Fanatik SuperLiga, luni, 23 februarie, ora 13:30. Horia Ivanovici, ediție de top după FC Argeș – Farul și Unirea Slobozia – Universitatea Craiova

Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Fanatik Superliga vine cu o nouă ediție de colecție, luni, 23 februarie, ora 13:30. Horia Ivanovici îi va avea invitați în platou pe Vivi Răchită, Marius Mitran și Andrei Vochin.
22.02.2026 | 19:16
FANATIK SUPERLIGA revine luni, 23 februarie, ora 13:30. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
FANATIK SUPERLIGA, emisiunea care își oferă toate informațiile importante din fotbalul românesc și nu numai, revine luni, 23 februarie, de la ora 13:30, cu o ediție spectaculoasă, axată pe meciurile din weekend.

Fanatik SuperLiga, luni, 23 februarie, ora 13:30. Ediție specială după FC Argeș – Farul și Unirea Slobozia – Universitatea Craiova

Horia Ivanovici și invitații săi te așteaptă la FANATIK SUPERLIGA luni, 23 februarie, începând cu ora 13:30. Moderatorul și analiștii emisiunii, Vivi Răchită, Marius Mitran și Andrei Vochin, vor comenta tot ce s-a întâmplat în weekend.

Meciul câștigat de FC Argeș acasă cu 1-0 contra Farului în etapa 28 a scăzut dramatic șansele FCSB-ului la play-off. Nu vor lipsi și analizele legate de celelalte meciuri disputate, precum și cele legate de deciziile de arbitraj.

Personaje importante din fotbalul românesc vor interveni, de asemenea, telefonic și vor comenta tot ce se întâmplă important în SuperLiga. Ca de obicei, toate detaliile picante, fazele controversate și momentele decisive vor fi aduse pe tapet.

Cum puteți urmări emisiunea Fanatik SuperLiga

FANATIK SUPERLIGA este punctul de întâlnire al dezbaterilor care contează în sportul românesc, iar show-ul poate fi urmărit în direct, exclusiv pe FANATIK. Emisiunea este difuzată în fiecare luni, marți și vineri, dar și imediat după cele mai importante evenimente din fotbalul și sportul autohton.

Ediția de luni, 23 februarie, va avea premiera în aceeași zi, de la ora 20:00, și va fi disponibilă pe canalul de YouTube FANATIK.ro, precum și pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici.

Emisiunea beneficiază de sprijinul SUPERBET, sponsor principal și susținător al SuperLigii, un partener de elită care se află constant alături de proiect. De asemenea, FANATIK SUPERLIGA este susținută și de AQUA CARPATICA, brand premium care completează perfect spectacolul sportiv de după meciuri intense și ne menține hidratați constant.

