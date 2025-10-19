Fanatik SuperLiga, luni, 20 octombrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție specială după Dinamo – Rapid

ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA, cel mai tare show de sport din România, se întoarce cu o ediție specială. Emisiunea e programată luni, 20 octombrie 2025, de la ora 10:30, exclusiv pe site-ul FANATIK.RO. Horia Ivanovici vă așteaptă la un super-episod, cu invitați de top.

Horia Ivanovici, directorul FANATIK și moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, îi va avea ca invitați pe Adrian Mutu, Andrei Nicolescu, Dănuț Lupu, Marius Șumudică și Robert Niță. Aceștia vor analiza derby-ul etapei a 13-a din SuperLiga, Dinamo – Rapid.

Se anunță dezbateri incendiare, mai ales că Horia Ivanovici va avea invitați din . Se va discuta însă și despre ultimele două meciuri din runda cu numărul, programate luni, 20 octombrie. Este vorba despre Hermannstadt – Csikszereda (18:00) și Petrolul – CFR Cluj (20:30).

De asemenea, invitații de la FANATIK SUPERLIGA vor pune lupa și pe criza de la FCSB, care a pierdut nerverosimil în această etapă.

Cum puteți urmări emisiunea Fanatik SuperLiga, luni, 20 octombrie, ora 10:30

FANATIK SUPERLIGA, cel mai tare show sportiv din România poate fi văzut în direct, exclusiv pe , în fiecare luni și marți, de la ora 10:30, și vineri, de la ora 12:00, dar și după cele mai importante evenimente din fotbalul și sportul intern. Premiera noii ediții va fi difuzată luni, de la ora 17:30, pe canalul de și pe

