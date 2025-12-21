Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Fanatik SuperLiga, luni, 22 decembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție specială după FCSB – Rapid

Fanatik SuperLiga revine cu o ediție specială, luni, 22 decembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici vă invită la o emisiune cu adevărat spectaculoasă după FCSB - Rapid.
21.12.2025 | 19:30
FANATIK SUPERLIGA revine cu o nouă ediție de colecție. Duminică seara se joacă FCSB – Rapid, iar luni 22 decebrie, a doua zi, de la ora 10:30, Horia Ivanovici îi va avea alături pe patru invitați cu nume grele, care vor analiza tot ce s-a întâmplat pe Arena Națională.

Marius Șumudică, Robert Niță, Dănuț Lupu și Marius Mitran sunt invitații lui Horia Ivanovici pentru ediția de luni a FANATIK SUPERLIGA. Aceștia vor vorbi despre duelul dintre FCSB și Rapid și vor scoate în evidență cele mai interesante detalii ale derbyului finalului de an.

Horia Ivanovici va intra în dialoguri aprinse. Nu vor lipsi nici intervențiile telefonice cu cei mai importanți oameni din fotbalul românesc. Vor ieși discuții de senzație, pe care le veți putea urmări în direct pe site-ul exclusivităților FANATIK.ro.

De asemenea, invitații ediției de luni a FANATIK SUPERLIGA vor face o analiză amănunțită a anului 2025, care este pe cale să se încheie. A fost un an plin de surprize, iar spectacolul va continua, cu siguranță, și în 2026.

Cum puteți urmări emisiunea Fanatik SuperLiga

FANATIK SUPERLIGA este punctul de întâlnire al dezbaterilor care contează în sportul românesc și poate fi urmărită în direct, exclusiv pe FANATIK.ro. Emisiunea este difuzată în fiecare luni, marți și vineri, dar și imediat după cele mai importante evenimente din fotbalul și sportul autohton.

Ediția specială de luni, 22 decembrie, va avea premiera în aceeași zi, de la ora 17:30, și va fi disponibilă pe canalul de YouTube FANATIK.ro, precum și pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici.

Emisiunea beneficiază de sprijinul SUPERBET, sponsor principal și susținător al SuperLigii, un partener de elită care se află constant alături de proiect. De asemenea, FANATIK SUPERLIGA este susținută și de AQUA CARPATICA, brand premium care completează perfect spectacolul sportiv de după meciuri intense.

