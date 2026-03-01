Fanatik SuperLiga, luni, 2 martie, ora 13:30. Horia Ivanovici, ediție de top după Dinamo – FC Argeș și UTA – FCSB

ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA, emisiunea care își oferă toate informațiile importante din fotbalul românesc și nu numai, revine luni, 2 martie, de la ora 13:30, cu o ediție spectaculoasă, axată pe meciurile din weekend.

Fanatik SuperLiga, luni, 2 martie, ora 13:30. Ediție specială după Dinamo – FC Argeș și UTA – FCSB

Horia Ivanovici și invitații săi te așteaptă la FANATIK SUPERLIGA luni, 2 martie, începând cu ora 13:30. Moderatorul și analiștii emisiunii, Adrian Ilie, Marius Mitran și Dănuț Lupu, vor comenta tot ce s-a întâmplat în weekend.

La FANATIK SUPERLIGA se va vorbi despre meciul FCSB-ului de la Arad, dar și despre partida dintre Dinamo și FC Argeș. Totodată, se va discuta despre .

Personaje importante din fotbalul românesc vor interveni, de asemenea, telefonic și vor comenta tot ce se întâmplă important în SuperLiga. Ca de obicei, toate detaliile picante, fazele controversate și momentele decisive vor fi aduse pe tapet.

Cum puteți urmări emisiunea Fanatik SuperLiga

FANATIK SUPERLIGA este punctul de întâlnire al dezbaterilor care contează în sportul românesc, iar show-ul poate fi urmărit în direct, exclusiv pe FANATIK. Emisiunea este difuzată în fiecare luni, marți și vineri, dar și imediat după cele mai importante evenimente din fotbalul și sportul autohton.

Ediția de luni, 2 martie, va avea premiera în aceeași zi, de la ora 20:00, și va fi disponibilă pe canalul de , precum și pe pagina de .

Emisiunea beneficiază de sprijinul SUPERBET, sponsor principal și susținător al SuperLigii, un partener de elită care se află constant alături de proiect. De asemenea, FANATIK SUPERLIGA este susținută și de AQUA CARPATICA, brand premium care completează perfect spectacolul sportiv de după meciuri intense și ne menține hidratați constant.