Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Fanatik SuperLiga, luni, 24 noiembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție de colecție după CFR Cluj – Rapid

Fanatik SuperLiga revine cu o ediție de top, luni, 24 noiembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici vă invită la o emisiune de senzație după CFR Cluj - Rapid.
FANATIK
23.11.2025 | 20:09
Fanatik SuperLiga luni 24 noiembrie ora 1030 Horia Ivanovici editie de colectie dupa CFR Cluj Rapid
SPECIAL FANATIK
Fanatik SuperLiga, luni, 24 noiembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție de colecție după CFR Cluj - Rapid. FOTO: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA, emisiunea momentului în peisajul producțiilor cu temă sportivă din România, revine cu o ediție de top luni, 24 noiembrie, de la ora 10:30, pe site-ul FANATIK.ro. Horia Ivanovici va avea, ca de fiecare dată, invitați pe măsură și vă promite un show pe cinste.

Fanatik SuperLiga, luni, 24 noiembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție de top după CFR Cluj – Rapid

Emisiunea FANATIK SUPERLIGA de luni, 24 noiembrie, ora 10:30, va dezbate în amănunt partida din Gruia dintre CFR Cluj și Rapid. FANATIK va aduce, ca de obicei, super exclusivități.

ADVERTISEMENT

Horia Ivanovici vă invită să descoperiți cele mai incitante reacții și comentarii după meciurile deja disputate din etapa a 17-a. În direct, vor participa telefonic personalități importante din fotbalul românesc, care nu vor ezita să spună lucrurilor pe nume.

Invitații lui Horia Ivanovici pentru emisiunea FANATIK SUPERLIGA de luni, 24 noiembrie, vor fi Marius Șumudică, Andrei Vochin, Eugen Trică și Robert Niță. După ce se va face analiza completă a partidelor deja disputate, se va discuta și despre ce ne așteaptă luni seara, când va avea loc un meci extrem de important: FC Botoșani – Dinamo.

ADVERTISEMENT
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus...
Digi24.ro
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis

Cum puteți urmări emisiunea Fanatik SuperLiga

FANATIK SUPERLIGA, cel mai tare show sportiv din România, poate fi văzut în direct, exclusiv pe FANATIK.RO, în fiecare luni, marți și vineri, dar și după cele mai importante evenimente din fotbalul și sportul intern. Premiera noii ediții va fi difuzată luni, de la ora 17:30, pe canalul de YouTube FANATIK.RO și pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT
FOTO ”Nu o să fie niciuna mai frumoasă”. 10.000.000€ l-a costat pe Gigi...
Digisport.ro
FOTO ”Nu o să fie niciuna mai frumoasă”. 10.000.000€ l-a costat pe Gigi Becali: ”Va străluci toată”. Lucrări avansate

Sponsorul principal, SUPERBET, care susține și SuperLiga, este partenerul de prestigiu al emisiunii. Totodată, show-ul se bucură și de sprijinul sponsorului nostru de top, AQUA CARPATICA, care ne oferă răcoare după meciurile spectaculoase. Nu uitați să dați LIKESHARE și SUBSCRIBE pentru a fi la curent cu cele mai recente evenimente sportive, cele mai interesante declarații și informații exclusive oferite de FANATIK SUPERLIGA.

„Cel mai important meci al sezonului!”. Ce urmează pentru Filipe Coelho și U...
Fanatik
„Cel mai important meci al sezonului!”. Ce urmează pentru Filipe Coelho și U Craiova după victoria 2-1 cu FC Argeș
„O prostie!”. LPF, reacție virulentă după adoptarea Legii Novak în sportul românesc. Cristi...
Fanatik
„O prostie!”. LPF, reacție virulentă după adoptarea Legii Novak în sportul românesc. Cristi Balaj anticipează probleme mari cu Uniunea Europeană
Viciere de rezultat în SuperLiga!? Verdict dur al specialistului Cristi Balaj: „Mari semne...
Fanatik
Viciere de rezultat în SuperLiga!? Verdict dur al specialistului Cristi Balaj: „Mari semne de întrebare. Linia a fost trasă greșit!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Fiul fostului jucător al Stelei își DISTRUGE părinții, după ce a ajuns să...
iamsport.ro
Fiul fostului jucător al Stelei își DISTRUGE părinții, după ce a ajuns să ceară bani pe TikTok: 'Copiii nu îți datorează nimic, nu au ales ei să se nască!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!