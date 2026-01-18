Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Fanatik SuperLiga, luni, 19 ianuarie 2026, ora 13:30. Horia Ivanovici, spectacol alături de invitați de top după CFR Cluj – Oțelul Galați și Dinamo – U Cluj

Fanatik SuperLiga revine cu o ediție specială, luni, 19 ianuarie, de la ora 13:30, iar Horia Ivanovici vă invită la o emisiune spectaculoasă, cu invitați pe măsură.
18.01.2026 | 19:30
Fanatik SuperLiga luni 19 ianuarie 2026 ora 1330 Horia Ivanovici spectacol alaturi de invitati de top dupa CFR Cluj Otelul Galati si Dinamo U Cluj
FANATIK SUPERLIGA revine luni, 19 ianuarie 2026, cu o nouă ediție de top.
FANATIK SUPERLIGA revine luni, 19 ianuarie, de la ora 13:30, cu o nouă ediție spectaculoasă. Horia Ivanovici are, ca de obicei, invitați de colecție, și vă așteaptă pentru a fi la curent cu cele mai noi și importante informații din fotbalul românesc, și nu numai.

Fanatik Superliga, luni, 19 ianuarie, ora 13:30. Horia Ivanovici, ediție specială după CFR Cluj – Oțelul Galați și Dinamo – U Cluj

FANATIK SUPERLIGA vă însoțește în fiecare săptămână, iar atunci când este cazul, are și ediții speciale de weekend, cum a fost cea de sâmbătă după meciul FC Argeș – FCSB 1-0. 

Ediția de luni va fi una deosebită, în care discutăm despre partidele din acest weekend din SuperLiga. Invitații lui Horia Ivanovici vor fi Adrian Ilie, fostul mare atacant român, și Andrei Vochin, consilierul lui Răzvan Burleanu la FRF.

Ca de obicei, toate detaliile picante, fazele controversate și momentele decisive nu ne scapă. Calculele pentru lupta la play-off s-au modificat din nou după marea majoritate a meciurilor disputate în cadrul etapei a 22-a din SuperLiga.

Comentăm și cele mai importante zvonuri despre transferuri, ce jucători ar mai putea ajunge și pleca din campionatul României, însă nu ne scapă nici subiectele tari din afara granițelor țării.

Cum puteți urmări emisiunea Fanatik Superliga

FANATIK SUPERLIGA este punctul de întâlnire al dezbaterilor care contează în sportul românesc, iar show-ul poate fi urmărit în direct, exclusiv pe Fanatik.ro. Emisiunea este difuzată în fiecare luni, marți și vineri, dar și imediat după cele mai importante evenimente din fotbalul și sportul autohton.

Ediția de luni, 19 ianuarie, va avea premiera în aceeași zi, de la ora 20:00, și va fi disponibilă pe canalul de YouTube FANATIK.ro, precum și pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici.

Emisiunea beneficiază de sprijinul SUPERBET, sponsor principal și susținător al Superligii, un partener de elită care se află constant alături de proiect. De asemenea, FANATIK SUPERLIGA este susținută și de AQUA CARPATICA, brand premium care completează perfect spectacolul sportiv de după meciuri intense și ne menține hidratați constant.

