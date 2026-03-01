Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Fanatik SuperLiga, luni, 2 martie, ora 13:30. Horia Ivanovici, ediție de top după Dinamo – FC Argeș și UTA – FCSB

Fanatik Superliga vine cu o nouă ediție de colecție, luni, 2 martie, ora 13:30. Horia Ivanovici îi va avea invitați în platou pe Adrian Ilie, Marius Mitran și Dănuț Lupu.
01.03.2026 | 19:30
Horia Ivanovici vă invită să urmăriți o ediție de colecție a FANATIK SUPERLIGA, luni, 2 martie. Foto: Colaj Fanatik
FANATIK SUPERLIGA, emisiunea care își oferă toate informațiile importante din fotbalul românesc și nu numai, revine luni, 2 martie, de la ora 13:30, cu o ediție spectaculoasă, axată pe meciurile din weekend.

Horia Ivanovici și invitații săi te așteaptă la FANATIK SUPERLIGA luni, 2 martie, începând cu ora 13:30. Moderatorul și analiștii emisiunii, Adrian Ilie, Marius Mitran și Dănuț Lupu, vor comenta tot ce s-a întâmplat în weekend.

Toate rezultatele din weekend vor trece sub lupa specialiștilor. La FANATIK SUPERLIGA se va vorbi despre meciul FCSB-ului de la Arad, dar și despre partida dintre Dinamo și FC Argeș. Totodată, se va discuta despre șansele rămase pentru elevii lui Elias Charalambous la play-off.

Personaje importante din fotbalul românesc vor interveni, de asemenea, telefonic și vor comenta tot ce se întâmplă important în SuperLiga. Ca de obicei, toate detaliile picante, fazele controversate și momentele decisive vor fi aduse pe tapet.

Cum puteți urmări emisiunea Fanatik SuperLiga

FANATIK SUPERLIGA este punctul de întâlnire al dezbaterilor care contează în sportul românesc, iar show-ul poate fi urmărit în direct, exclusiv pe FANATIK. Emisiunea este difuzată în fiecare luni, marți și vineri, dar și imediat după cele mai importante evenimente din fotbalul și sportul autohton.

Ediția de luni, 2 martie, va avea premiera în aceeași zi, de la ora 20:00, și va fi disponibilă pe canalul de YouTube FANATIK.ro, precum și pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici.

Emisiunea beneficiază de sprijinul SUPERBET, sponsor principal și susținător al SuperLigii, un partener de elită care se află constant alături de proiect. De asemenea, FANATIK SUPERLIGA este susținută și de AQUA CARPATICA, brand premium care completează perfect spectacolul sportiv de după meciuri intense și ne menține hidratați constant.

