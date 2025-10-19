Fanatik SuperLiga, luni, 20 octombrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție specială după Dinamo – Rapid

Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Fanatik SuperLiga se întoarce cu o ediție specială, luni, 20 octombrie, de la ora 10:30. Horia Ivanovici vă invită la o emisiune specială după derby-ul bucureștean Dinamo - Rapid
Cristian Măciucă
19.10.2025 | 20:00
FANATIK SUPERLIGA, cel mai tare show de sport din România, se întoarce cu o ediție specială. Emisiunea e programată luni, 20 octombrie 2025, de la ora 10:30, exclusiv pe site-ul FANATIK.RO. Horia Ivanovici vă așteaptă la un super-episod, cu invitați de top.

Horia Ivanovici, directorul FANATIK și moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, îi va avea ca invitați pe Adrian Mutu, Andrei Nicolescu, Dănuț Lupu, Marius Șumudică și Robert Niță. Aceștia vor analiza derby-ul etapei a 13-a din SuperLiga, Dinamo – Rapid.

Se anunță dezbateri incendiare, mai ales că Horia Ivanovici va avea invitați din ambele tabere ale celor două rivale bucureștene. Se va discuta însă și despre ultimele două meciuri din runda cu numărul, programate luni, 20 octombrie. Este vorba despre Hermannstadt – Csikszereda (18:00) și Petrolul – CFR Cluj (20:30).

De asemenea, invitații de la FANATIK SUPERLIGA vor pune lupa și pe criza de la FCSB, care a pierdut nerverosimil în această etapă. Campioana en-titre a fost învinsă de nou-promovata Metaloglobus, scor 1-2. 

Cum puteți urmări emisiunea Fanatik SuperLiga, luni, 20 octombrie, ora 10:30

FANATIK SUPERLIGA, cel mai tare show sportiv din România poate fi văzut în direct, exclusiv pe FANATIK.RO, în fiecare luni și marți, de la ora 10:30, și vineri, de la ora 12:00, dar și după cele mai importante evenimente din fotbalul și sportul intern. Premiera noii ediții va fi difuzată luni, de la ora 17:30, pe canalul de YouTube FANATIK.RO și pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici.

Sponsorul principal, SUPERBET, care susține și SuperLiga, este partenerul de prestigiu al emisiunii. Totodată, show-ul se bucură și de sprijinul sponsorului nostru de top, AQUA CARPATICA, care ne oferă răcoare după meciurile spectaculoase.

Nu uitați să dați LIKE, SHARE și SUBSCRIBE pentru a fi la curent cu cele mai recente evenimente sportive, cele mai interesante declarații și informații exclusive oferite de FANATIK SUPERLIGA.

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
