatik
Dialogul decisiv pe care Ion Marin l-a avut la turneul final U19 cu unul dintre titulari după observațiile psihologului. „L-a câștigat”
„E diferență mare de tot”. Marius Șumudică a făcut avancronica dublei Istanbul Bașakșehir...
Fanatik
„E diferență mare de tot”. Marius Șumudică a făcut avancronica dublei Istanbul Bașakșehir – Universitatea Craiova
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Reacția lui Gigi Becali după ce Ilie Bolojan i-a tăiat pensia. N-a lăsat...
iamsport.ro
Reacția lui Gigi Becali după ce Ilie Bolojan i-a tăiat pensia. N-a lăsat loc de interpretări
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!