ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA, emisiunea de top dedicată sportului din România, revine cu o nouă ediție de colecție luni, 2 februarie, de la ora 13:30. Horia Ivanovici vă invită să facem show alături de invitați pe măsură.

Fanatik SuperLiga, luni, 2 februarie, ora 13:30. Horia Ivanovici, ediție specială cu invitați de top după Farul – U Craiova și FCSB – Csikszereda

Horia Ivanovici îi va avea în platoul FANATIK SUPERLIGA pe foștii fotbaliști Adrian Ilie și Adrian Mutu, pe Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, dar și pe Marius Mitran, de asemenea oficial la FRF. Aceștia vor discuta despre tot ce s-a întâmplat în această etapă din Superliga României și vor încerca să facă scenarii pentru restul sezonului.

ADVERTISEMENT

Situația din clasament se complică de la o zi la alta. Sunt foarte multe echipe cu șanse reale la calificarea în play-off, însă rezultatele etapei cu numărul 24 din SuperLiga au dat din nou calculele peste cap. După surprizele făcute de și , au urmat cele ale Universității Craiova și FCSB-ului.

Moderatorul Horia Ivanovici le va propune subiecte tari invitaților săi, dar va intra și în legătură telefonică și cu cei mai importanți oameni din fotbalul românesc. Pregătiți-vă pentru o serie de exclusivități marca FANATIK, luni, 3 februarie 2026, de la ora 13:30.

ADVERTISEMENT

Cum puteți urmări emisiunea Fanatik SuperLiga

FANATIK SUPERLIGA aduce în prim-plan discuțiile cele mai importante din sportul românesc. Emisiunea poate fi urmărită live, exclusiv pe FANATIK.ro, și este difuzată în fiecare luni, marți și vineri, dar și în ediții speciale, imediat după cele mai importante momente din fotbalul și sportul autohton.

ADVERTISEMENT

Ediția de luni, 2 februarie, va fi difuzată în premieră în aceeași zi, începând cu ora 20:00, și va putea fi urmărită atât pe canalul de YouTube FANATIK.ro, cât și pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici.

Emisiunea este susținută de SUPERBET, sponsor principal și partener de bază al Superligii, un nume care se implică activ și constant în acest proiect. Totodată, FANATIK SUPERLIGA se bucură și de sprijinul AQUA CARPATICA, un brand premium care se potrivește perfect atmosferei create după meciuri pline de intensitate.