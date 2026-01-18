Fanatik SuperLiga, luni, 19 ianuarie 2026, ora 13:30. Horia Ivanovici, spectacol alături de invitați de top după CFR Cluj – Oțelul Galați și Dinamo – U Cluj

ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA revine luni, 19 ianuarie, de la ora 13:30, cu o nouă ediție spectaculoasă. Horia Ivanovici are, ca de obicei, invitați de colecție, și vă așteaptă pentru a fi la curent cu cele mai noi și importante informații din fotbalul românesc, și nu numai.

Fanatik Superliga, luni, 19 ianuarie, ora 13:30. Horia Ivanovici, ediție specială după CFR Cluj – Oțelul Galați și Dinamo – U Cluj

FANATIK SUPERLIGA vă însoțește în fiecare săptămână

Ediția de luni va fi una deosebită, în care discutăm despre partidele din acest weekend din SuperLiga. Invitații lui Horia Ivanovici vor fi Adrian Ilie, fostul mare atacant român, și Andrei Vochin, consilierul lui Răzvan Burleanu la FRF.

Ca de obicei, toate detaliile picante, fazele controversate și momentele decisive nu ne scapă.

Comentăm și cele mai importante zvonuri despre transferuri, ce jucători ar mai putea ajunge și pleca din campionatul României, însă nu ne scapă nici subiectele tari din afara granițelor țării.

Cum puteți urmări emisiunea Fanatik Superliga

FANATIK SUPERLIGA este punctul de întâlnire al dezbaterilor care contează în sportul românesc, iar show-ul poate fi urmărit în direct, exclusiv pe Fanatik.ro. Emisiunea este difuzată în fiecare luni, marți și vineri, dar și imediat după cele mai importante evenimente din fotbalul și sportul autohton.

Ediția de luni, 19 ianuarie, va avea premiera în aceeași zi, de la ora 20:00, și va fi disponibilă pe canalul de YouTube FANATIK.ro, precum și pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici.

Emisiunea beneficiază de sprijinul SUPERBET, sponsor principal și susținător al Superligii, un partener de elită care se află constant alături de proiect. De asemenea, FANATIK SUPERLIGA este susținută și de AQUA CARPATICA, brand premium care completează perfect spectacolul sportiv de după meciuri intense și ne menține hidratați constant.